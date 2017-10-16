Достигнут степеней известных

Правительство недавно определило, каким вузам, кроме МГУ и СПбГУ, будет дано право присуждать ученые степени без ВАК. Этот список с точки зрения данных, которые получил «Диссернет», следует разделить на три группы.

В первую группу следует внести Высшую школу экономики и МФТИ. В этих вузах не было ни одного случая присуждения фальшивых диссертаций. В них также нет преподавателей-плагиаторов или диссероделов. Где они были в филиалах — там их выгнали. Поэтому выведение этих вузов из-под ВАК — конечно же благо, так как перепроверка диссертаций этих вузов ВАК ничего нового не дает. По ряду специальностей (экономика) экспертиза Вышки лучше, чем экспертиза ВАК в целом. В Вышке нет диссероделов, а в Экспертных советах ВАК их большинство. Поэтому в данной части списка присуждение ученых степеней вузами можно только приветствовать.

Во вторую группу следует внести те университеты, в которых торговля фальшивыми диссертациями или наличие преподавателей с таким степенями ограничено отдельными «выколотыми точками». Так, в МИФИ, МЭИ и МИСиСе — а все это изначально были специализированные вузы, а не классические университеты — нашлись отдельные неприятные кейсы, но они все связаны с «непрофильной» специальностью для данного вуза.

Чуть более проблемными являются несколько больших классических или политехнических университетов. Сюда следует отнести Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

В них не видно системы торговли диссертациями, но присутствуют отдельные знатные диссероделы по одной-двум отраслям науки. Поэтому в целом я приветствовал бы передачу им права присуждения ученых степеней, так как токсичность этих вузов хотя и не нулевая, но сильно ниже, чем токсичность наблюдающей за ними ВАК. Скорее я доверил бы УрФУ или НГУ наблюдать за ВАК, чем ВАК наблюдать за этими университетами. Напомню тут историю с заключением УрФУ по Мединскому, утекшим в Минобр. Я — один из не­многих людей вне Совета, кто читал этот документ. Заключение для Мединского было совершенно убийственным и помогло только вмешательство ВАК, сорвавшего лишение министра степени в Екатеринбурге.

Поражение диссеровирусом отдельных периферийных для данного вуза специальностей отмечено также в РХТУ и Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики, но их показатели похуже, балансируя между случайными явлениями и массивным диссеродельчеством.

Перейдем теперь к тем, кому право присуждать собственные степени нельзя было давать никак.

В этом сегменте приличнее всего выглядит Финансовый университет при правительстве РФ. Он сделал некоторую работу над ошибками, изгнав ряд диссероделов с работы. В «Диссернете» мы убеждены, что эти меры были половинчатыми, и мы ожидаем продолжения шагов по очищению профессорско-преподавательского состава.

Потенциал для исправления есть в РУДН и РАНХиГС — утверждаю это на основании публичных и приватных заявлений профессора Филиппова и профессора Мау. Но я не вижу, чтобы руководство этих вузов озаботилось работой над ошибками.

И наконец, неисправимые. Очень жалко, что туда попал старый и заслуженный Казанский (Приволжский) федеральный университет. К нему примыкают столь же упорные в защите своих диссероделов Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Они полностью игнорируют (как в публичных заявлениях, так и по факту) наличие в их стенах диссеродельных фабрик, а в случае попыток отзыва фальшивых ученых степеней — спасают жуликов.

Мой прогноз неутешителен. Верхняя часть этого списка практически исчерпала все университеты России, которые честнее ВАК. Все остальные университеты — еще токсичнее, чем ВАК. Поэтому вместо одной централизованной системы торговли фальшивыми диссертациями мы получим в скором будущем сотню. И если на какие-то провинциальные диссеродельческие фабрики можно было раньше повлиять через ВАК, то сейчас поток жалоб будет замыкаться на ректоре, который является первейшим бенефициаром торговли дипломами.