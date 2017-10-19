Денег нет, есть Хайпарк

Во вторник на форуме «Открытые инновации» премьер Дмитрий Медведев объявил о создании под Санкт-Петербургом инновационного центра при Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Проект, прообразом которого стал подмосковный инноград «Сколково», будет стоить 41 млрд рублей, 27 млрд из которых выделят государство и местные власти, а оставшиеся деньги добавят частные инвесторы. 100 гектаров земли под университетский кампус, научные лаборатории и высокотехнологичные производства в городе-спутнике «Южный» предоставит компания «Старт Девелопмент» (в 1990-х Медведев вел совместный бизнес с ее директором Захаром Смушкиным). Завершить строительство «Хайпарка» планируется за 10 лет.

Предложения открыть филиалы или аналоги «Сколково» в других регионах России то и дело возникают с самого момента основания иннограда. Так, в 2012 году под Казанью появился «Иннополис», а проект петербургского «Хайпарка» начали обсуждать в 2015 году. Прошлым летом Минфин подготовил законопроект о создании сети региональных операторов «Сколково», чтобы сервисами центра (а это, прежде всего, налоговые льготы и помощь в коммерциализации разработок) могли пользоваться предприниматели из других субъектов РФ. В сентябре руководство «Сколково» пообещало разрешить компаниям становиться резидентами центра без переезда в Москву.

Эти инициативы исходят из того, что первый опыт создания «российской силиконовой долины» стал безусловной историей успеха, и теперь достаточно распространить полученный ноу-хау на всю страну. Но экономический взгляд на достижения «Сколково» за 7 лет существования проекта подталкивает к противоположным выводам.

О том, что в высокотехнологичном развитии России что-то пошло не так, стало ясно после визитов в «Сколково» следователей в 2013 году. Правоохранительные органы заинтересовались инновациями из-за проверок Счетной палаты — руководство фонда «Сколково» заподозрили в растрате бюджетных средств. Чтобы как-то замять скандал, глава фонда и один из лидеров российского списка Forbes Виктор Вексельберг компенсировал часть потерь от хищений из собственного кармана.

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Впрочем, ситуацию это не спасло: репутация фонда на Западе была подорвана. Крест на международных проектах «Сколково» поставили внешнеполитические события 2014 года, на которые к тому же наложились девальвация рубля и сокращение доходов бюджета. Когда курс на модернизацию страны был окончательно заброшен, от судьбы фонда дистанцировались оба его высокопоставленных покровителя — Дмитрий Медведев и Владислав Сурков.

Часть стартапов, которые получили от «Сколково» финансовую поддержку, впоследствии об этом пожалели. После столкновения со следователями фонд решил изменить подход к инвестиционной политике и стал в судебном порядке преследовать грантополучателей за «нецелевое расходование средств». Самый известный такой случай — иск «Сколково» к компании «Фарма Био» на 70 млн рублей; фонд задним числом решил, что препараты компании перестали быть инновационными, а ценность стартапа определяется формальным исполнением календарных планов. Сегодня в активе «Сколково» более 10 выигранных исков против собственных резидентов на сумму свыше 185 млн рублей, а это, конечно, выдающийся результат для любого бизнес-инкубатора и важный шаг к улучшению инвестклимата в стране.

Между тем к 2020 году сумма налогов российских граждан, направленных на развитие «Сколково», достигнет 135 млрд рублей. Фонд до сих пор зависит от бюджетного финансирования на 80%.

Выводы проверок Счетной палаты из года в год почти не меняются: аудиторы выявляют многократно завышенные зарплаты, необоснованные расходы и выделение грантов аффилированным компаниям. И все это без каких-либо намеков на революцию в предпринимательстве — 40% всей выручки резидентов фонда в 2016 году пришлось на дочку Сбербанка, которого никак не назовешь перспективным стартапом.

Так что выступление Медведева в «Сколково» — это очередная попытка реанимировать риторику обновления страны, приуроченная к президентской кампании. Премьеру явно нравится роль техновизионера: «Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект, не поменял нам всем органы и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги», — заявил он на форуме.

Обеспечить прыжок страны в цифровой мир, похоже, собирается сам премьер — как главный идеолог двух самых дорогих инновационных проектов в современной России.