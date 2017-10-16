Новая газета
Сюжеты

Расправы над геями в Чечне: переживший пытки подал заявление в СК и назвал себя. Прямая трансляция

Максим Лапунов и правозащитники выступили на пресс-конференции в Москве

Общество

2
Появление живого заявителя, готового поехать в Чечню и ткнуть пальцем в палачей, приперло следствие к стенке. Больше не было поводов длить бессмысленную проверку. Теперь надо было либо заводить уголовное дело, либо ничем уже не оправданным бездействием железно подтвердить тот факт, что государство отказывается расследовать страшные преступления в Чечне. И тем самым является прямым их соучастником.

Топ 6

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera