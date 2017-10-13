​​​​​​​Российские медиа и соцсети переполнены гневом по поводу снятия с пустующих диппредставительств в США российских флагов, от журналистов не отстают дипломаты и депутаты. Но никто при этом не удосужился взглянуть на ситуацию с юридической стороны.

Предположительно сорудники российского консульства в Сан-Франциско выставляют на подоконник триколор. Фото: Reuters

«Очередное позорное событие. В Сан-Франциско украли российские флаги со зданий консульств. Требуем от американских властей вернуть наши госсимволы», — сообщило в твите российское посольство в США.

МИД проинформировал на своем официальном сайте, что в разговоре с госсекретарем Тиллерсоном министр иностранных дел Лавров «заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее наших дипломатических объектов государственные флаги России».

А зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов приравнял американцев к нацистам: «Вспоминаются кадры военной хроники Второй мировой войны, когда фашисты, оккупировав территории, снимали и бросали на землю государственные флаги покоренных ими стран».

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая тоже была категорична в оценках: «Россия уважает государственные символы и, безусловно, не приемлет новый вид американского самовыражения — «флаговый бандитизм»… Американскому Сенату стоит озаботиться возвращением США от свободы бандитизма к цивилизации и порядочности… Действия США оскорбительны и недопустимы».

Но неуважение к флагу России — это нарушение закона, который четко и однозначно предписывает, как следует обращаться с символом России.

Подписанный президентом России Владимиром Путиным Федеральный конституционный закон № 1 «О Государственном флаге Российской Федерации» устанавливает, что государственный флаг является официальным государственным символом РФ. Поэтому он требует особого отношения и особого порядка использования.

Каждый желающий не может поднять флаг где угодно, флаг — не просто кусок цветной ткани, а госсимвол. И уполномоченные органы следят за тем, чтобы «закон номер один» тщательно соблюдался. Например, в октябре 2015 года прокуратура наказала две торговые сети в Брянске, посмевшие вывешивать триколоры над своими магазинами. Месяцем позже «Ашану» в Ленинградской области запретили использовать флаг России. В августе нынешнего года волгоградскую фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за использование российского флага.

Частные компании имеют право вывешивать флаг России только по праздникам, а забывшие его вовремя снять подвергаются наказанию. Так, башкирский предприниматель Понявин поднял триколор над своим торговым центром в День Победы. А 21 мая на него был составлен протокол. Позже суд оштрафовал предпринимателя на 5 тысяч рублей. В Саратовской области бизнесмена наказали за то, что он поднял флаг 8 мая — за день до праздника.

Такие случаи не единичны. Предпринимателей и компании «за флаг» наказывали практически в каждом регионе. Несколько лет назад надзорные ведомства проводили настоящие облавы в поисках флагов в неположенных местах. Так, прокуратура Ессентуков потребовала немедленно снять российский триколор сразу с санаториев «Жемчужина Кавказа», «Москва», «Казахстан», «Украина», «Имени Калинина», «Целебный ключ», а еще с кафе «У Сережи», с гипермаркетов «Гастрономчик» и «Вершина» и здания администрации городских теплосетей.

Но флаги, во исполнение требований закона снимали не только с кафе и магазинов. Например, в 2008-м триколор убрали со здания Уральского политехнического университета в Екатеринбурге.

Причиной для реагирования со стороны органов надзора может стать неправильный размер флага, неудачно выбранное место для флагштока, потускневшие краски полотнища… Местные власти могут быть оштрафованы за приспущенный флаг в обычные дни и за не приспущенный в дни траура.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что американцы как раз исполнили российский закон о государственном флаге. Потому что временное использование триколора диппредставительствами РФ регламентировано статьей 3 Федерального конституционного закона:

«Государственный флаг Российской Федерации поднимается на зданиях дипломатических представительств, резиденций глав дипломатических представительств и консульских учреждений, когда это связано с исполнением указанными лицами служебных обязанностей».

Но генконсульство РФ в Сан-Франциско прекратило свою работу, а российские дипломаты перестали выполнять в здании свои служебные обязанности, покинув его, поэтому флаг должен быть спущен. То, что должны были сделать российские дипломаты, сделали американцы.

Российскому внешнеполитическому ведомству следовало бы поблагодарить коллег из США за уважение российского закона, охраняющего символ государства, и за исправление допущенной российскими дипломатами оплошности.

Осталось вновь процитировать твит нашего посольства в Вашингтоне: «Очередное позорное событие».

Юрий Лобунов, специально для «Новой»