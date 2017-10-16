Он пережил пытки в чеченской тюрьме

Максим Лапунов прожил в Чечне два года. 16 марта 2017 года его задержали чеченские силовики. Его держали почти две недели в одном из подвалов, предположительно, Управления Уголовного розыска МВД по ЧР — еще одной так называемой «секретной тюрьмы» Чечни. Над ним издевались только по одной причине: Максим — гей. Его пытали, требуя сдать таких же, как он, геев. Его били за то, что он, русский, приехал в Чечню и «портил» чеченцев.

Он рассказывает о том, что с ним произошло, в интервью Елене Милашиной.