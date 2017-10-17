«Лучший ресурс России расходуется в качестве штурмовой пехоты»

В Ростове-на-Дону прошел очередной III съезд участников боевых действий в Донбассе. Он оказался более представительным, чем предыдущий, который тоже проходил в Ростове. Ровно год назад участники боевых действий числом до тысячи собрались в центре города. Но тогда компанию Александру Бородаю составил разве что одиозный казачий атаман Николай Козицын. В этом году донбасские добровольцы снова слетелись в Ростов, чтобы заслушать отчет о проделанной за год работе по оказанию социальной поддержки ветеранам боевых действий на Юго-Востоке Украины и открыть памятник «Героям Донбасса», который еще задолго до своей установки наделал немало шума в городе.

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Сам съезд проходил в одном из респектабельных ростовских отелей. По официальным данным, он принял представителей Союза добровольцев Донбасса из 38 российских регионов. Тема встречи: «Роль добровольчества в защите мирного населения Донбасса; достигнутые результаты деятельности Союза добровольцев Донбасса». Перед бывшими соратниками выступил глава СДД, бывший активист «русской весны», один из вдохновителей и создателей «Донецкой Народной Республики» Александр Бородай, который сейчас живет и работает в Москве. А также руководитель Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук — первый руководитель «Министерства госбезопасности ДНР», участник спецоперации в Крыму в марте 2014 года, ныне также проживающий в Москве.

В беседе с журналистами по итогам съезда Бородай говорил о необходимости поддержки добровольцев «Донбасса», поскольку их помощь может потребоваться в самое ближайшее время.

«История, в которой мы приняли участие в 2014 году, не закончилась, украинские события ждут своего разрешения. Сама история независимой Украины предопределила ее распад в будущем, а такого рода процессы вряд ли бывают мирными. Поэтому русские добровольцы еще потребуются на территории Новороссии», — заявил Бородай.

Обсудив внутренние проблемы Союза, участники съезда отправились открывать памятник «Героям Донбасса».

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Он появился в Ростове внезапно. В один прекрасный день ростовчане узнали о его возведении из социальных сетей. Администрация города долгое время не могла ответить на вопросы журналистов, кто и когда согласовал установку монумента в одном из главных ростовских парков. По данным «Новой газеты», сразу несколько инициативных групп выступили с требованием демонтировать «памятник наемникам», однако к началу октября семиметровая стела в глубине парка была готова, территория вокруг благоустроена. Городские власти настаивают, что на установку монумента не было потрачено ни одной бюджетной копейки. Руководитель ростовского отделения СДД, казачий активист Тимур Оккерт рассказал «Коммерсанту», что обелиск обошелся в 1 млн рублей, а установлен он был на пожертвования членов Союза.

Официальное открытие мемориала стало главным событием съезда, приуроченного к годовщине гибели Арсена Павлова («Моторолы») — «полковника Вооруженных сил ДНР», которого взорвали в лифте одной из многоэтажек Донецка 16 октября 2016 года.

Об этом собравшимся напомнил нынешний глава «ДНР» Александр Захарченко. «Сегодня год со дня смерти «Мотора» — Арсена Павлова. Он был одним из первых, кто приехал в 2014 году, без всякой мысли отдал свою жизнь за те идеалы, за ту веру, в которую верил и которой жил. Всем добровольцам и жителям России, жителям Ростова — огромный поклон от жителей ДНР и Донбасса. Спасибо, братья», — сказал Захарченко.

На открытии памятника присутствовали глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и заместитель губернатора области Игорь Гуськов. Но настоящий ажиотаж вызвало появление помощника президента РФ Владислава Суркова. Владислав Юрьевич несколько минут пообщался с бывшими лидерами Донбасса и местными чиновниками, потом возложил красные гвоздики к монументу и, не сказав ни слова, покинул мероприятие.

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Зато много чего сказал Александр Бородай, неожиданно заговоривший о сирийском конфликте, в котором, по его словам, принимают участие бывшие добровольцы Донбасса.

«Серьезных пассионарных людей, которые способны на серьезные поступки, на то, чтобы пойти воевать за свою страну, в России осталось не так много. И лично мне, например, очень обидно, когда наш человеческий ресурс — объективно говоря, это лучший ресурс в России — расходуется в качестве штурмовой пехоты», — заявил Бородай.

Между тем полпред самопровозглашенной «Луганской Народной Республики» Владислав Дейнего опасается, что памятник «Героям Донбасса» находится в опасности. «Это как раз те памятники, которые постоянно взрывают диверсанты с украинской стороны. Есть опасение, что в Ростове-на-Дону будет та же история. Меры безопасности нужно предпринимать практически везде», — заявил Дейнего журналистам РБК, отметив важность установки монумента именно в Ростове, поскольку, по его словам, «защищая народ Донбасса, погибли и ребята из Ростовской области».

Елена РОМАНОВА — специально для «Новой», Ростов-на-Дону