«Травма нашего поколения»

На заседание по делу Дмитриева в Петрозаводский городской суд 11 октября пришла Людмила Улицкая. Писательница поговорила с карельскими журналистами, назвала Дмитриева «одним из великих людей нашего времени», а процесс над ним — процессом о травме: «То, что наша страна переживает — это посттравма. Наша страна пережила несколько травм, эти травмы не излечены, они очень глубоко загнаны. Процесс Дмитриева — это процесс о травме нашего поколения, нашей страны, нашего народа. Какая мерзость выставить в качестве обвинения человеку педофилию!» — сказала Улицкая «Новой газете».

До приезда в Петрозаводск Людмила Улицкая поддержала карельского историка вместе со Светланой Алексиевич, Владимиром Мирзоевым, Леонидом Федоровым, Евгением Стычкиным, Борисом Гребенщиковым и другими известными писателями, актерами, режиссерами и музыкантами.

В коридоре суда 11 октября Дмитриева встретили аплодисментами друзья, коллеги, общественники и писатели из Москвы, ученики Московской международной киношколы. Приехал журналист голландского издания NRC Handelsblad Стивен Дерикс.

Заседание провела председатель Петрозаводского городского суда Марина Носова. Заместителю прокурора Петрозаводска Павлу Гравченкову адвокат Виктор Ануфриев заявил отвод — на заседание Гравченков пришел впервые. Судья ушла думать и через несколько минут отказала в ходатайстве. Марина Носова не поддержала и ходатайство адвоката об отмене новой экспертизы, которую теперь выполняет Федеральный департамент независимой судебной экспертизы.

Предыдущая экспертная комиссия из Центра социокультурных экспертиз признала снимки порнографическими — экспертизу делали врач-педиатр, историк искусств и математик, а не профильные специалисты. Президент Национального института сексологии Лев Щеглов назвал заключение Центра «юмористическим документом».

Юрий Дмитриев утверждает, что фотографировал свою приемную дочь для контроля за состоянием ее здоровья: когда он взял девочку из детдома, она была на грани дистрофии. 140 фотографий, сделанных в разные годы, Дмитриев хранил в специальной папке в компьютере, к которой ни у кого не было доступа. На суде 1 августа выступили двое специалистов из Москвы — Григорий Шаянов и Федор Катасонов, которые рассказали о практике сьемки детей в педиатрии по рекомендации врачей.

Марина Носова отменила результаты первой экспертизы по просьбе защиты 15 сентября, но постановила изучить только девять фотографий из 140, которые вырваны из контекста и не являются полноценным «дневником здоровья». Прокурор заявил на суде 11 октября, что у Виктора Ануфриева нет оснований для участия в новой экспертизе. Судья ходатайство поддержала и не допустила адвоката до процедуры, не назвала ему имена новых экспертов и доверила экспертизу частной фирме.

По просьбе прокурора Марина Носова продлила срок ареста Юрия Дмитриева еще на три месяца. Хотя, как считает адвокат, Дмитриев не может ни скрыться от следствия (у него нет недвижимости, счетов в банке и даже загранпаспорта), ни оказать давление на потерпевшую: «Ее показания оглашали в суде, они полностью в защиту Юрия Алексеевича. Он психически здоровый человек, не будет говорить: «Наташа, измени показания и скажи, что я действительно над тобой издевался». Это абсурд», — сказал Ануфриев.

После суда Людмила Улицкая с московскими писателями, общественниками, журналистами и учениками московской киношколы поехала на мемориальное кладбище Красный Бор, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Останки убитых в 1997 году на кладбище нашел именно Дмитриев. Именно он обнаружил расстрелянные этапы в Сандармохе и Красном Бору, массовые захоронения вдоль Беломорканала и на Секирной горе, собирался отыскать и третий соловецкий этап, но не успел.

Юрия Дмитриева арестовали по анонимному доносу в декабре 2016 года и обвинили в изготовлении порнографических снимков, а позже и в хранении оружия.

Родственники и коллеги считают, что историка преследуют за резкие высказывания о власти и о войне на Украине, из-за Дня памяти в Сандармохе, в котором каждый год участвуют сотни родственников репрессированных и десятки иностранных консулов.

Следующее заседание суда назначено на 18 октября. Процесс проходит в закрытом режиме.

Сергей Маркелов —

специально для «Новой»,

Петрозаводск