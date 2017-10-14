Почему США порывают с ЮНЕСКО

12 октября Госдепартамент заявил о выходе США из ЮНЕСКО. Решение прозвучало как весьма радикальное. Однако при этом Госдеп подчеркнул желание сохранить постоянную миссию в качестве наблюдателя при этой организации.

Официальная мотивировка такого шага описана в документе внешнеполитического ведомства так: «Это решение не было легким. Оно отражает озабоченности США возрастающей задолженностью этой организации (Госдеп не платит взносы с 2011 года, а сумма долга приблизилась к 500 миллионам долларов — А. Ш.), необходимостью проведения фундаментальных реформ ЮНЕСКО, а также сохраняющимся антиизраильским уклоном, преобладающим в ЮНЕСКО». Согласно процедуре США перестанут быть членом этой организации 31 декабря 2018 года, т. е. через 14,5 месяцев. Вслед за США заявил о своем выходе из ЮНЕСКО и Израиль — по-видимому, по той же процедуре и с теми же сроками.

Впрочем, США не впервые покидают ряды этой организации: в 1984 году президент Рональд Рейган настоял на выходе из ЮНЕСКО, обосновав этот шаг «разнузданной коррупцией» в этой организации и ее устойчивым «идеологическим уклоном в сторону Советского Союза и против Запада». Вернул страну в ЮНЕСКО уже Джордж Буш-младший в 2002 году. Сегодня же в бурной критической реакции в адрес Вашингтона (демарш Израиля в основном игнорируется) в самой ЮНЕСКО и в мировой прессе преобладают знакомые обвинения в адрес лично Дональда Трампа в «непонимании международных дел», в «стремлении изолировать США» и т. д. Взрыв эмоций, в общем-то, понятен: политический и финансовый вес Соединенных Штатов в этой организации (в лучшие времена Госдеп обеспечивал своим ежегодным взносом в 82 миллиона долларов 22% бюджета ЮНЕСКО) был весьма значимым. Но вот с приводимыми аргументами для осуждения Вашингтона можно согласиться только отчасти.

Дело в том, что решение о выходе США было давно и вполне ожидаемым. Да и осуществлялось оно поэтапно по схожей с временами Рейгана причине, а именно — устойчивости и даже нагнетанию год от года уже не столько антизападной, сколько антиизраильской атмосферы путем принятия резолюций с неизменным осуждением Израиля.

Первым этапом расхождений с ЮНЕСКО в нынешнем столетии стало уже упомянутое решение Госдепа приостановить в 2011 году ежегодные выплаты — в знак протеста против принятия в эту организацию несуществующего «государства Палестина». Казалось бы, если недостаточно было политической позиции Вашингтона по предотвращению антиизраильского крена ЮНЕСКО, то дефицит хотя бы бюджета должен был бы заставить эту организацию вернуться к сбалансированному подходу к ближневосточным проблемам в сфере исторического наследия, культуры и образования.

Увы, этого не происходит: например, ровно год назад, 13 октября, исполком ЮНЕСКО (58 стран) проголосовал за резолюцию, отрицающую связь еврейского народа с Храмовой горой. То есть с местом, где существовали два иерусалимских храма — самые значимые святыни для иудеев и евреев в целом (остаток второго храма — Стена плача). Тем самым резолюция ЮНЕСКО была нацелена на опровержение такого исторического факта, как существование главной израильской святыни в Иерусалиме за практически 1600 лет до появления Ислама как такового и завоевания арабами этого города. Гора представлялась инициаторами резолюции (Египтом и Палестинской автономией) как место, с которого пророк Мухаммед вознесся на небеса для общения с Аллахом, что было освящено построенной позднее мечетью Аль-Акса.

А в октябре 2015 года эта же организация признала «частью Палестины» Пещеру еврейских патриархов в Хевроне и Гробницу матери Рахели на границе Иерусалима и Вифлеема.

Примечательно, что против последней (от 13 октября 2016 года) резолюции выступила тогда и сама Ирина Бокова, гендиректор ЮНЕСКО. За что, кстати, поплатилась: на нее обрушились не только критика немалой части мусульманского сообщества, представленного в этой организации, но и прямые угрозы расправы. Неудивительно, что тогда было решено усилить ее охрану при перемещении за пределами здания организации в Париже. А тот факт, что тогдашний президент США Барак Обама не отреагировал жестко на происходившее в ЮНЕСКО, был воспринят в Израиле как «личная месть» с его стороны в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху (за критику Израилем заключенного с Ираном в июле 2015 года соглашения по временной нейтрализации ядерной программы).

В эти дни, кстати, практически одновременно команда Трампа дает свою оценку как отношениям с ЮНЕСКО, так и соглашению с Ираном.

Казалось бы, прямой связи между этими двумя темами нет. Это так. Если не считать, что по обоим вопросам Трамп обещал занять позицию критическую, если не противоположную его предшественнику Обаме. Позицию отчетливо в поддержку Израиля. А то, что это происходит одновременно в отношении ЮНЕСКО и проблемы Ирана, при желании можно назвать случайным совпадением.