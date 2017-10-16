Путь от обывателя к политику

Накануне протестной акции 7 октября я принял решение открыто обратиться к органам государственной власти с призывом соблюдать конституционное право граждан на мирные собрания. Понимая, что на территории моего округа будут задержания, я направил троих депутатов — К. Хараидзе, Д. Третьякова, Н. Литвина — в ОВД «Тверской» для защиты прав задержанных, которые, кстати, гарантированы Конституцией, — это право на личную неприкосновенность и правосудие. Позднее к ним присоединилась депутат Г. Фильченко. Другие депутаты тоже были готовы мобилизоваться при необходимости.

Акция 7 октября прошла в Москве без массовых задержаний. Полагаю, отчасти благодаря депутатам, которые не только дежурили в ОВД, но и находились «в полях», то есть с народом на Пушкинской площади, в том числе — в критичные моменты. Например, депутат Кети Хараидзе засняла задержание одного молодого человека на видео, разместила в Facebook на своей странице и в районной группе.

Сам я не смог присутствовать на акции и координировать действия депутатов на месте просто потому, что физически отсутствовал в Москве: я уезжал в отпуск, который был запланирован полгода назад. Тогда еще было сложно представить, что я буду возглавлять муниципальный округ, который является сердцем столицы.

Полгода назад я был рядовым менеджером госпредприятия, возглавлял отдел внутреннего аудита. Как и у большинства граждан страны, мое отношение к политике было если не инфантильным, то близким к безразличному, и уж точно я не представлял себя как-то связанным с ней. Стереотип «политика — грязное дело» достаточно давно укрепился в сознании людей, разумеется, не без помощи властей и, увы, оппозиции. Самое обидное, что оппозиционные силы не пытались находить компромисс, чтобы выработать тактические решения по изменению статус-кво — хотя бы в законодательном поле. Итогом стали результаты выборов в Госдуму 2016 года, когда партия власти получила конституционное большинство.

И тем не менее решение выдвигаться в муниципальные депутаты я принял вполне сознательно — из-за истории с реновацией. Тогда я и многие замечательные люди, с которыми мне довелось познакомиться, изо всех сил боролись против законопроекта 120505-7, известного в народе как «закон о реновации». Мне удалось сплотить вокруг себя активистов и жителей своего района, чтобы оградить наши дома от включения в списки для голосования по программе реновации. Но сам этот закон, антиконституционный по своей сути, был принят, что и стало главным толчком для окончательного решения баллотироваться в муниципальные депутаты.

Однако реновация была лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения. Масса проблем локального уровня не решается городскими властями должным образом. И часто причина не столько в отсутствии квалификации госслужащих или коррупции, сколько в самой системе взаимоотношений «по понятиям», идущей с самого верхнего уровня исполнительной власти и не имеющей никакого отношения к закону. Проблема некачественного кап­ремонта в жилых домах привела сегодня к масштабным рискам их эксплуатации, что в ближайшие годы наверняка аукнется многочисленными авариями. При этом сами жители, которые в соответствии с Жилищным кодексом делегировали Фонду капитального ремонта Москвы функции технического заказчика, в сложившейся ситуации являются заложниками, которые ни на что не могут повлиять.

Все это — результат бездействия граж­данского общества и отсутствия эффективной коммуникации между властью и гражданами: власти видят граждан чем-то вроде «материала», граждане опускают руки, считая, что все равно от властей ничего добиться нельзя. Надеюсь, мой собственный краткий путь от пассионарного обывателя до политика — пусть пока еще молодого — послужит для других примером изменения отношения к своим правам и возможности их отстаивать.

В качестве депутата и главы муниципального округа я вижу две ключевые задачи. Первая: построение гражданского общества на локальном уровне с дальнейшим распространением этой практики по другим муниципальным образованиям. Вторая: возврат полномочий на уровень местного самоуправления, которых муниципальные округа сейчас практически лишены. Для этого необходимо не только коммуницировать с независимыми советами и депутатами для выработки тактических решений, но и сосредоточиться на конкретных местных задачах: капремонт, благоустройство, общественный контроль эффективности органов исполнительной власти, правозащитная деятельность. Только комплексный подход к построению гражданского общества в районе на базе соседских сообществ приведет к поставленной цели.

Возвращаясь к акции 7 октября и своему воззванию соблюдать Конституцию, я хочу обратить внимание на то, что создание гражданского общества невозможно сверху без обратной связи снизу. Власти не хотят видеть людей гражданами, готовыми отстаивать свои права. Поэтому только низовая работа с людьми, просвещение и конкретные успешные примеры реализации гражданами своих прав — необходимое и, надеюсь, достаточное условие для построения гражданского, демократического государства, где уважают закон и человеческое достоинство.

Яков Якубович,

глава муниципального округа Тверской