Новая газета
Репортажи

Москва сверху

Другая столица в фотографиях Алексея Венедиктова (младшего)

Этот материал вышел в № 116 от 18 октября 2017
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Общество

«Крыши — это отдельный таинственный город над головами прохожих».  Филевский автобусно-троллейбусный парк. Фото: Алексей Венедиктов / специально для «Новой»

Чтобы видеть больше — надо быть выше. К сожалению, такая возможность доступна не всем москвичам, а некоторые о ней вообще и не догадываются.

Крыши для многих — что-то запретное и таинственное. Крыши — это отдельный город, над головами обычных прохожих.

Москва выглядит абсолютно по-другому с высоты. Практически с любой точки на высоте можно увидеть деловой центр «Москва–Сити», когда на земле он пропадает из поля зрения уже из соседнего переулка. Смотреть сверху вниз куда более завораживающе и увлекательно: перед вами открывается перспектива на весь двор, весь проспект, весь город.

С земли такого точно не увидишь.

«Практически с любой точки на высоте можно увидеть деловой центр «Москва-Сити», хотя на земле он пропадает из поля зрения уже из соседнего переулка». Кутузовский проспект сверху. Фото: Алексей Венедиктов / специально для «Новой»
«Смотреть сверху вниз завораживающе и увлекательно — перед вами открывается перспектива». Триумфальные ворота на Кутузовском проспекте. Фото: Алексей Венедиктов / специально для «Новой»
«С высоты Москва выглядит намного зеленее». Двор в районе Хамовники. Фото: Алексей Венедиктов / специально для «Новой»
«Случайные движения либо тени могут быть критичными для кадра. Именно из-за этого я поднимаюсь на съемку один. И тогда все зависит только от меня». Улица Покровка ночью. Фото: Алексей Венедиктов / специально для «Новой»
Вид с Кадашевской набережной на Храм Христа Спасителя. Фото: Алексей Венедиктов / специально для «Новой»
Знаменитый «одесский дворик» на Покровке. Фото: Алексей Венедиктов / специально для «Новой»

 

Теги:
фоторепортаж, фото

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