Телеведущая Ксения Собчак заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2018 года. Этого шага ждали давно: 14 октября появилась информация о встрече Собчак с президентом Владимиром Путиным, а выдвижению предшествовала жесткая полемика между Собчак и оппозиционером Алексеем Навальным вместе с его сторонниками. Также сообщалось, что помогать Собчак будут политтехнолог Виталий Шкляров и совладелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. Сама Собчак в своем первом предвыборном ролике свою кампанию озаглавливает, по сути, как «кандидат «против всех».

О том, что роль именно такого кандидата отведена Собчак, заявили «Новой» и некоторые опрошенные редакцией политологи. Кроме того, они выразили сомнение в ее перспективах дойти до выборов, если рейтинг Собчак начнет расти, а также пояснили, зачем ей это нужно, и какого результата можно ждать от подобного выдвижения.

Григорий Голосов профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Что касается кандидатов, подобных Собчак, в международной политике есть такое понятие как «фривольные» кандидаты. Роль таких кандидатов – оттягивать голоса у оппонентов. Собчак идет на эти выборы сама по себе. И вопрос, чьи голоса она будет оттягивать. Есть порядка 20% оппозиционно настроенного электората – может, кто-то из них будет голосовать за нее. Возможно, проголосуют молодые люди лет тридцати – кто помнит ее по «Дому-2». Процентов шесть-семь она может набрать, но в масштабах России это — миллионы голосов.

Вообще, Собчак дадут столько голосов, сколько захотят. На местах подсчет голосов может зависеть от самодеятельности губернаторов, какую-то часть голосов она может получить от ведения кампании в СМИ (все, конечно, будет зависеть от того, насколько у нее будет возможность использовать этот ресурс).

Нужно сказать, что людей такой предвыборный фарс, скорее, раздражает. Легитимности выборам подобный кандидат совсем не прибавит, люди потом будут еще больше злиться, что их провели. Образ честных выборов – он нужен для аполитичных людей, которые и так бы пошли на выборы голосовать за Путина. Для них создается иллюзия, что есть много разных кандидатов.

Кирилл Рогов политолог

Ксения Собчак – безусловно, кандидат-спойлер, но не Путина, а Навального, что, наверное, самое главное в этой истории. Выдвижение согласовано администрацией президента, и Собчак должна противостоять команде Навального. Она, возможно, будет аккумулировать внимание молодежи, но если Навальный собирает под свои знамена недовольную молодежь, то за Собчак должны голосовать более довольные текущим положением дел молодые люди.

Задача стать рупором молодого поколения есть, но весьма вероятно, что Собчак снимет свою кандидатуру с выборов, особенно если у нее вдруг начнет расти рейтинг. Думаю, такой вариант уже просчитан и проговорен в администрации президента.

Мне кажется, 15% голосов за нее — это предел, до которого кандидатура не будет снята. Но многое зависеть будет от других раскладов: явки на выборы, списка других кандидатов. Все равно нужно, чтобы у Путина был большой перевес, и Собчак в этом смысле – удобный кандидат.

Ростислав Туровский руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий

В сущности, у Собчак никакой электоральной базы на данный момент просто нет. Политическим деятелем и партийным активистом она не была. Речь идет о выдвижении не политического игрока, а медийной персоны, и возникает вопрос, какую роль она может сыграть в этой кампании. Полагаю, что голосование будет весьма ограниченным, даже при условии раскрутки. Это будет своеобразное голосование «против всех», для тех, кто не за Путина и не за кандидатов от парламентской оппозиции.

Это выдвижение, конечно, согласованный шаг с властью. Он принят не без участия Путина, а, может, и при непосредственном его участии. В этой связи ожидать, что на Собчак будет оказываться давление, маловероятно (если только это не будет сделано специально в рамках кампании). Момент выдвижения тоже выбран неслучайно — таким образом, чтобы выступить за день до обращения Путина на Валдае. Раз это происходит здесь и сейчас, то очевидно, что она будет зарегистрирована в качестве кандидата (со сбором подписей ей помогут). Однако если кампания Путина будет успешной, никаких шансов у нее даже в качестве кандидата «против всех» нет.

Собчак ждет весьма острая критика других политических игроков. В рамках самой кампании, если будет участвовать Явлинский, неизбежной становится полемика между ним и Собчак. Очевидна продолжающаяся полемика с Навальным. Само внутреннее поле либеральных политиков неизбежно конфликтно. Но в этом смысле Собчак является удобным во всех отношениях кандидатом: ей выпады не страшны, она умеет на них отвечать – и видимо, этим ей и придется заниматься.