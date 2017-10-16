Уставшие крылья

10 октября на российской авиабазе Хмеймим (Сирия) во время взлета разбился самолет Су-24М. Командир экипажа капитан Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов катапультироваться не успели и погибли. Причина, по мнению наших источников в Минообороны, в том, что сегодня в Сирии сложилась такая оперативная обстановка, что авиация ВКС России вынуждена действовать на износ. И техника, и люди испытывают колоссальные нагрузки.

В подтверждение — только факты, официально озвученные российскими генералами.

25 августа. Начальник Главного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов на круглом столе в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» заявил: «Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тыс. боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат». Кроме того, по оценке генерала Коробова, в Сирии воюют более 15 тыс. террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра».

6 сентября. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в ходе официального брифинга рассказал о наступлении сирийской армии в направлении Дейр-эз-Зора, подчеркнув, что «российская авиация круглосуточно наносит ракетно-бомбовые удары по объектам боевиков ИГИЛ (организация, признанная террористической)». При этом, по словам генерала, интенсивность действий авиации ВКС России «возросла до ста и более боевых вылетов в сутки. Для нанесения ударов по террористам каждый самолет выполняет по 3—4 самолетовылета в сутки».

За две недели российские самолеты, по официальным данным, совершили 1417 боевых вылетов, нанесли 2687 авиационных ударов в провинции Дейр-эз-Зора, уничтожили более 1200 террористов, 83 единицы бронетехники, более двухсот автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, реактивными системами залпового огня, артиллерийскими и зенитными орудиями.

Кроме того, авиация действовала и в районе Акербата, где было нанесено 329 авиаударов, в результате которых уничтожено более тысячи боевиков, 27 единиц бронетехники, 48 пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением.

12 сентября. Начальник штаба российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин во время брифинга на авиабазе «Хмеймим» заявил, что в ходе разблокирования города Дейр-эз-Зор ликвидировано более 450 боевиков, 5 танков, до 40 пикапов с установленным крупнокалиберными пулеметами. По информации генерала, только 11 сентября в районе Акербата авиацией ВКС России совершено более 50 боевых вылетов.

20 сентября. Генерал-полковник Сергей Рудской в ходе официального брифинга доложил об уничтожении «около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения».

13 октября. Тот же генерал-полковник Сергей Рудской: «Под контролем боевиков осталось менее 8 процентов территории Сирии, или 14 тыс. 800 кв. км. За прошедшую неделю только в районе Дейр-эз-Зора самолетами ВКС России выполнено 383 боевых вылета, поражено 993 цели террористов ИГИЛ». Вспомнил генерал и масштабную контратаку террористического интернационала в зоне деэскалации «Идлиб», в котором было задействовано около трех тысяч боевиков. Генерал рассказал, что «попытка наступления» в районе города Хама началась 19 сентября, но террористы были «отброшены в исходное положение, им нанесен существенный ущерб в живой силе и технике. Всего уничтожено 2400 боевиков, 27 танков, 21 РСЗО, 14 БМП, 160 пикапов, 25 минометов».

Так что, по информации российских генералов, только за последний месяц в Сирии уничтожено около 6000 тысяч боевиков, и там вроде бы уже и воевать скоро будет некому. То ли цифры потерь завышены, то ли занижены данные о реальной численности террористов. Правда, боевики продолжают получать подкрепление, что признают и в Генштабе. По информации, озвученной 13 октября генералом Рудским, из иракских провинций Анбар и Найнава сирийскую границу перешли более тысячи боевиков с танками, РСЗО и артиллерией. Переходят и в других местах.

Но главное не в этом. Из цифр, озвученных генералами, следует один вывод — интенсивность боевых вылетов российских самолетов серьезно увеличилась, как, соответственно, и нагрузка на самолеты и летчиков. Дело в том, что во время операции по освобождению Алеппо или Пальмиры расстояние от авиабазы «Хмеймим» до «точек атаки» было куда меньше. До Алеппо по прямой — 145 км, до Пальмиры — 250 километров. А сегодня, прежде чем нанести авиаудар, самолеты должны преодолеть около 400 километров.

Летчики не успевают отдохнуть, восстановиться, самолеты, по всей видимости, не успевают качественно обслуживать. И именно это, вероятно, одна из главных причин гибели капитанов Медведкова и Копылова.