Огосударствление и секретность

Прежде всего, федеральный бюджет на 2018 год довольно жесткий. По сравнению с текущим годом расходы должны в номинальном выражении сократиться на 200 млрд рублей, а по отношению к ВВП — на целый процентный пункт. Поскольку при этом доходы все-таки вырастут на полтриллиона (причем при запланированном уровне цен на нефть чуть выше 40 долларов за баррель это увеличение состоится за счет не нефтегазовых поступлений), будет резко сокращен прогнозируемый дефицит бюджета — до 1,3% ВВП. И в дальнейшем он еще больше сократится, то есть ужесточение бюджетной политики продолжится.

И это только начало, игра идет вдолгую. Если верить долгосрочному бюджетному прогнозу правительства, то через 18 лет, к 2035 году, государство собирается сократить расходы федерального бюджета на целых 4,5 процентного пункта ВВП (это огромная величина — представьте, что будет, если из нынешнего бюджета забрать примерно четверть всех денег, четыре с лишним триллиона рублей), а расходы бюджетной системы в целом с учетом регионального и муниципального уровней — на 5,4 процентного пункта.

Но если государство отступает по размеру своих расходов, это не обязательно означает, что его становится меньше. Последние годы отмечены усилением экспансии государства в экономике, ФАС России заявляет о 70%-ном присутствии. Только за последние пару месяцев российский финансовый сектор лишился нескольких ведущих частных кредитных организаций, две из которых примкнули к финансовой империи Центробанка. Более того, главный банк страны теперь занялся уговорами клиентов, чтобы они не уходили к конкурентам. Поскольку приватизация, согласно новому бюджетному проекту, свернута практически до нуля, а надежд на то, что все государственные концерны как один будут выплачивать, как им предписывается, половину прибыли своему собственнику в виде дивидендов, даже у самых оптимистичных чиновников немного — этот бюджет продолжит политику огосударствления.

Этот бюджет еще заметно инерционный, и в этом смысле продолжает тенденцию последних лет, будучи не слишком социальным. В новом законопроекте соблюдены практически те же пропорции, что и в предыдущих. Ну разве что сильно сократятся ассигнования на физкультуру и спорт (Олимпиада уже позади) и вырастут издержки на обслуживание долга (дефицит и займы последних лет дают о себе знать). И на социальную политику немножко убавят (благодаря тому, что сохраняется мораторий, а если быть точным — конфискация государством накопительных пенсий).

Образование со здравоохранением завтра должны начать получать от федерального бюджета чуть больше, чем сегодня, — но все равно гораздо меньше, чем в начале нынешнего президентского срока Путина, когда был заявлен четкий приоритет повышения доходов сотрудников социальной сферы. И намного меньше, чем в развитых странах.

На оборону в 2018 г. запланировано немного меньше, чем в текущем году, — на целых триста миллиардов рублей, или на 10%. Но, как выясняется, для сторонников укрепления армии не все потеряно, ведь только что правительство внесло поправки в бюджет текущего года, увеличив оборонные расходы почти на 180 млрд рублей. Кроме того, не забудем, что каких-нибудь четыре года назад, когда мы так же скидывались на оборону, на круг выходило на целый триллион рублей меньше, чем сегодня. Получается, за это время страна стала куда воинственней (или обороноспособней, как кому нравится). В любом случае бюджет продолжает быть сильно милитаризированным. По оценкам международных экспертов, по абсолютной величине расходов на оборону в 2016 году мы занимаем третье место в мире после США и Китая (тогда как по размеру экономики — в самом лучшем случае только шестое).

И одновременно бюджет становится все более секретным. Более 17% бюджетных расходов на федеральном уровне на сегодняшний день засекречено — почти 2,9 триллиона рублей, или прирост на 10% к предыдущему году. Так что очень хорошо, что мы пока можем прочитать несекретную часть и оценить бюджетные тенденции; не исключено, что при таких темпах засекречивания скоро это будет совсем трудно.