Мгновенный глобальный обман

В Москве в самом разгаре бюджетная страда. Решаются не только перспективы оборонных расходов — скоро должна быть утверждена программа перевооружения до 2025 года. Ситуация судьбоносная: все лето на разных совещаниях Владимир Путин обещал существенно сократить оборонные расходы в рамках сверхжесткого бюджета. Многим всерьез казалось, что «партия войны» потерпела поражение, но не тут-то было. У Генштаба есть верное средство: многократно раздувать внешние (американские) угрозы или выдумывать несуществующие.

Уже 35 лет самые буйные военно-государственные истерики связаны с перспективной американской ПРО, с SDI или «звездными войнами» Рональда Рейгана. Также по периметру границ враги тайно формируют ударные группировки. В 2017-м Минобороны проводит военные учения на Таймыре, строит базу на острове Врангеля, где до того жили одни белые медведи, и еще развертывает дивизию береговой обороны на Чукотке. И все это счастье за счет сокращения образования, медицины, реальных пенсий и социальных выплат.

Остров Врангеля. Фото: Георгий Надеждин / ТАСС

В Генштабе собрали мощную генеральскую делегацию — рассказать в ООН 12 октября о вредоносности Пентагона, но американцы не дали визы, поскольку консульский отдел в Москве фактически не работает из-за массового увольнения сотрудников в результате российских санкций или «ответных мер». За Генштаб отдувался в Нью-Йорке некто Александр Емельянов, срочно назначенный «представителем МО», который рассказал о нарастающем развертывании американской ПРО и о новой угрозе — Prompt Global Strike.

Правильный перевод PGS — «быстрый глобальный удар», но российская пропаганда и официальные лица повторяют — «мгновенный удар», поскольку звучит страшнее.

Идея PGS родилась лет 15 назад в разгар глобальной войны с террором после 9/11 и к РФ исходно не имела отношения. Предполагалось, что если вдруг удастся выяснить, что где-то собрались на сходку лидеры террористов, то можно будет нанести по ним в течение часа (пока не разошлись) высокоточный неядерный удар в любой точке земного шара.

Конечно, средства PGS потенциально могут быть использованы для поражения российских целей, но американское оружие, способное достать любую цель на территории РФ меньше чем за час, и так уже существует лет 50 — это ракеты морского и наземного базирования (МБР) и еще всякие крылатые ракеты. Генштаб утверждает, что к 2020 году США начнут развертывать системы PGS, что «разрушит сложившийся баланс сил», но это кажется крайне сомнительным. Идея PGS оказалась маловостребованной. Во многом — это пустая страшилка вроде рейгановской SDI.

Истреблять лидеров террористов дешевле и эффективнее с помощью тихоходных, но малозаметных беспилотников, а не фантазийными гиперзвуковыми снарядами.

Пока что в РФ и в США были успешно испытаны гиперзвуковые «планеры», запущенные МБР. Впрочем, запуск МБР легко обнаружить, и еще их число у США и РФ ограничено договором СНВ-3. Если заменить ядерный боевой блок неядерным на разрешенной МБР, то это никакой баланс «разрушить» не может. В США и в РФ разрабатывают всякие гиперзвуковые беспилотники и орбитальные «бомбардировщики», но работа идет трудно, боеготовых изделий нет, и когда появятся — неизвестно.

Америка, конечно, много богаче, сильнее и технологически (вместе с союзниками) практически во всем превосходит РФ, но режиму взаимного ядерного сдерживания в обозримой перспективе ничто всерьез не угрожает. Емельянов изложил известную генштабовскую историю о том, как американцы развертывают сотни противоракет THAAD и Standart-3 и что к 2022-му их будет до тысячи, а потом их количество «превысит число боевых блоков на российских МБР». Но все американские противоракеты, кроме 30 GBI на Аляске и в Калифорнии, могут сбивать только ракеты средней и меньшей дальности, а их у России нет или не должно быть по договору РСМД 1987 года. Устаревшие GBI могут попытаться сбить примитивную одиночную северокорейскую МБР, а против российского ядерного потенциала они в принципе бесполезны. Архитектура американской ПРО строится сейчас практически исключительно против КНДР и немного Ирана.

Когда-нибудь, может, лет через 20, появится практическая возможность построить оборону против МБР с РГЧ ИН и с «планирующими» боевыми блоками. А может, и не появится,

но военное ведомство требует триллионы сейчас — на противодействие несуществующим или намеренно раздутым угрозам в беднеющей стране с разваливающимися инфраструктурой, здравоохранением, наукой и образованием. Ну точно так, как это было в восьмидесятые,

когда ресурсы страны были бездарно растранжирены на всякие вооружения, противодействие фиктивной SDI и локальные войны (Афган).

Поправки в бюджет и расширение «закрытых» статей уже отменили обещанное сокращение расходов на оборону и безопасность. Но понятно — враг у ворот. Минобороны сумело увидеть в Польше призрак целой американской механизированной дивизии и подготовку «агрессии», когда там одна бригада США, которая сейчас проходит ротацию.

Сейчас в Западном военном округе (ЗВО) — до 30 батальонных групп постоянной готовности, и это число может по меньшей мере быть удвоенно за несколько дней подтягиванием сил из глубины. Россия на западном направлении превосходит вероятных противников в численности и вооружениях раз в пять по меньшей мере, но военные не устают рассказывать об угрозе вторжения.

Глава Минфина Антон Силуанов на днях не выдержал и публично впрямую сравнил нынешнюю ситуацию с концом восьмидесятых, когда, по его словам, чрезмерные военные расходы и падение цен на нефть разорили и развалили СССР, и РФ, возможно, ждет та же судьба.

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Силуанов сетует, что производство вооружений — это омертвление капитала и прямой путь к стагнации и разорению. Но системные либералы опять, похоже, проиграли — они пытаются напугать будущим банкротством и распадом правящий круг супербогатых, у которых все по жизни очень здорово, и только Вашингтон кажется соразмерной враждебной силой.