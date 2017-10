Траст, который лопнул

Reuters

11 октября Высокий суд Лондона вынес решение, которое фактически раскрыло спрятанные активы бывшего владельца обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) экс-сенатора Сергея Пугачева, закопанные в новозеландских трастах.

«…господин Пугачев намеревался использовать трасты в качестве средства для введения в заблуждение других людей, создавая видимость того, что имущество ему не принадлежало, в то время как на самом деле он оставался собственником активов», — записал судья Бирсс в решении, которое было вынесено по результатам рассмотрения иска российского Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, в России Пугачева обвиняют в преднамеренном банкротстве Межпромбанка, а также в растрате и злоупотреблении служебными полномочиями. Еще 30 января 2016 го­да Верховный суд России оставил в силе решение о взыскании с Пугачева около 75,6 миллиарда рублей в качестве субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося Межпромбанка.

Технологию разорения Пугачевым банка и вывода денег предприниматель Александр Лебедев описал еще в 2011 году в своем обращении к министру МВД России. В недавно вышедшей книге «Охота на банкира» Лебедев напомнил: «История Межпромбанка — это классический, эталонный образец крупной аферы, связанной с хищением денег из российской банковской системы. Пугачев был сенатором от Тувы с имиджем «православного банкира» и «особы, приближенной к императору». Когда в 2008 году начался кризис, Центробанк «для стабилизации» разместил в Межпромбанке 30 миллиардов рублей. Банк выдал 200 кредитов российским однодневкам и офшорным фирмам, принадлежащим через подставных лиц Пугачеву. Общая сумма составила три миллиарда долларов — это все деньги, которые были в банке, в том числе депозит ЦБ. После этого Пугачев отплыл в том же направлении, куда ушли деньги, и периодически напоминал о себе в светской хронике Лондона и Монако…»

Решение Лондонского суда дает возможность вернуть хотя бы часть денег, выведенных Пугачевым из России. Дело в том, что еще в начале 2016 года по всему миру были наложены обеспечительные аресты на активы беглого банкира стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. А еще раньше суд запретил Пугачеву покидать Лондон. Пугачев проигнорировал запрет и переехал во Францию. За неуважение к британскому правосудию Лондонский суд заочно приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы.

Генпрокуратура РФ не оставляет на­дежды экстрадировать Сергея Пугачева в Россию и в марте нынешнего года направила во Францию запрос о выдаче бывшего владельца Межпромбанка.

Сергей Пугачев пытается отбиться от судебных исков и уголовного преследования, позиционируя себя как «жертву политического преследования»: еще в июне 2015 года «Новая» сообщала о том, что Пугачев заключил контракт с лондонской международной консалтинговой компанией BGR Gabara Limited, специализирующейся на управлении политическими кампаниями и медиакоммуникациями (среди клиентов BGR Gabara Limited в разные годы были президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. — И. М.). И вскоре в таких серьезных изданиях, как The Finanacial Times, The New York Times, Le Monde, появились публикации, в которых Сергей Пугачев предстал «жертвой режима», разоблачающей вертикаль власти, у которой «все бизнесмены стали крепостными».

По всей видимости, в продолжение PR-кампании, уже из Франции Пугачев в рамках российско-французского договора «о защите инвестиций» подал иск в третейский суд в Гааге, обвинив Россию в «экспроприации активов» на общую сумму $12 млрд.

Но, судя по решению Лондонского суда, пока нет желающих поверить в то, что Сергея Пугачева преследуют по политическим мотивам.