Мадагаскар по-армянски

В 1973 году ереванский «Арарат» сделал золотой дубль: выиграл чемпионат и Кубок СССР. И тогда даже представить было сложно, что в XXI веке появится еще одна команда с таким названием… А уж человека, который предположил бы, что «Арарат» из, простите, Москвы будет проводить свои домашние матчи на стадионе «Торпедо», наверняка сочли бы сумасшедшим. Да и Роман Павлюченко вряд ли мог помыслить, что под конец карьеры он станет «самым лучшим из армян»…

В конце 90-х, перед матчем сборной Армении и России, один из футболистов команды Олега Романцева пошутил: «Зачем мы приехали в Ереван? У нас армян гораздо больше…»

С тех пор представителей гордого народа в Белокаменной заметно прибавилось. Но закоперщики, когда сочиняли веселый проект, по мелочам решили не размениваться и постановили: «Надо, чтобы за наш клуб переживали армяне всех стран».

«Малыш» появился на свет весной этого года. «Мамой» и «папой» «Арарата», как известно, считаются бывший футбольный агент Валерий Оганесян и одиозный медиамагнат Арам Габрелянов. Правда, в сентябре «родители» развелись в связи с грандиозным армянским скандалом (со счетов команды пропали 20 миллионов рублей), в результате которого Валерий Оганесян клуб покинул и затерялся на просторах Грузии. Зато после «драки» Арам Ашотович раскрыл карты и признался, что «идейными вдохновителями» «Арарата» являются основатель группы «Ташир» Самвел Карапетян и совладелец компании «Авилон» Камо Авагумян. Естественно, в кулуарах ходят слухи, что есть и другие «дедушки»-инвесторы (и не только армянского происхождения), подкидывающие на форму с бутсами, но всех фамилий никто не называет. Да и на майках логотипы спонсоров отсутствуют. Оно и понятно: особо выеживаться сейчас рано. Все-таки вторая лига (ПФЛ). Пусть и зона «Центр».

«Вот выйдем в ФНЛ (первый дивизион), и все вздрогнут», — говорит серьезный гражданин в шляпе и галстуке, стоя в очереди в кассу, чтобы купить билет на матч между «Араратом» и брянским «Динамо». Удовольствие это, к слову, стоит 100 рублей (для пенсионеров и детей до 12 лет вход свободный).

Предусмотрительные болельщики почтенного возраста прямо посреди улицы уже «вздрагивают» посредством коньяка и вспоминают, как когда-то Аркадий Андреасян всего с восемью мячами стал лучшим бомбардиром весеннего чемпионата СССР-1976.

Кстати, чтобы приобщиться к зрелищу, нужно преодолеть два кордона безопасности (обыскивают тут сурово и тщательно). «А паспорт не надо показать? Вдруг я не армянин!» — возмутился мужичок в кепке. «Национальность значения не имеет», — ответил стюарт. И после паузы зачем-то добавил: «Главное — футбол».

Однако праздником на аллее, ведущей к знаменитой лестнице, и не пахнет. Такое чувство, что идешь на похороны. То ли торпедовские, то ли просто футбольные.

…Впрочем, на западной трибуне атмосфера уютная и почти семейная. Только щетинистая молодежь в количестве 50 чело­век с дудками, барабанами и флагами Армении обосновалась в отдельном секторе. Именно бравые тиффози выделяются своей активностью и постоянно «заряжают» на великом и могучем во славу «Арарата», создавая нужный фон и настроение. Благодаря им ты понимаешь, что находишься все-таки на матче второго дивизиона, а не на уроке физкультуры.

Хотя «физкультурники» в составе хозяев подобрались знатные. Когда диктор, к примеру, объявил фамилии Ребко и Лебеденко, я вздрогнул. Алексей засветился в ФК «Москва», «Динамо», «Ростове», провел три матча за сборную Гуса Хиддинка. Игорь же, которого именуют нынче Лебедяном, забивал в премьер-лиге за «Торпедо», «Локомотив» и «Терек». А летом за «Арарат», вы не поверите, выступал Марат Измайлов, покинувший клуб всего пару недель назад как всегда по мифическим и понятным только игроку причинам.

По причинам обветшалости стадиона со стартовым свистком в VIP-ложе падают металлические жалюзи, едва не прищемив носы и пальцы резидентам. «Чуть спонсоров не лишились», — съязвил болельщик славянской внешности. «Зачем так шутишь? Лучше на поле смотри!» — добродушно посоветовали ему соседи. На поле, чего греха таить, смотреть скучно. Ненормативной лексики и стычек было в изобилии, а вот разумных действий — мало. «Куда ты даешь? Барашек мертвый точнее пасует…» — с юмором у зрителей, не испугавшихся дождя и холодного ветра, все в порядке. Хохмят и фанаты, затянувшие в адрес ошибавшегося арбитра политкорректную песню с четырьмя многократно повторяющимися словами «У судьи есть муж…». А я почему-то сразу вспомнил любимое выражение Габрелянова: «Здесь вам не санаторий имени Арама Ашотовича».

На общем фоне раз в 10 минут четкими ходами выделяется только Ребко, получавший когда-то в «Динамо» почти два миллиона евро в год. Его зарплата в «Арарате», как он сам признался, «меньше полумиллиона рублей в месяц». «Меня привлекли амбиции клуба», — подчеркивает полузащитник.

Амбиции у клуба, не потерпевшего пока ни одного поражения, действительно недетские. Команда хочет через год-другой сражаться в элите со «Спартаком» и ЦСКА и планирует выпустить 10 миллионов акций по 5 тысяч рублей каждая. «Я сам приобрету ценных бумаг приблизительно на 300 миллионов», — поделился в интервью своими замыслами Арам Габрелянов. Но даже если он не лукавит, то вопрос «Кто купит недостающую часть?» (а на это нужно ни много ни мало — 49,7 миллиарда) остается риторическим.

…В перерыве немногочисленные детишки фотографировались с маскотом в костюме льва из мультика «Мадагаскар», а люди постарше курили и надеялись, что во втором тайме Павлюченко все решит. Но «самый лучший из армян», признанный болельщиками самым ценным игроком команды в сентябре (всего на его счету 9 точных выстрелов), из-за микротравмы в заявку на матч не попал.

Роман Павлюченко (справа) доволен: в 35 лет он является лучшим бомбардиром и капитаном «Арарата». Фото: Влад Докшин / «Новая»

Тем не менее «Арарат» в концовке дожал динамовцев (отличился Кацалапов). Торсида праздновала так, как будто «Львы» (прозвище коллектива) выиграли Лигу чемпионов. Футболисты плясали вместе с фан-сектором, тренер Александр Григорян, из-за дисквалификации не имевший права находиться на скамейке запасных, обнимал маскота и посылал воздушные поцелуи замерзшей публике. А люди из VIP-ложи кому-то звонили и громко сообщали благую весть о десятой победе. «Арарат» всегда будет первым!» — не унимались болельщики. Кстати, армянский побратим в своем чемпионате борется сейчас за выживание…

Такими темпами «Арарат» московский, конечно, доберется до ФНЛ (серьезных конкурентов у него в дивизионе, по большому счету, нет). Но нет и уверенности, что этот в общем-то пока несколько опереточный, но тем не менее душевный проект для московской диаспоры, в котором уже сейчас крутятся миллионы евро, переживет зиму. Как бы то ни было, скучно с этими ребятами и их тайными благодетелями точно не будет.