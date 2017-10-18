Час пикета

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Кто такой турист? Это человек с расчехленным фотоаппаратом и разинутым ртом. Это человек, подпирающий плечом падающую башню и успевающий сделать селфи и отскочить до того, как она упадет в противоположную сторону. Это человек, фотографирующий круги на воде в том месте, где Стенька Разин бросил в Волгу персидскую княжну и где на берегу теперь спасательная станция имени Степана Тимофеевича. Турист ищет впечатлений, и его следует поддерживать в таком состоянии. И наши резервы тут огромные, как башня, и неисчерпаемые, как Волга.

На днях казанские газеты синхронно отметились заголовками: «Что видят туристы, подъезжая к Казани» и «Что думают о Казани туристы». Тема выбрана безупречно. В Казани с начала года побывало свыше двух миллионов гостей. И понятно, местная пресса озабочена тем, что вдоль железнодорожных путей валяется какой-то хлам и искажает впечатление от города, где учились Ленин и Толстой и где играл Криштиану Роналду.

Что думали и что видели все два миллиона, сказать трудно. Но некоторые из них, подъезжавшие к Казани 12 июня на утреннем поезде, могли увидеть то, чего, пожалуй, не случалось нигде в мире: в 7 утра в поселке Юдино (это окраина города) митинговало против коррупции около 500 человек. Вряд ли туристы могли догадаться, что администрация Казани не нашла для сторонников Алексея Навального другого времени и места и тем пришлось подниматься в 5 утра, как на рыбалку, чтобы добраться до пригодной для свободных граждан площадки. Скорее, восхищенным туристам подумалось, что общественная жизнь в Казани настолько насыщенная, что народ тут не может дождаться дня и чуть свет уже рвется к микрофонам.

Повезло с небывалым мероприятием и тем гостям города, которые 7 октября в 6 часов вечера могли случайно оказаться на конечной станции казанского метро «Авиастроительная». Здесь перед дворцом культуры, возле металлических ограждений переминались на тротуаре около 200 человек и, сдерживаемые полицией, напряженно вглядывались в темноту. Туристам могли объяснить, что за ограждением стоят три десятка участников разрешенного пикета против коррупции с какими-то плакатами. Почему ни их, ни плакатов не видно? А потому, что в скверике перед дворцом находчиво погасили фонари. В 6 вечера в Казани уже темно, и стоят с плакатами сторонники Навального или противники Ким Чен Ына — не имеет значения. Все равно ничего не разглядишь, а до рассвета пикет не выстоит.

Кто-то из наших читателей может подумать, что администрация Казани согласна позорить город на всю страну и даже на весь мир, создавая горожанам препятствия для выражения гражданской позиции, — лишь бы угодить Московскому кремлю. Ничего подобного: здесь активно развивают туризм. Впереди большие политические события, и, надо полагать, толпы путешественников рванут в Казань на экзотические акции оппозиции. Тут больше расчета, конечно, на иностранцев. «Казан? О-ля-ля! Зер интересант!» Нашим же такое не всегда в диковинку. Особенно если туристы прибыли бы из Санкт-Петербурга, где 7 октября небольшая группа активистов, заняв площадку, на которую нацелились сторонники Навального, танцевала на Марсовом поле что-то зажигательное в поддержку Каталонии. Или подъехала бы в Казань молодежь из Ижевска, которой, как известно, однажды отвели место для протеста у ограды городского кладбища. Санкт-Петербург и Ижевск — тоже о-ля-ля!