Нажать одну кнопку дважды

Отметить два года вещания в стабильном состоянии команде «Матч ТВ» не дало начальство. «Газпром-Медиа» передает оперативное управление каналом субхолдингу «Газпром-Медиа» развлекательное телевидение». Старое руководство «Матч ТВ», включая генерального продюсера Тину Канделаки, в основном оставлено, но понижено в ранге. Посыл понятен: общедоступному спортивному каналу не хватает развлекательности. По мнению аудитории, «Матч ТВ» не хватает совсем другого, но чего конкретно — похоже, не знает никто.

Как большинство потребителей, я давно перестал обращать внимания на внешние скандалы и внутренние склоки, сопровождающие все два года работы канала, созданного главой «Газпрома» Алексеем Миллером по настоянию Владимира Путина. Если бы новая телеструктура работала идеально — ей бы все равно доставалось, но идеального в принципе быть не могло, а в том, как преподносить спорт, у нас разбираются все.

Тине Канделаки и ее напарнице, креативному продюсеру Наталье Билан, доставалось и слева, и справа, и сверху, и снизу. И за дело, и просто так. В принципе, доверить неблагодарную, тяжелую и в основном мужскую работу двум дамам и спрашивать с них по полной программе было, скорее всего, изначальной ошибкой начальства. Они старались, как могли, но по прошествии времени выяснилось, что, по большому счету, в активе «Матч ТВ» осталось то, что держит любой спортивный канал на плаву — непосредственно трансляции топовых видов спорта. Все креативное, что вокруг спорта, или опало вместе с осенними листьями, или превратилось в рутину.

Большой вины лишившегося руля руководства не вижу. С трансляцией спорта номер один все нормально: сил и талантов оставшихся на канале после многочисленных сокращений и оптимизаций телекомментаторов в принципе хватает. Российский футбол представлен достаточно полно, права на показ матчей Английской премьер-лиги закуплены, международный футбол представлен прилично, в особо футбольные дни проблем с контентом нет.

То, что хоккейные трансляции, включая топ-матчи, включаются в сетку по остаточному принципу, задевает исключительно хоккейных болельщиков. То же самое с другими игровыми видами спорта. Вкусовые предпочтения прихотливы, на всех не угодишь, придираться по мелочам не хочется.

Собственно, канал создавали под государственный заказ — чтобы он соответствовал опять же госзадачам, пропагандируя, продвигая и поддерживая основные направления государственной политики в области спорта. В ней есть часть сугубо декларативная — она касается массового спорта, заведомо провального для освещения. Потому что кроме слов реально выстроенной системы в стране со времен развала системы советской как не было, так и нет. И смешно было бы требовать с нового канала какого-то прорыва.

По линии спорта большого и медалеемкого, разного рода грандиозных соревнований, которых нахватала себе страна, посыл был более чем конкретный: мы за все хорошее, за все то, что работает на престиж страны. Пропагандистский уклон в освещении спорта высоких достижений чувствовался явный, но кто платит, тот и заказывает музыку. Без того, что мешает нам быть самыми-самыми, тоже обойтись было нельзя, но очень дозированно. Ирония и тем более сарказм, свойственные отдельным телеведущим того же «НТВ Плюс», здесь в принципе востребованы быть не могли. То есть явления-то были и есть — чего стоит одна только «антироссийская антидопинговая кампания». Но негатив в принципе не мог быть в тренде, и тут канал проигрывал спортивным интернет-сайтам изначально.

На самоокупаемость канал должен выйти через три года с момента начала вещания, но пока он на­учился только тратить. Фонд заработной платы превышал аналогичные затраты предшественника чуть ли не в десять раз, а 6,5 миллиарда рублей, затраченных на покупку прав телетрансляций, себя и близко не окупили, мало что добавив к низким рейтингам.

Преувеличивать значение телерейтингов не стоит: они не могут быть высокими в стране, где популярность спорта сильно преувеличена. Собственно, «Матч ТВ» предписано всеми силами доказывать, что Россия — страна спортивная, а его продукт, даже вполне качественный, доказывает как раз обратное. Уже этой разножки хватает, чтобы не требовать от «телевизионных деятелей спорта» чего-то сверхталантливого, тем более окупаемого.

Про два футбольных проекта сказать все-таки нужно. Именно они — один уже забытый и второй текущий — лучше всего иллюстрируют колоссальную пропасть между задумкой и реализацией. Самой громкой последней акцией так и не ставшего палочкой-выручалочкой «главного по футболу», харизматичного игрока и тренера Валерия Карпина, стал проект «Кто хочет стать легионером». Идея собрать и явить миру неизвестных российских футбольных гениев казалась эффектной, но была абсолютно непродуманной. Это же не «Танцы со звездами», не «Голос» и прочие более или менее удачные, но вполне зрелищные телепроекты. Здесь вся затратная и колоссальная работа как не смотрелась по ходу процесса, так и кончилась пшиком.

А сейчас на экранах — «НЕфутбольная страна» с одним из немногих бывших футболистов, который неплохо смотрится в качестве ведущего. Евгений Савин и харизматичен, и креативен, а толку — чуть. Потому что опять же ему приходится «тянуть пустышку» и рассказывать о том, чего по существу нет. Ныне осваивающий пространства английского чемпионшипа Леонид Слуцкий своим «Россия — нефутбольная страна» вызвал целую волну отповедей, в ряду которых проект «Матча» получается если не совсем провальным, то вполне серым.

С самого начала было понятно, что самым трудным для канала будет именно поиск людей, которым и есть что сказать и которые могут это делать. Их то ли оказалось катастрофически мало, то ли их плохо искали. Если вспомнить неоднозначную, но любопытную программу нынешней интернет-звезды Юрия Дудя «Культ тура», то лучше бы ведущему и соведущим Сергею Шнурову и Евгению Савину пикироваться друг с другом, а не пытаться раскачать кого-либо из знаменитостей. Это, по большому счету, касается практически любой околофутбольной программы, и не только — просто футбол ярче выявляет состоятельность или несостоятельность разговоров о нем.

И все-таки самое неприятное, что связано с просмотром контента, — это засилье смешанных единоборств, которые заполняют телепространство с усердием, наводящим на грустные мысли. Если так называемый спорт, которому больше подходит название «Добить лежачего», является запросом общества, то это общество больное. Мордобою место на периферии, в лучшем случае на платном канале, а не в прайм-тайм на общедоступном. Потом не стоит удивляться, почему на улицах в бытовых драках стали так часто гибнуть спортсмены, а также от рук спортсменов.

Претензий по этой части у нового руководства, похоже, не будет. «Матч ТВ» должен выходить к людям с широкой улыбкой и добрым прищуром а-ля Дмитрий Губерниев, а если чего ему и не хватает, так это «песен и плясок», развлекухи в качестве праздничного фона. Теперь их, полагаю, прибавится. Надо соответствующим образом подготовить народонаселение к предстоящему домашнему чемпионату мира, а заодно оптимизировать финансовую политику «Матч ТВ».

Ну, с деньгами они как-нибудь разберутся. Оптимизаторы найдут, что оптимизировать. Насчет остального — не уверен.