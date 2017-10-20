Крутая коррида и нулевая армия

Игры под номером три и четыре на групповом этапе главного турнира Старого Света принято считать определяющими: у неудачников, так называемых, спаренных матчей шансов на выход в плей-офф, как правило, практически нет. Посему и «Спартаку», у которого в графе «очки» красовалась «двойка», и ЦСКА, отметившемуся одним выигрышем в двух встречах, требовалось брать испанцев и швейцарцев не только за рога.

За два часа до поединка на «Открытие Арена» мне позвонил расстроенный приятель. Его грусть была понятна: собравшая в рабочий полдень полный «Олимпийский» Мария Шарапова лишила его кругленькой суммы, продув в первом круге Магдалене Рыбариковой. «Я хочу поставить сто штук на «Севилью»! Что думаешь?» — спросил он. «Думаю, что тебе лучше прислушаться к совету Евгения Кафельникова (бывший теннисист предположил, что «Спартак» победит 4:1). Больше денег поднимешь…» — попытался я отшутиться и уйти от прямого ответа. В трубке раздались частые как брань гудки…

Говоря по правде, в триумф «Спартака» я не верил. И не потому, что в отличие от экс-первой ракетки мира, болею за другой московский клуб. А потому, что связной игры и чемпионского единства у команды Массимо Карреры давно не видно. Да и «Севилья», будучи явным фаворитом у букмекеров и занимая 6-е место в рейтинге УЕФА, для наших коллективов — соперник неудобный.

И после того, как Дмитрий Комбаров во втором тайме при счете 1:1 выбил ногой мяч с линии ворот после удара в упор Бен-Йеддера, неугомонный друг прислал эсэмэску со словами: «До победы осталось чуть-чуть…» Короче, в тот момент многим показалось, что андалусийцы, трижды подряд покорявшие Лигу Европы, снесут-таки гладиатора-тореадора, скорбно прижавшегося к своим владениям. Однако дальше произошло то, что одни свидетели непредсказуемого спектакля назовут чудом, другие — сатанинским везением, а третьи — великой корридой.

Полчаса, которые потрясли Москву и Севилью, вместили в себя четыре сокрушительных по своей простоте и гениальности выпада Мельгарехо, Глушакова, Луиса Адриано и Промеса (Квинси вообще выступил по-королевски, набрав 2+2 по системе гол+пас). Сработали и замены итальянского коуча, и старое футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе», и терпение владельца Федуна, ждавшего 36 месяцев первой еврокубковой победы на родном стадионе и едва не уволившего Карреру после серии затяжных неудач. Леонид Арнольдович сиял, как пятак, и радостно сообщал журналистам, что так лихо «Спартак» в Лиге чемпионов не зажигал даже при Олеге Романцеве. Гости, к слову, в испанском первенстве пропустили за восемь матчей меньше, чем за вечер вторника…

«Эх, кабы бы не «Марибор», были бы сейчас первыми…» — весело подмечали в метро столичные фанаты, намекая не только на ничью в первом туре, но и на крупную победу «Ливерпуля», отгрузившего в те же сроки семь мячей словенцам. Тем не менее «Спартак» приоткрыл себе дверь в весеннюю часть крутого турнира, в которую он наверняка войдет, если повторит трюк на «Рамон Санчес Писхуан» 1 ноября.

…А вот армейцы порадовать патрона Евгения Гинера и своих поклонников не сподобились. За 90 минут ЦСКА, которому вроде бы очень нужны деньги, не создал ничего путного, да и в принципе не нанес ни одного удара в створ ворот Томаша Вацлика. «Базель» же мог накидать бесхитростным и сонным «красно-синим» полную авоську, но сжалился и огорчил измученного Акинфеева всего дважды. «Восстановившиеся от травм игроки пока не набрали нужную форму…» — так резюмировал итог битвы тренер москвичей Виктор Гончаренко, добавив, что «расклад теперь более-менее понятен».

Что ж, если к матчу в Швейцарии Головин и компания подойдут в таком же разобранном состоянии, Лига чемпионов, по сути, 31 октября для них и завершится.