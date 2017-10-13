«Снаряды летали, как в волейболе: туда-сюда...»
Дневник Елены Черкашиной, жительницы поселка Верхнеторецкое Донецкой области
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Ольга Мусафировасобкор в Киеве
С этого учебного года Елена Михайловна Черкашина стала директором УВК — учебно-воспитательного комбината, так теперь называется Верхнеторецкая средняя школа, соединенная с местным детским садом «Тополек». А до этого она преподавала русский язык и литературу. Записи Черкашина вела в самые страшные дни, когда поселок оказался на линии фронта. Дневник занял общую тетрадь. Сокращения было делать тяжело. Этот текст — ответ на вопрос, зачем понадобился закон о реинтеграции Донбасса, который на днях приняла Рада («Новая», № 112 от 9 октября 2017).
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22 января 2015 года, четверг
Целую ночь обстреливали поселок со стороны Горловки, Михайловки, Пантелеймоновки. На работу шли под грохот орудий. В школу пришло 18 детей. Обзвонили родителей, детей забрали. Позвонила дочь Юля: « Из Ясиноватой никого не выпускают, «ДНР» говорит — наступление будет». Сидели в подвале три с половиной часа…
Очень «жарко» было на Красном Партизане. Горели улицы Красная, Фабричная, есть раненые. Об убитых ничего неизвестно.
Ужинали у Людмилы Васильевны, у нее сегодня день рождения. Сидели, болтали — я, Юра (муж, Юрий Языков, местный бизнесмен, совладелец ОАО «Агроком». — О. М.), Зоя Федоровна, Никита и именинница. Света нет. Легли спать.
23 января, пятница
… На работу идти не рискнули, хоть и близко. По поселку людей практически нет. Опять два часа сидели в подвале. Очень близко слышны взрывы. И со стороны Авдеевки, и со стороны Ясиноватой. Вторые сутки пошли, как нет света. С утра включили генератор. Было паломничество соседей с телефонами, зарядками, а также планшетами и фонарями. Вечером включили ноут и смотрели «Идиота»…
Котел сломался. Квартира остывает. Пытались починить — ничего не вышло. Все, спать — если получится.
24 января, суббота
Ночь прошла неспокойно. Постоянно слышались выстрелы и взрывы. Утро было тихое и солнечное, обещало спокойствие. Включали два обогревателя. Начала варить бульон. Борщевая подготовка прошла успешно.
… Очень близко слышны взрывы, Юра уехал к маме. Неожиданно стало дрожать все. Вдруг стекло в кабинетике (закуток у окна, где письменный стол и книжный шкаф . — О. М) посыпалось. В окно попали осколки от снаряда, который упал в детском саду. В окне кухни осколок пробил стекло. Чудом осталась жива…
Собрала вещи-сумки с документами, пледами и бегом в подвал. Стали спускаться соседи. Около часа сидели при свече. Затихло. Мужчины обследовали территорию. В детском саду упало четыре снаряда. Один попал в кирпичный туалет, второй в шелковицу, которая упала, словно подкошенная. Эта бедная старая шелковица и спасла нашу квартиру от разрушений. Два других снаряда упали дальше. Пострадала и металлическая опора на железной дороге…
Вышли из подвала. Доварила борщ. Юра с Вовой (сосед. — О. М.) заделали разбитое окно, позаметали, сделали окно Швецы (соседи. — О. М.), они пострадали больше всех: взрывной волной выбило стекла двух окон. Сходили к соседям погреться. Зоя Федоровна собирает сумку: завтра будут уезжать в Житомир к внуку. Поговорили о сложившейся ситуации, разошлись.
На улице, кажется, тихо. После сегодняшнего обстрела у меня есть второй день рождения — 24 января 2015 года.
25 января, воскресенье
Встретились с Чернявской Таней, сегодня уезжает в Киев к Никите. Поплакали, попрощались. Пришли домой. Пора завтракать. Приготовили сало, яйца, лук.
Пришел «голова», Павел Юрьевич (П. Ю.Странадко, председатель поссовета. — О. М.), еще раз позавтракали. Появился Коваленко и сообщил, что «ДНР» готовит новое наступление. Небольшая паника. Убираю со стола, мою посуду, спускаю сумку в подвал — сидим. Одиночные выстрелы с Бахмутовки. Ответки нет. Это успокаивает. Зоя Федоровна с Никитой уже в пути. Их повез Бирюков Паша, в поезд они сядут в 8.30. Дай бог им удачно доехать.
Теперь у нас ключи от ее квартиры. Топим котел, греемся. Позвали Людмилу Николаевну из второго подъезда, у нее вообще холодно было. Пришла. Играли в карты. Я осталась дурой…
Целый день ремонтная бригада из Славянска ремонтировала опору. В шесть часов приблизительно пошел поезд. Первый после вчерашнего повреждения. Удалось позвонить Вове, племяннику, в Киев. Подтвердил: будет наступление. Слава богу, информация не подтвердилась — тихо. Топим котел, играем в карты. Удалось позвонить Поповой Татьяне Юрьевне, это наша учительница, она собирается завтра уезжать в Винницу, где учится ее Аня. Дозвонилась моя доченька, тоже сидели в подвале. Кто-то им сказал, что завтра — последний день для эвакуации. Ночь на раздумья — уезжать или нет?..
26 января, понедельник
… Юре дозвонился товарищ, Евгений Иосифович из Ясиноватой, и сообщил, что сильный бой идет на трассе в районе рынка «Господар».
Четвертые сутки нет света. Вошли в квартиру, выпили какао. Потом посидели в квартире у Зои Федоровны, слушали радио. Хотели услышать в 21.00 новости — все тщетно. Наверное, прием глушат. Играли в карты, надоело — каждый вечер одно и то же. В нашей квартире 10 градусов. Решили спать у Зои Федоровны. Где-то стреляют.
Следующая ночь — спали как убитые, уже ничего не слышали. Вымотались. В 7.00 разбудили громкие выстрелы. Это нам пожелали доброго утра… Звонила сестра Людочка. К ним 24-го тоже в окно залетели осколки. Они совсем близко от линии фронта, метров 500. Один застрял в стене над ковром в спальне, а другой пролетел над головой Антона, и в грубу (по-украински, печь. — О. М.). Никто не собирается уезжать. Три сестры в подвалах родного Верхнеторецкого.
Потом набрала доцю. Три молодые семьи собрались в одной квартире, у Мартыненко Коли — Вита, Рома и их двое сыновей — Давид, 8 лет, и Богдан, шесть месяцев. У Мартына, как они его называют, хороший подвал, во время обстрелов спускаются туда все вместе.
К утру следующего дня заснули. Разбудили нас на полчаса раньше, уже в 6.30. Мы уже были на ногах.
Юра почистил котел и помчался в «Агроком», там дежурят мужики. Я четвертый день дома. Смотрю в окно на школу. Она, бедненькая, стоит и ждет нас. Постучали. Виталик Коваленко сообщил, что в школу вошли военные. Будем молиться, чтобы осталась цела. Страшно, но что делать? Остановить все это мы не в силах. Слышатся выстрелы. Пришел Юра. Никакие военные в школу не поселяются. Слухи очередные! Двое охраняют — это да. Ночью мародеры пытались влезть в школу. Все осталось целое. А то в детском саду всю быттехнику вынесли из музыкального зала забрали ионику и музыкальный центр. (На самом деле в здании школы действительно находились украинские военные: там была оборудована снайперская «лежка». — О. М.)
Начали стрелять из миномета со стороны колхоза где-то в 16.45. Спустились в подвал. Пришла Людмила Васильевна, она плохо слышит, потому спускается тогда, когда сын дает ей такую команду. Сидим, ждем ответку. Тишина. Стали собираться, забирать сумки, уже 18.00. И тут со стороны Красного Партизана как пролетело над колхозом (так Елена называет ОАО «Агроком». — О. М.) и кладбищем! Все осветило, снаряды разрывались в воздухе жутко. Юра стал переживать, потому что на току, в офисе и в гараже — дежурные: дядя Саша Пономаренко (мой дядька), Бочкарев Сергей и Драгунов Юра. Все затихло. Мужчины сказали, что это кассетные бомбы были. Мы-то в этом не разбираемся…
29 января, четверг
… Вот и Юра расстроенный: пострадал крытый ток. Снесло крышу, в столовой вылетело два окна, везде воронки, но, главное, благодарить Бога, все люди живы. Позавтракали, Юра побежал в магазин, принес хлеб — возят еще! И тут к нему подошла женщина, попросила денег на уголь, не за что купить. Юра дал тысячу гривен. Наша задача — выжить самим и помочь выжить другим.
Юра снова побежал в центр: в поссовете забивают окна. Пришел Коваленко Анатолий Владимирович, принес семечки. Сказал, что в новостях передали о новом «котле» — Дебальцевском…
Позвонил Юра: оказывается, он с Пашей уже в Фенольную поехал. Заказ сделала: купить свечи, спички, воду. Звонила Таня Попова из Винницы, плачет, говорит, что созванивалась с Раисой Михайловной, которая живет в Ясиноватой, наша учительница. Утром сегодня обстреляли Ясиноватую, «Зорьку». Нет света и воды, газа, разбили котельную, и без тепла Владимир Петрович лежит — у него рак.
Начинают снова бабахать со стороны колхоза. Опять бегом в подвал. Пришли Шаповал, Долгой. Говорили о прошлом, о настоящем, о политике. Но остановились на том, что после войны напишем большой плакат «С днем мира!» И будем праздновать три дня — здесь, в подвале. Бусловские никуда не уехали, Тараны тоже здесь — приехали из Ясиноватой. На улице еще гупает — откуда, куда? «Победили» газовую трубу на Красном Партизане.
30 января, пятница
… Вчера в новостях говорили, что сегодня, 30 января, состоятся переговоры в Минске. Будем ждать положительных результатов.
Анатолий Владимирович пришел: сейчас со стороны Красного Партизана будет обстрел — месть за разбитую газовую трубу. Сумки в подвал отнесла. В садике Коля Фурман и Вова Мартыненко забивают клеенкой окна. Евгения Павловна (заведующая детским садом «Тополек». — О. М.) старается вывезти все ценное — насос, шланги, кастрюли — это то, что осталось после мародерства. Как хочется, чтобы все орудия замолчали навсегда. Как хочется просто жить, как раньше — ходить на работу, учить детей, проводить праздники…
12.30, начали стрелять, ложилось в центре поселка. Все в подвал! 13.00 — затихли. Убрала на кухне, и снова обстрел, опять бежим в подвал. Юра с Павлом Юрьевичем повезли Колю и Вову домой. Еще обстрел. Затихло.16.30, вышли из подвала. Девять обстрелов пережили сегодня. Так нас еще не обстреливали…
18.35. У Юры зазвонил телефон. Юрина дочь Алена (от предыдущего брака. — О. М.). Но звонок сорвался, это сейчас закономерно. Многие не дозваниваются.
20.00. Хотели послушать радио — ни один канал не берет. Все шипит, а стрелять продолжают. Сижу в туалете, самое безопасное место: нет окон.
31 января, суббота
Говорили с Юрой о будущем. Накричал на меня, ушел курить. Слушал новости: сегодня 12-й гумконвой вошел на территорию «ДНР». Будем ждать новых обстрелов.
Сегодня с таким остервенением обстреливали Авдеевку, что дрожало все у нас. А потом еще и наши местные вояки пошалили. Как в волейбол играли: туда-сюда, туда-сюда… И сейчас бухают так, что окна в подъезде дребезжат. Пойду в подвал, заберу сумки. 18.00. Забрала не только сумки, но и Юру. Пыталась дозвониться Юле. Ничего не вышло. А за окном все гремит.
Звонил Игорь Колбасов. Переговоры в Минске сорваны — чего опять ждать?
1 февраля, воскресенье
… Юра попросил почитать то, что уже написала в этой тетради. Прочитала. Ему понравилось. Сказал, что спать под написанное хорошо.
15.00. Начало взрываться в центре, близко, спустились в подвал. Около 16.00 затихло, поднялись в квартиру, пытались реанимировать котел. Три попытки оказались тщетными. А на улице сумасшедший ветер гудит…
2 февраля, понедельник
… Юра забегал к нашим. Люда плачет, переживает, но о переезде пока ничего не говорит. Электрички уже неделю ходят только до Фенольной. У нас на станции нет света.
13.00. Пришел Володя Борисенко, отдали ему деньги, чтобы передать Зое Федоровне — две тысячи гривен. Где-то снова слышны пулеметные и автоматные очереди. Мужчины говорят, что на Михайловке. Решили рассольник сегодня не варить, если получится, сварим гречку да гуляш.
А Ясиноватую долбят и долбят, с 12.00. Бедные люди!
Юра пошел рубить дрова. Сказал, как приду, будем обедать. Жду. На улице ни души. Только дальние выстрелы и взрывы да дождь стучит по окнам, плюс четыре градуса. В нашей квартире плюс десять. Юра сегодня впервые заговорил о переезде.
3 февраля
… 12.10. Стреляют со стороны колхоза на Красный Партизан. Ответка не заставила себя долго ждать. Три мины в ответ прилетело…
14.30. Вошла в квартиру. Похлебала рассольник. Юра привез большие сумки для вещей. Складывали самое необходимое. 16.30, снова стали стрелять со стороны колхоза, гаубицы — по Красному Партизану. 17.10. Стреляют. Молюсь, чтобы обратки не было.
4 февраля, среда
… 11.30. Треск ужасный! Танк где-то очень близко стреляет. Даже в подвале все стонет.
Пришел Юра. Плачет. Уже мужчины не выдерживают того, что происходит. Разбили поселковый совет. То, что уцелело, перенесли в церковь. Попали в магазин «Торец». Уже завтра и хлеба не будет. Попали в крышу четырехэтажки. В школе со стороны двора разбиты все окна. Ранило Аню Кирилко. Увезли в Дзержинск. Вот и все, поселка нет. Все разъезжаются. Сегодня умерла тетя Зоя Волкогон. Как ее будут хоронить — неизвестно.
18.45. Наступила темнота. Слышно, как где-то взрываются снаряды. Уже четырнадцать дней наш поселок на линии фронта… Юра рассказывает, что сегодня после обстрела в поселок приезжало ОБСЕ. Зафиксировали все на фото и камеру, посадили Аню Кирилко в машину и увезли в больницу, в какую — никто не знает. 21.30. Легли спать. На улице слышны дальние взрывы, Юра посапывает. 23.25. Где-то начали стрелять из «Градов». Сегодня мы пережили самый страшный день.
5 февраля
… 12.00. Юра пошел раздавать клеенку на окна, которую в Красном Кресте выдали. Он сообщил страшную новость: умерла Аня Кирилко. Умерла от ранения в шею, плечо и ногу, не приходя в сознание. Плачу, переживаю. Только благодаря Ане я осталась работать в школе. Она собрала мне деньги на поступление в ДИСО (Донецкий институт социального образования. — О. М.) в 1994 году. Повезла в институт, ездила со мной на экзамены, сделала все, чтобы я стала учителем. А что я сейчас могу сделать для того, чтобы ее похоронить тут, в родном поселке? Никто сейчас никуда не выезжает. Боятся. А ее нужно привезти из Красноармейска. Да и тут как быть? Хоронят в огородах, во дворах, из-за обстрелов боятся идти на кладбище…
19.45. Сидим, разговариваем. Сегодня Юра видел Витю Шубина, тот забивал окна в квартире сына в колхозной двухэтажке. Живет Витя снова в Петруньках, у Татьяны, жены. И дети все при них. Война всех объединила. Рядом слышны взрывы.
Пыталась разгадывать кроссворд, ничего не получается. Одно слово нашла, а дальше мысли об Ане. Сижу, вспоминаю ее лицо. В ней было столько тепла, столько добра, столько любви к детям… (Аня Кирилко была воспитателем «нулевки» и учителем начальных классов. — О. М.). Нянюшка, — так ее называли дети. В моем телефоне и номер ее так записан: «Нянюшка». У Ани на руках был ее папа, Сергей Иванович, он уже около пяти лет лежачий, и Аня за ним ухаживала.
6 февраля, пятница
… И вот в 11.30 началось… Сидели в подвале. Та же компания: мы с Юрой, тетя Маша с Сашей Шаповал, Людмила Васильевна, Вова Андриенко, Римма Петровна, Сережа и Саша Швецы. Тетя Маша рассказывала, что сегодня заходила домой к Ане Кирилко — там Тамара Павловна смотрит за дядей Сережей, отцом покойной Ани. Тетя Оля Поветкина рассказала, как все произошло.
Они с Аней Кирилко и Колей Поветкиным пошли к колодцу по воду. Тетя Оля подымала ведро, Аня и Коля носили, начался обстрел. Аню ранило, ее опустили в подвал, стали перетягивать ногу, чтобы остановить кровотечение. Но кровь не переставала течь, попало в артерию. Говорят, что военные вкололи ей укол, противошоковое, погрузили в машину ОБСЕ и отвезли вначале в Димитрово. Там пытались ее спасти, даже военные доктора смотрели. Сегодня, 6 февраля, Аню похоронили в Фенольной. Юля Колесникова взяла на себя эту заботу. Батюшка наш, отец Николай, отпел ее.
18.30. Пойдем смотреть «Войну и мир». Нет, боюсь. Выключили ноут, не досмотрев вторую серию. Жалко, но так спокойнее. Хоть слышно, когда стреляют, а когда ноут работает, пусть и потихоньку, звук мешает услышать, что происходит за окном.
7 февраля, суббота
Спали неплохо, утро тихое. Юра, как всегда, отправился в колхоз. На свинарник зерно повезли, хрюшек кормить. А я собираю вещи, остатки. Юра с утра предупредил, что в ближайшие три дня вывезет меня, Юлю, Антона и Люду.
16.30. Поздновато нас сегодня стали обстреливать! Бежим в подвал быстро. 18.10. Сегодня стреляли по «Бирже», что там — узнаем завтра. Звонила Галочка, они с Сережей сегодня ходили в храм, ставили всем нам свечки за здравие, а Ане Кирилко — за упокой. Отнесли две пачки вермишели, чтобы ее помянули. Звонил Игорь Колбасов и сказал, что вводят миротворческие войска: со стороны «ДНР» — Россия, а со стороны Украины — Франция и еще кто-то. Будем ждать улучшений от такой договоренности…