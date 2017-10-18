Москва сверху

Чтобы видеть больше — надо быть выше. К сожалению, такая возможность доступна не всем москвичам, а некоторые о ней вообще и не догадываются.
Крыши для многих — что-то запретное и таинственное. Крыши — это отдельный город, над головами обычных прохожих.
Москва выглядит абсолютно по-другому с высоты. Практически с любой точки на высоте можно увидеть деловой центр «Москва–Сити», когда на земле он пропадает из поля зрения уже из соседнего переулка. Смотреть сверху вниз куда более завораживающе и увлекательно: перед вами открывается перспектива на весь двор, весь проспект, весь город.