Биткоины – новый кэш

За последний месяц курс основной криптовалюты — биткоина — лихорадило дважды, причем ключевую роль в этих событиях играли китайские власти и инвесторы. Сначала в середине сентября Пекин объявил об ограничениях на публичное привлечение средств через биткоины. Курс отреагировал на это глубоким падением: стоимость криптовалюты упала почти на 35% — с 5000 долларов США за «монету» до 3300. Повлияло на рынок и заявление главы крупнейшего американского финансового холдинга JPMorgan Chase Джейми Даймона о том, что биткоины представляют собой мошенничество и что он будет увольнять любого сотрудника, который решит торговать ими. Китайские сайты параллельно начали писать о том, что власти страны готовятся запретить работу криптовалютных бирж, а некоторые крупные игроки в этой отрасли прекратили работу. Впрочем, эксперты сразу заявили, что даже в случае полного запрета операций с биткоином торговля ими в Китае не прекратится, а просто уйдет на черный рынок. Это означает, что государственным регуляторам всего лишь будет труднее отслеживать ее.

Через месяц после этих событий курс криптовалюты вновь взлетел вверх и сегодня находится на исторических максимумах — 5700 долларов США. Причиной для нового роста стала как адаптация рынка к новым правилам игры в Китае, так и слухи о том, что Пекин готовится пойти на попятную и отменить ограничения в силу их явной неэффективности.

Впервые в истории современного мира в руках людей появился инструмент, разрушающий монополию государства на регулирование валютных рынков. У криптовалют нет центробанка, процентной ставки, налогов, ее почти невозможно конфисковать, и даже крупные транзакции легко делать анонимными. Все это делает биткоины одинаково привлекательными как для предпринимателей, благотворительных организаций и политических партий, так и, например, для коррупционеров и наркоторговцев. В Китае и по всему миру в биткоины инвестируют сотни тысяч людей, которые не хотят, чтобы государство видело их финансовые операции на своих радарах. Что с этим делать властям? С одной стороны, они могут попытаться использовать для криптовалют те ограничения и правила, что и для обычных денег. Если этого не получится, то операции с биткоинами и его аналогами придется запрещать. Другой вариант событий для государства — постараться встроиться в развитие рынка криптовалют и попытаться использовать его себе на пользу.

Колеблются сейчас, кажется, на этот счет не только в Китае. В России правила, регулирующие рынок биткоинов, должны появиться в нынешнем году. 10 октября о своей обеспокоенности рынком криптовалют заявил президент Путин. По его словам, биткоины создают возможности для отмывания капиталов, ухода от налогов, финансирования терроризма и «распространения мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане». Легализовать биткоины в России в обозримом будущем не намерены: Центробанк и другие ведомства призывают к запрету в стране криптовалютных бирж. А это означает, что регламент, который готовит Минфин, ожидаемо будет запретительным.

Интерес публики к биткоинам тем временем принимает характер массового помешательства. Накануне местная пресса распространила информацию о том, что 39-летний житель Нидерландов Диди Тайхутти, отец троих детей, продал свой дом и все принадлежащее ему имущество, а на вырученные деньги приобрел 85 биткоинов. Сделку, кстати, пришлось проводить в евро, потому что банки не предоставляют возможности прямой покупки недвижимости за криптовалюту. Тайхутти, который уже занимался майнингом во время первого бума биткоинов в 2013 году, говорит, что криптовалюты ждет великое будущее, а что сам он просто обязан разбогатеть.

Экономисты рассуждают о том, что биткоин представляет собой типичный спекулятивный пузырь, стоимость которого растет до тех пор, пока инвесторы продолжают вкладывать в него деньги. По всем законам рынка, вечно это продолжаться не сможет, так что оптимист Тайхутти сильно рискует. Но примечательно тут другое. По сути, постоянно усиливающийся приток средств в криптовалюты, провоцирующий рост их стоимости, связан с желанием инвесторов освободиться от настойчивой опеки со стороны фискальных и других государственных органов.

Бум криптовалют — это глобальное восстание финансовых анархистов, а их стоимость формируется пропорционально чрезмерной зарегулированности официальных финансовых систем.

От выхода валютного рынка из-под монопольного контроля со стороны центральных банков страдают как демократические, так и авторитарные государства. Но по первым он бьет пока заметно меньше — в первую очередь потому, что их граждане склонны доверять своим правительствам. У авторитарных режимов, остающихся наедине с математикой, на основе которой разработаны криптовалюты, остаются только репрессивные механизмы самозащиты. На наших глазах разворачивается первое в мире сражение между криптостойкими алгоритмами и цензурными комитетами. Ставить на вторые в долгосрочной перспективе, пожалуй, даже более рискованно, чем менять на биткоины свое единственное жилище.