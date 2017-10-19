«Она по проволке ходила. Махала белою рукой». Она где только ни ходила. Не по «проволке», а по канату в цирке ходила точно. Потому как отчаянная. В анналах интернета сохранилось описание шоу Первого канала «Цирк со звездами», где каждая строчка с высоты нашего сегодняшнего знания о героине читается как метафора: «Многие трюки были опасны и едва не закончились трагедией. Так, светская львица Ксения Собчак дважды срывалась с каната, выполняя воздушно-акробатический номер. К счастью, страховочные тросы спасли жизнь «блондинки в шоколаде»… Ведь цирк — это искусство, к которому хочется приобщиться в любом возрасте, независимо от профессии и социального статуса».

Было время, когда ее только светской львицей и называли. Но амбициозной Ксении этого было явно недостаточно, и она сполна использовала грандиозные возможности «важнейшего из искусств» — телевидения, дабы из сомнительного статуса светской львицы перейти в статус телеведущей.

Реалити-шоу «Дом-2», где под чутким руководством Ксении Собчак «строили свою любовь» такие же, как она (но без звонких фамилий), жаждущие славы и денег молодые честолюбцы, стало трамплином ее медийной карьеры. Целых восемь лет она заправляла в этом «Доме», пока в 2012 году ее оттуда не попросили, посчитав, видимо, оппозиционную деятельность несовместной с воспитательной миссией ведущей скандального телепроекта. Оппозиция, по версии телеменеджеров, оказалась хуже «Дома-2»: безнравственнее, развратнее и опаснее для подрастающего поколения.

Однако своего Ксения добилась: получила вожделенную популярность, пусть даже основанную не только на любви широких народных масс, но и на неприязни или даже ненависти. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным РБК на следующий день после того, как Собчак объявила о своем решении участвовать в президентских выборах, 95% респондентов хорошо знают или что-то слышали о телеведущей Ксении Собчак, но 60% опрошенных относятся к ней скорее отрицательно. Несмотря на популярность, журналистка вызывает в первую очередь негативные эмоции.

Это, впрочем, беда небольшая, коли слава, завоеванная на «Доме-2» и еще более скандальном проекте «Блондинка в шоколаде», обеспечила ей дальнейшее продвижение в медийном пространстве.

Телевизионный послужной список Собчак впечатляет. Участие в шоу Первого канала «Цирк со звездами». Ведение на том же канале шоу «Две звезды» и «Последний герой-6». Приглашение на роль ведущей различных церемоний. Попутная (как следствие телевизионной популярности) кинокарьера в фильмах «Воры и проститутки», «Бешеная», «The Тёлки», «Роман с кокаином».

Петр Саруханов / «Новая газета»

И все это кончилось едва ли не в одночасье, когда Ксения Собчак примкнула к стану оппозиции. Федеральные каналы сделали ей ручкой. Приглашения на пафосные церемонии почти сошли на нет. И пришлось ей переквалифицироваться в журналисты на маленьком, но независимом и гордом телеканале «Дождь», где у нее появилась авторская программа «Собчак живьем». Будучи человеком талантливым, она и тут преуспела, как, впрочем, преуспевала во всем, за что отважно бралась. Редкий на самом–то деле случай: обычно люди творческих профессий тяжело переживают потерю обретенного в боях статуса, сникая и резко маргинализируясь.

Но память о былой популярности и широкой аудитории, по-видимому, все-таки бередили ее беспокойную душу. И вот все это возвращается. И лучшие люди страны всерьез обсуждают ее выдвижение в президенты России. И федеральные каналы прерывают заговор молчания. Ведущий ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов звенящим от возбуждения голосом (обычно именно так звенит его голос, когда он сообщает о назревающем на Украине новом Майдане), первым в самом начале программы огласил благую весть: Ксения Собчак идет на выборы. Его восторг можно понять: Сирия, Украина, Америка уже не только у зрителей, но и у самих ведущих в печенках сидят, теперь будет о чем поговорить долгими зимними вечерами.

Информационные программы «Время» и «Вести» также уделили событию по 30—40 секунд, продемонстрировав фрагменты предвыборного ролика Ксении и воздержавшись от каких-либо оценочных суждений.

И, наконец, сам Владимир Соловьев открыл свой «Воскресный вечер» сообщением о главном событии дня: «День сегодня необычный — вырисовывается будущее… Политические дебаты и выборы уж точно будут нескучными. Компанию политических тяжеловесов решили усилить — Ксения Анатольевна Собчак объявила о своем участии в выборах президента 2018 года». Потом, немного помолчав, не удержался от ернического и выразительного «да-а-а…» А в заключительной части программы вновь вернулся к главной теме: «Я приглашал Ксению Анатольевну в студию как кандидата в президенты. Пока не готова».

Впрочем, тут же пристегнул ее к теме обсуждения — либеральной травле, которой то и дело подвергаются художники, журналисты и политические деятели с иной, нежели у либералов, точкой зрения: «Ксения Анатольевна Собчак только намекнула, что готова участвовать в президентских выборах, так сразу те, кому она помогала, давала деньги, тут же ее с дерьмом смешали». Соловьев имел в виду бурное фейсбучное обсуждение Ксении Собчак. А потом, войдя в роль кота Леопольда, разразился страстным монологом: «Нам надо жить друг с другом. Нам надо научиться разговаривать друг с другом. Нам надо понижать агрессию». «Откуда эта риторика худших времен застоя? — с горечью вопрошал он. — Откуда вот эта ненависть нашего народа друг к другу?»

Эдуард Лимонов, представленный ведущим в качестве величайшего писателя современности, живо откликнулся на пафосную речь Соловьева: «Не пора ли поменять культурный истеблишмент? Надо их (либералов. — И. П.) гнать, сажать к чертовой матери. Не будет блага на нашей земле, пока мы не избавимся от этих людей, которых раньше называли космополитами».

В общем, умело обернули эти веселые ребята изумление части «культурного истеблишмента» решением Собчак в свою пользу, продемонстрировав готовность принять гонимую и затравленную либералами Ксению Анатольевну в свои стройные ряды и предоставить ей самую демократичную трибуну: «Здесь в прямом эфире люди говорят, что хотят, и никто им не мешает».

Цирк — да и только. Соловьев — защитник Ксении Собчак и апологет свободы слова. Похоже, в заскорузлом политическом и телевизионном пространстве в ближайшее время будет весело. Стыдно, но весело. А если еще участники «Дома-2» станут доверенными лицами Ксении, так и вовсе обхохочемся. Ведь цирк — это искусство, к которому хочется приобщиться в любом возрасте, независимо от профессии и социального статуса.