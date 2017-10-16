Где, кого, за что

Дело о зачистке в Новых Алдах

Европейский суд по правам человека постановил: Россия должна выплатить 285 тысяч евро родственникам погибших во время спецоперации российских правоохранительных органов в чеченском поселке Новые Алды в феврале 2000 года. Тогда (по разным данным) погибли от 56 до 60 жителей. Следствие установило, что в спецоперации участвовал ОМОН Санкт-Петербурга и Рязанской области.

В решении суда говорится, что российские власти нарушили статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую право на жизнь.

В 2007 году ЕСПЧ уже удовлетворял аналогичный иск, заявителями тогда выступали другие жители села Новые Алды. Суд признал, что российские власти нарушили три статьи Европейской конвенции — право на жизнь, запрет на пытки и право на юридическую защиту, а также признал Россию виновной в проведении неполного расследования дела. Прокуратура несколько раз приостанавливала следствие, и оно продолжается до сих пор.

Дело реставраторов

Дорогомиловский суд Москвы освободил в зале суда бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, проходившего по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом. Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 млн рублей. Гособвинение просило для Пирумова 5 лет колонии общего режима. Однако суд признал Пирумова виновным и назначил один год и шесть месяцев заключения, что равняется сроку, проведенному в СИЗО.

Дело бученкова

В Замоскворецком районном суде Москвы на процессе над историком Дмитрием Бученковым, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках во время «Марша миллионов» 6 мая 2012 года, выступили в качестве свидетелей защиты фотожурналисты Евгений Фельдман и Анна Артемьева, а также гражданские активисты Денис Зоммер и Евгений Бузев.

Напомним, Бученков утверждает, что в тот день был в Нижнем Новгороде, следствие же выдает за Бученкова юношу в черной одежде и бейсболке, который попал на многие фото и видео с Болотной.

Фотограф Фельдман представил суду три фотографии, на которых запечатлен человек в черном. Адвокаты просили приобщить эти фото к делу, поскольку они более высокого качества, чем те, по которым велись экспертизы по опознанию. Судья Лариса Семенова (она же судит и Улюкаева) отказала, поскольку «на решение суда не влияет, хорошего качества фотографии или плохого».

Фотокорреспондент «Новой газеты» Анна Артемьева, которая 6 мая была на Болотной площади, принесла в суд ранее не публиковавшиеся и не подвергавшиеся обработке фотографии, на которых присутствует мужчина в черном. Судья отказалась приобщать и эти фото.

Затем в суде выступили активисты и знакомые Дмитрия Бученкова — Денис Зоммер и Евгений Бузев. Сторона обвинения поставила их показания под сомнение и спрашивала, как они могли бы разглядеть Бученкова среди 300–500 человек в их колонне. После этого судья заявила, что больше свидетелей защиты допрашивать не будет, поскольку все они якобы так или иначе заинтересованы в деле.

Дело шакро молодого

Никулинский райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) по делу о перестрелке на Рочдельской улице в декабре 2015 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалось полтора десятка человек, которых обвиняют в вымогательстве.

Прокурор подчеркнул, что Шакро является лидером всей российской организованной преступности. Cам Калашов заявил суду, что в инкриминируемых преступлениях не участвовал и воровским общаком на федеральном уровне не распоряжался. «Вину не признаю, высказываться не желаю», — заявил он.

Остальные 11 фигурантов дела также не согласились с обвинением.

Напомним, что в рамках расследования этого дела были арестованы высокопоставленные сотрудники Следственного комитета: Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов. Их обвиняют в получении взятки от криминального авторитета.