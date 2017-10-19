Новая метла
В Ростове-на-Дону полиция вычисляет по видеозаписям и арестовывает участников митинга 7 октября
Фото из социальных сетей
Спустя 10 суток арестован четвертый из тех, кто 7 октября вышел на Фонтанную площадь в Ростове на пикет #ЗаНавального. Об этом сообщает ростовский штаб оппозиционера.
Первой была арестована координатор штаба Анастасия Денека. Сотрудники Центра «Э» задержали ее дома. 19-летнюю девушку скрутили и силой доставили в отдел полиции вечером 5 октября. «Удерживали сначала в ОВД, не пускали к ней адвоката, не давали позвонить и даже пытались тайком доставить в суд, — рассказывает пресс-секретарь штаба Навального в Ростове Тимофей Мартыненко. — Но потом все же она была арестована на 5 суток».
Анастасии предъявили обвинение по ст. 20.2 ч. 8 КоАП РФ — «повторное участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании».
В штабе Навального настаивают: никакого закона акция 7 октября не нарушала.
«Мэрия отказалась согласовать пикет и не предложила ни одной альтернативной площадки, грубо нарушив федеральное законодательство и плюнув на конституционное право граждан мирно собираться», — говорит Тимофей Мартыненко.
В штабе рассказывают, что за сутки до мероприятия некие сотрудники полиции стали им открыто угрожать. Но, несмотря на угрозы, к 15.00 на Фонтанной площади собралось несколько сотен человек. Акция прошла без эксцессов. Но, по рассказам очевидцев, между участниками пикетов сновали люди в штатском и полицейские, которые продолжали открыто угрожать.
«К маме одного из волонтеров подошел мужчина в гражданском, представился участковым инспектором из 7-го ОВД. Женщина спросила, что грозит участникам пикета. Ответ полицейского: «Сначала профилактическая беседа, потом суд, а дальше мы погоны пачкать не будем, слышали про Немцова?» — рассказывает активист штаба Леонид Санкин, который 16 октября тоже был арестован на трое суток по той же статье (см. выше).
Еще один активист штаба, 20-летний студент магистратуры Южно-российского университета Вадим Кобзев, был задержан 13 октября. Ему позвонила коллега по штабу, к которой прямо в институт пришли полицейские и сотрудники Центра «Э» с требованием подписать протокол об административном правонарушении. Она тоже принимала участие в акции. Помочь коллеге Вадим не смог: прямо в фойе института его скрутили, затолкали в машину и отвезли в ОВД № 7.
«Я был уверен, что не нарушал закона и ничего плохого не делал, поэтому вел себя спокойно, — сказал Вадим Кобзев «Новой газете». — Там был один человек — к сожалению, я не узнал его фамилии и звания, вот он мне говорил: «Что ты улыбаешься? Ты что — ненормальный? Так, может, тебя в психушку отвезти?»
А я знаю, уже был случай — гражданского активиста оттуда увезли на принудительное обследование в Ковалевку (район, где располагается психоневрологический диспансер. — Е. Р.). Я сразу сослался на 51-ю статью Конституции и сказал, что никаких показаний им давать не буду. Тогда они принесли из соседнего кабинета две большие папки — оказалось, это материалы, собранные против меня. Там были заявления каких-то людей, которые утверждали, что именно я являюсь организатором акции, хотя на пикете я был ответственным за безопасность. Я просил людей не выкрикивать никаких лозунгов, не шуметь и т.д. Но в этом «деле» я увидел заявления о том, что именно благодаря мне акция мешала проходу граждан, проезду скорой помощи».
Из ОВД Вадима Кобзева оперативно доставили в суд, который, несмотря на доводы адвокатов об отсутствии состава правонарушений, вынес ему четверо суток административного ареста.
Вместе с Вадимом в пятницу 13-го задержали Виктора Арабаджиева — ему присудили 10 тысяч штрафа, и Ольгу Яцкову — она еще ждет суда. Так же ждет суда активист команды Навального, пенсионер Борис Папаян: полицейские уже приходили к нему домой и составили протокол. К другой пожилой активистке — Лидии Ольшанской они тоже приходили, но не застали дома. Всех их подозревают в нарушении ст. 20.2 КоАП РФ.
А вечером 17 октября полицейские пришли домой к Александру Дегтяреву. Пенсионер-инвалид живет в Аксае, но 7 октября он находился на Фонтанной площади вместе со своей собакой. Полицейские доставили его в ОВД № 7, где инсулинозависимому 66-летнему мужчине стало плохо и его увезли на скорой. Повестку в суд сотрудники Центра «Э» доставили Дегтяреву уже в палату. Утром 18 октября Пролетарский суд Ростова-на-Дону присудил ему 150 тысяч рублей штрафа, обвинив в участии в незаконном, с точки зрения властей, митинге.
Елена РОМАНОВА — специально для «Новой», Ростов-на-Дону