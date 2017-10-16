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Расправы над геями в Чечне: переживший пытки подал заявление в СК и назвал себя. Прямая трансляция
Максим Лапунов и правозащитники выступили на пресс-конференции в Москве
«Новая газета»редакция
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- Появление живого заявителя, готового поехать в Чечню и ткнуть пальцем в палачей, приперло следствие к стенке. Больше не было поводов длить бессмысленную проверку. Теперь надо было либо заводить уголовное дело, либо ничем уже не оправданным бездействием железно подтвердить тот факт, что государство отказывается расследовать страшные преступления в Чечне. И тем самым является прямым их соучастником.