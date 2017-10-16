Мера пресечения по предоплате

Не успели белорусские власти обложить налогом на тунеядство неработающих белорусов, как кому-то из светлых государственных умов пришла в голову новая идея: предложить бизнесменам заранее купить себе меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Нехитрый замысел нового декрета прост: каждый белорусский бизнесмен сможет (а скорее всего, ему это будет настойчиво предлагаться) положить на специальный счет в государственном Беларусбанке не менее 50 тысяч бело­русских руб­лей (около 25 тысяч долларов). Это будет называться обеспечительным депозитом. Его назначение — возмещение причиненного вреда. Это значит, что если потом в отношении держателя депозита возбуждается уголовное дело по экономической статье, то его рассмотрение в суде пройдет в упрощенном режиме и без заключения под стражу до суда. В проекте декрета перечисляются статьи уголовного кодекса, ради которых и нужно открыть этот инновационный депозит: причинение имущественного ущерба без признаков хищения; контрабанда; незаконное перемещение товаров через границу; уклонение от уплаты таможенных платежей; незаконная предпринимательская деятельность; легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем; приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем; сокрытие банкротства; уклонение от уплаты налогов; превышение власти или служебных полномочий; служебная халатность.

А дальше схема должна действовать так. При возбуждении уголовного дела по одной из «реестровых» статей силовики выясняют, есть ли у обвиняемого обеспечительный депозит в Беларусбанке. Если есть — мерой пресечения выбирают подписку о невыезде, а деньги переводят в пользу государства. И если суммы на депозите достаточно для покрытия ущерба — уголовное дело будет закрыто. Если недостаточно — до суда бизнесмен будет ходить «под подпиской», а наказание не превысит половины максимального срока, предусмотренного статьей.

Таких депозитов, по проекту декрета, можно открыть бесконечное количество, и не только на себя, но и на любых других граждан: заместителей, сотрудников, родственников. То есть, к примеру, переписал бизнес на жену от греха подальше — и заодно открыл депозит на ее имя. А можно и другу на свадьбу подарить. Устанавливается только минимум — 25 тысяч долларов. Максимум не установлен, как и количество открываемых депозитов. Например, можно создать корпоративный депозит и разместить там сумму, кратную количеству сотрудников. Если что — будет уверенность, что бухгалтер не окажется в камере и не начнет топить начальника. Изобретательно, в общем.

Государство выигрывает во всем. Во-первых, оно получает крупные суммы денег на счета государственного банка. Во-вторых, на эти депозиты не начисляются проценты, так что государство имеет чистую прибыль от их «прокрутки» и не должно делиться с хозяином. В-третьих, это вовсе не отменяет тюрем для бизнесменов. Оно обещает половину от максимального наказания в надежде на то, что наивные белорусские бизнесмены уголовно-процессуальный кодекс не читали и не знают, что в родной стране, согласно УПК, при первой судимости и без всяких депозитов наказание не превышает половины от максимального срока лишения свободы, предусмотренного УК. То есть если по статье «контрабанда» максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы, то с депозитом или без него, но больше шести при первой судимости не дадут. А у кого не первая — те предпочитают вести бизнес где-нибудь за пределами Беларуси. Литва, Латвия, Польша, Украина, да и Россия переполнены судимыми белорусскими бизнесменами, зарекшимися работать на родине.

Проект нового декрета вызвал в деловых кругах протест, по силе приближающийся к народному гневу по поводу тунеядского декрета. Потому что депозитная инициатива власти — это де-факто введение в юридическую практику презумпции виновности. Бизнесмен — значит, виновен. И если еще не обвинен официально — всего лишь подожди немного, ответишь за все. Так что лучше заранее дай денег, все равно отберут.

Кстати, тунеядский декрет, отозванный весной после массовых уличных протестов, названных «Маршами рассерженных белорусов», вернется к 1 ноября в обновленном виде. Среди изменений и дополнений — обязательное трудоустройство освобожденных из мест лишения свободы и повышение тарифов ЖКХ для неработающих. 21 октября в Минске пройдет «Марш рассерженных белорусов 2.0»... Интересно, присоединятся ли к нему белорусские бизнесмены — или побегут «депозититься»?