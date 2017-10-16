Осмысленное безумие

Сводки с фронтов информационной войны, похоже, меняют географию. Зло наступает не только за границей — оно уже здесь.

Совет Федерации создал специальную комиссию по защите суверенитета России и выяснил, что США его постоянно нарушают. Они вмешивались в наши выборы! Я давно подозревал, что Владимир Путин получил вовсе не жалкие 63 процента, как было объявлено, а минимум 96. Суверенитет России, как объяснили сенаторы, нарушается под видом борьбы за права человека и честные выборы, а также дискредитацией РПЦ (Гундяева к ответу?) и попытками представить Россию частью Европы. «Пятая колонна» и американские шпионы готовят в России Майдан.

Это репортаж не с Канатчиковой дачи — из парламента страны. А по Первому каналу в прайм-тайм запущен новый сериал о борьбе ЦРУ с ФСБ. Все протесты — и 2011—2012-х годов, и сегодняшние — организованы на американские деньги. Сериал не смотрел и не собираюсь, но надеюсь, даже уверен — ФСБ победит.

Эксперты многочисленных ток-шоу с энтузиазмом переключаются на внутренних врагов. Они становятся опаснее врагов внешних, и именно на борьбу с ними зовет Родина-мать. Нет, не все, кто выходит на митинги, платные агенты США. Некоторые, особенно молодежь, пошли просто по глупости, были обмануты — мы их перевоспитаем (трудом?) и спасем. Но что касается организаторов — терпение народа небеспредельно. И вообще, сколько можно мириться с засильем работающих на американцев агентов влияния в образовании и в финансовом секторе, в театрах и — вы будете смеяться! — в пропаганде?

Смешно, но не весело. Значительная часть безумств, совершаемых в последние годы в нашей стране, только кажутся проявлением идиотизма и глубокой психической патологии. Они вполне прагматичны. Нынешняя паранойя — не исключение. Она нужна для сплочения населения. Причем главная задача сегодня — уже не борьба с противниками всего хорошего, а работа со сторонниками власти. По данным серьезных специалистов, за действующего президента действительно проголосовали в 2012 году порядка пятидесяти процентов участвовавших в выборах — это огромная цифра. Но сейчас у них нет мотивации голосовать — результат предрешен, жизнь трудна, крымский праздник закончился, оставив после себя горечь и обиду на неблагодарный мир, — они могут просто остаться дома. Власть не хочет повторения Болотной, а значит, объявленные цифры по мегаполисам — это в Чечне можно нарисовать что угодно — должны иметь хоть какое-то отношение к реальности. Сторонников в столицах надо побудить прийти на избирательные участки. А для этого нужна экзальтация, которую можно вызвать только угрозой стране — угрозой, от которой защитит тот, кто уже не раз это делал.

Еще недавно достаточно было внешних угроз и, соответственно, внешней войны и внешних успехов. Но в Донбассе увязли, привести к власти в Киеве свое правительство явно не получается, а успехи в Сирии, даже если они там есть, оставляют народ равнодушным. И вот мобилизован внутренний враг.

Все бы ничего, но после пропагандистских пушек в бой вступают настоящие. Медийная артподготовка — необходимый компонент войны. Но направлена она не на противника, а на своих — она предваряет и обосновывает силовые действия, которые без нее воспринимались бы населением как полное безумие. Распятый мальчик и запрет видеть сны на русском превращают действия «трактористов и шахтеров» в самооборону. Так всегда было. Многие сейчас забыли, что американцы собирались оккупировать Афганистан и только оперативный ввод туда ограниченного контингента советских войск по просьбе законного правительства Афганистана сорвал эти планы. В Чехословакии в 1968-м тоже в последний момент успели.

За «расстрелять, как бешеных собак!» следовали реальные расстрелы. За сегодняшней истерикой по поводу «пятой колонны» должны последовать какие-то действия.