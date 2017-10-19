Процесс над Виктором Агеевым может начаться в ближайшие несколько недель

Материалы уголовного дела уже переданы в Новоайдарский районный суд, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Следствие обвиняет россиянина в создании террористической организации (ч. 1, ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины) и незаконном обращении с оружием (ч. 1, ст. 263). По обеим статьям россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Агеевым по тем же статьям проходят двое жителей Северодонецка и Алчевска. Следствие называет Агеева военнослужащим российской армии, при этом отмечая, что в марте 2017 года он «присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты».

Сам Агеев заявляет, что террористической деятельности он не занимался, а на территорию «ЛНР» попал в качестве российского контрактника.

Через несколько дней после перехода российско-украинской границы Агеев, по его словам, поступил на службу в вооруженные формирования «ЛНР». Мать россиянина Светлана Агеева рассказывала, что о службе сына в Луганской области ничего не знала вплоть до его задержания украинскими силовиками. «Когда он уезжал из дома, то говорил, что едет служить в <российскую> армию в Ростовскую область. Оттуда я получила несколько его писем и звонков. Он еще хвастался, что ему дали звание ефрейтора», — рассказывала «Новой» Агеева.

Защищать россиянина на процессе в Новоайдарске будет бесплатный украинский адвокат по назначению, а средства для найма собственного защитника Агееву Российская Федерация пока выделить не может. Об этом матери пленного сообщили в генконсульстве России в Харькове. «Пока вариант такой: адвокат по назначению. Как мне сказали наши дипломаты, они с ним общались, специалист он, мол, неплохой, хоть и не наш», — пересказывает мне Агеева свой разговор с харьковским вице-консулом Андреем Аленкиным.

Дипломат звонил ей вскоре после выхода статьи в «Новой газете», где шла речь о нежелании российских представителей включаться в защиту Агеева.

В телефонном разговоре с женщиной вице-консул пожаловался, что СБУ по-прежнему не допускает к россиянину консулов, но обещал следить за делом Виктора Агеева и дал ей свой номер телефона. «Сказал звонить в любое время», — рассказывает Агеева и добавляет, что, набрав номер через несколько дней, услышала в трубке «бульканье и скрежетанье». Телефон, который оставил ей Аленкин, оказался номером факса, в чем также смог убедиться и спецкор «Новой».

По номерам консульства России в Харькове (указаны на сайте) никто не снимает трубки.

В июле 2017-го вместе со спецкором «Новой» Светлана Агеева посетила сына в СИЗО города Старобельска. Позже она встретилась с российскими консулами в Киеве и попросила их помочь с услугами платного адвоката. Как заверил тогда женщину российский консул Иван Заворин, дипломаты будут ставить вопрос о найме защитника перед Москвой.

31 августа, спустя месяц, не дождавшись ответа, Светлана Агеева обратилась с письмом к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, ранее также обещавшей подключиться к делу пленного россиянина. «Это очень важно, и если будут ко мне обращения, то я готова выехать и посетить нашего гражданина», — сообщала омбудсмен агентству ТАСС 25 августа. Агеева попросила Москалькову навестить сына в Старобельске и прояснить ситуацию с поиском защитника; спустя два месяца омбудсмен на обращение матери пленного так и не отреагировала.