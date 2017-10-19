Новая метла

Спустя 10 суток арестован четвертый из тех, кто 7 октября вышел на Фонтанную площадь в Ростове на пикет #ЗаНавального. Об этом сообщает ростовский штаб оппозиционера.

Первой была арестована координатор штаба Анастасия Денека. Сотрудники Центра «Э» задержали ее дома. 19-летнюю девушку скрутили и силой доставили в отдел полиции вечером 5 октября. «Удерживали сначала в ОВД, не пускали к ней адвоката, не давали позвонить и даже пытались тайком доставить в суд, — рассказывает пресс-секретарь штаба Навального в Ростове Тимофей Мартыненко. — Но потом все же она была арестована на 5 суток».

Анастасии предъявили обвинение по ст. 20.2 ч. 8 КоАП РФ — «повторное участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании».

В штабе Навального настаивают: никакого закона акция 7 октября не нарушала.

«Мэрия отказалась согласовать пикет и не предложила ни одной альтернативной площадки, грубо нарушив федеральное законодательство и плюнув на конституционное право граждан мирно собираться», — говорит Тимофей Мартыненко.

В штабе рассказывают, что за сутки до мероприятия некие сотрудники полиции стали им открыто угрожать. Но, несмотря на угрозы, к 15.00 на Фонтанной площади собралось несколько сотен человек. Акция прошла без эксцессов. Но, по рассказам очевидцев, между участниками пикетов сновали люди в штатском и полицейские, которые продолжали открыто угрожать.

Фото из социальных сетей

«К маме одного из волонтеров подошел мужчина в гражданском, представился участковым инспектором из 7-го ОВД. Женщина спросила, что грозит участникам пикета. Ответ полицейского: «Сначала профилактическая беседа, потом суд, а дальше мы погоны пачкать не будем, слышали про Немцова?» — рассказывает активист штаба Леонид Санкин, который 16 октября тоже был арестован на трое суток по той же статье (см. выше).

Леонид Санкин. Фото из социальных сетей

Еще один активист штаба, 20-летний студент магистратуры Южно-российского университета Вадим Кобзев, был задержан 13 октября. Ему позвонила коллега по штабу, к которой прямо в институт пришли полицейские и сотрудники Центра «Э» с требованием подписать протокол об административном правонарушении. Она тоже принимала участие в акции. Помочь коллеге Вадим не смог: прямо в фойе института его скрутили, затолкали в машину и отвезли в ОВД № 7.

«Я был уверен, что не нарушал закона и ничего плохого не делал, поэтому вел себя спокойно, — сказал Вадим Кобзев «Новой газете». — Там был один человек — к сожалению, я не узнал его фамилии и звания, вот он мне говорил: «Что ты улыбаешься? Ты что — ненормальный? Так, может, тебя в психушку отвезти?»

А я знаю, уже был случай — гражданского активиста оттуда увезли на принудительное обследование в Ковалевку (район, где располагается психоневрологический диспансер. — Е. Р.). Я сразу сослался на 51-ю статью Конституции и сказал, что никаких показаний им давать не буду. Тогда они принесли из соседнего кабинета две большие папки — оказалось, это материалы, собранные против меня. Там были заявления каких-то людей, которые утверждали, что именно я являюсь организатором акции, хотя на пикете я был ответственным за безопасность. Я просил людей не выкрикивать никаких лозунгов, не шуметь и т.д. Но в этом «деле» я увидел заявления о том, что именно благодаря мне акция мешала проходу граждан, проезду скорой помощи».

Из ОВД Вадима Кобзева оперативно доставили в суд, который, несмотря на доводы адвокатов об отсутствии состава правонарушений, вынес ему четверо суток административного ареста.

Вместе с Вадимом в пятницу 13-го задержали Виктора Арабаджиева — ему присудили 10 тысяч штрафа, и Ольгу Яцкову — она еще ждет суда. Так же ждет суда активист команды Навального, пенсионер Борис Папаян: полицейские уже приходили к нему домой и составили протокол. К другой пожилой активистке — Лидии Ольшанской они тоже приходили, но не застали дома. Всех их подозревают в нарушении ст. 20.2 КоАП РФ.

А вечером 17 октября полицейские пришли домой к Александру Дегтяреву. Пенсионер-инвалид живет в Аксае, но 7 октября он находился на Фонтанной площади вместе со своей собакой. Полицейские доставили его в ОВД № 7, где инсулинозависимому 66-летнему мужчине стало плохо и его увезли на скорой. Повестку в суд сотрудники Центра «Э» доставили Дегтяреву уже в палату. Утром 18 октября Пролетарский суд Ростова-на-Дону присудил ему 150 тысяч рублей штрафа, обвинив в участии в незаконном, с точки зрения властей, митинге.

Елена РОМАНОВА — специально для «Новой», Ростов-на-Дону