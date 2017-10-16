«Я заинтересована в деле! Я патриотка»

Статьи: ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 УК («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.1 УК («Организация неисполнения в личных интересах обязанностей налогового агента»), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 196 УК («Организация совершения преднамеренного банкротства»)

Подсудимые: Уильям Браудер, Иван Черкасов

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 6 лет лишения свободы

Получившая широкую известность адвокат Наталия Весельницкая, которую американские СМИ заподозрили в попытке передать Дональду Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон, 12 октября неожиданно выступила в качестве свидетеля обвинения в Тверском суде Москвы на заочном процессе по делу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова. Дело об уходе от налогов и преднамеренном банкротстве СК выделил из общего дела, по которому Браудер несколько лет назад уже был осужден заочно вместе с покойным юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Обоих представляют адвокаты по назначению, поскольку обвиняемые, проживающие в Великобритании, отказываются как-либо взаимодействовать с российским правосудием.

Что касается адвоката Весельницкой, то она уже несколько лет подряд представляет интересы российского бизнесмена Дениса Кацывы, против которого Hermitage Capital в свое время инициировал в судах США и Швейцарии разбирательства по подозрению в отмывании денег. Собственно этим и был обусловлен приход Весельницкой в суд.

И хотя налицо был конфликт интересов, судья Гордеев одобрил ходатайство обвинения о допросе Весельницкой с формулировкой «поскольку свидетель находится в здании суда». Женщина в черном костюме стремительно прошла к трибуне и сразу заявила:

— Ваша честь, частным расследованием махинаций Браудера я занималась с 2012 года.

А затем взгромоздила на трибуну пять пухлых папок с документами, но ни разу так и не открыла ни одну из них.

По словам Весельницкой, она познакомилась с Браудером только в марте 2017 года, когда принимала участие в его допросе в США по делу своего доверителя — Дениса Кацывы и его компании Prevezon Holdings.

О самом же Браудере она якобы впервые узнала в 2012 году из расследования «Новой газеты», которое как раз касалась ее доверителя и фирмы Prevezon Holdings, что оказалась замешана, по мнению редакции, в сомнительных финансовых схемах, связанных с делом погибшего юриста Hermitage Сергея Магнитского.

— Автор статьи Роман Анин писал, что эти «кровавые деньги» оказались на счете Prevezon Holdings. Мы вступили в переговоры с руководством «Новой газеты», главным редактором Дмитрием Муратовым и его заместителем Сергеем Соколовым. От них я и услышала о Браудере (вот уж вряд ли. — Прим. С. Соколова), — рассказывала Весельницкая. Когда Кацыве было предъявлено обвинение в США, Весельницкая, по ее словам, «заперлась у себя в кабинете на полгода» и изучала все доступные материалы о бизнесе Браудера, в том числе — более 50 арбитражных дел, тысячу судебных актов, опросила людей, работавших на него. И в 2015 году с собранной информацией пошла в следственный департамент МВД и Генпрокуратуру, а через несколько месяцев узнала из СМИ, что российские правоохранительные органы провели обыски в компаниях на Кипре, связанных с Браудером.

Далее рассказ Весельницкой свелся к «мошенническим» схемам Браудера с акциями «Газпрома», которые осели в трех компаниях — «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон», подконтрольных Hermitage Capital, чтобы, по мнению свидетеля, вывести деньги, полученные от их реализации, из России. Для этого Браудер якобы подключил консалтинговую фирму Firestone Duncan, сотрудником которой был Сергей Магнитский. В итоге, по мнению Весельницкой, все оказалось на счетах кипрских офшоров, а затем ушло в США. Там, по словам самоназначенного свидетеля, след денег из российского бюджета и теряется.

— Я убеждена, что без содействия каких-то лиц в правительстве нельзя было совершить такое казнокрадство, — заявляла Весельницкая, не конкретизируя, правительство какой страны она имеет в виду. Так, суду была еще раз пересказана фабула обвинительного заключения, составленного российскими силовиками, которые уже много лет пытаются убедить мир, что деньги из бюджета украли сами Браудер и погибший в тюрьме Сергей Магнитский.

Защитник Браудера по назначению попытался выяснить, откуда адвокат получила всю эту информацию.

— Вот вы все время говорите «мы». Кто это «мы»? Вы и Следственный комитет?

— Мы — это я и мои коллеги-юристы.

— А чьи интересы вы здесь представляете? Клиента? Государства?

— Ничьи я интересы здесь не представляю! — воскликнула Весельницкая. — Я сама заинтересована в этом деле. Но если уж вам интересно — да, я патриотка! Но это не имеет отношения к моей заинтересованности в этом деле.

Весельницкая заявила, что получила разрешение от Дениса Кацывы на раскрытие адвокатской тайны. Однако показать это разрешение она отказалась.

Сергей Лебеденко,

«Новая»