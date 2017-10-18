Символ Дальнего Востока — долги по зарплате?

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Амур.инфо

Амур.инфо

Амур.инфо

PrimaMedia.ru

Rcmm.ru

12 октября Центробанк РФ презентовал новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей, сегодня они уже поступили в обращение в Приморском крае. Оформление купюры в 2000 рублей связано с Дальним Востоком — на ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, а на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Выбор космодрома «Восточный» в качестве одного из символов Дальнего Востока выглядит очень неоднозначным решением – скандалы с задержками зарплат продолжаются там уже несколько лет, а буквально на прошлой неделе рабочие космодрома, которым не платят денег с апреля, начали голодовку.

Строительство космодрома началось в 2012 году, уже в 2014 рабочие столкнулись с невыплатой зарплат. В марте 2015 года строители дошли до такого отчаяния, что написали на крышах своих бытовок обращение к президенту: «Уважаемый Путин В.В.! Мы четыре месяца без зарплаты! Спаси рабочих! Мы хотим работать!». В конце 2015 года рабочие снова направили послание Путину – на этот раз обычное, на бумаге – в котором обещали «возобновить волнения», если вопрос с зарплатами так и не будет решен.

В 2015 году были возбуждены уголовные дела в отношении руководства Тихоокеанской мостостроительной компании и других подрядчиков, участвовавших в строительстве космодрома, по факту хищения более 7,5 млрд рублей. Председатель совета директоров ТМК Игорь Нестеренко был приговорён к 3 годам лишения свободы.

Увы, проблем простых рабочих с невыплатой зарплаты эти громкие уголовные дела так и не решили. В мае 2017 строители Восточного начали забастовку – по их словам, несмотря на решение суда, они не получали зарплаты с января этого года. 13 октября, буквально на следующий день после того, как председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, презентовала купюры, шестеро строителей «Восточного» объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты с апреля. Генеральный директор ГВСУ № 6 (бывший «Дальспецстрой») Андрей Назаров обещал сегодня переговорить с рабочими, но так и не приехал на встречу.

Роман Королев