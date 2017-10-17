Огоньку не найдется?

Известный российский устроитель перформансов Петр Павленский в четыре часа утра в понедельник, 16 октября, поджег дверь и окна одного из многочисленных отделений Банка Франции в Париже и дал запечатлеть себя трем приглашенным журналистам. Отделение банка находится на площади Бастилии, на календаре – 100-летие Октябрьской революции, эти два обстоятельства и стали основой для акции. Оцените масштаб задумки, в общем…

Логика Павленского: банкиры – новые монархи, площадь Бастилии – символ Французской революции, вдохновившей устроителей революции Октябрьской, но так как «сто лет спустя тирания снова царит повсюду», то с поджога двери банка на площади Бастилии начнется «возрождение революционной Франции», которое приведет «к мировому пожару революций». «В этом огне Россия начнет свое освобождение».

Манифест Павленского опубликовала после акции живущая в Париже активистка FEMEN Инна Шевченко. Сам Павленский и его соратница и спутница Оксана Шалыгина в этот момент были под стражей.

Во вторник, когда этот материал готовился к печати, задержанных доставили в здание парижского Дворца правосудия: судья должен был определить, можно ли сейчас отпустить их на свободу, чтобы вынести приговор позже. Вероятнее всего, их уже отпустили.

Теоретически за подобный поджог можно получить до 10 лет тюрьмы (а значит, -- аннуляцию статуса политического беженца), но на практике это представить сложно. Французский суд лояльно относится к «политическим акциям». Скорее всего, самое большее, что получит Павленский – условный срок и штраф. Плюс придется возместить ущерб, который понес Банк Франции.

Фото: Marc Chaumeil/Divergence

В любом случае, любитель-акционист добился определенных результатов: во-первых, о нем опять написали российские и французские СМИ (напомнившие читателям, что это тот самый «русский художник», который поджигал дверь ФСБ и прибивал мошонку к брусчатке Красной площади). Во-вторых, он подтвердил -- в узком кругу радикальных французских леваков – реноме политического борца. К слову, сами леваки часто поджигают и бьют отделения банков – так что даже на оригинальность Павленский претендовать не может.

Но говорить о нем еще будут: впереди суд, потом, возможно, перенос судебного заседания, потом – апелляция.

Один раз чиркнул спичкой – потом долго греешь руки на углях информационного спама. И каждый раз как мантра в заметках будет повторяться словосочетание «российский художник Павленский». Кто-то поверит, конечно. Кто-то увидит в акции с поджогом банка высокое политическое значение. Но дверь Банка Франции все равно не станет «дверью ФСБ».