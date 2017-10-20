Хроника упавшего бомбардировщика

Завязка сюжета: 1976 год, холодная война. Юго-восточное побережье Сахалина. Советский стратегический бомбардировщик Ту-95 терпит катастрофу и падает в море в 14 километрах от берега. Советское командование молчит. Полет самолета дальней авиации был сугубо секретным. Кроме того, на борту находились две атомные бомбы. Крушение у Сахалина обнаружил противник. Падение Ту-95 сперва зафиксировали японские станции радиослежения, а затем, в ходе поисковой операции, советский самолет и его груз обнаружила подлодка «Грейбек» ВМС США. Действия американцев были столь успешными, а «улов» из добытых со дна советских военных секретов столь внушительным, что операция была занесена как образцовая в анналы американских спецслужб.

Фото: РИА Новости

Рассекретили эту невероятную историю в конце 90-х, причем одновременно — и с нашей, и с американской стороны. Но если Штаты официально раскрыли свои досье, то мы признали ЧП с самолетом, совсем не желая этого.

Контр-адмирал Анатолий Штыров (в 1976-м он служил на ТОФ в должности заместителя начальника управления разведки флотом) в книге мемуаров «Морские бывальщины» (1991 г.) рассказал и о катастрофе, и об операции «Грейбека», и о своем докладе тогдашнему комфлота адмиралу В.П. Маслову, и о том, как этот доклад лег под сукно.

Штыров первым из «наших» обнародовал ту историю. С тех пор вот уже 20 лет сюжет, подкрепленный американскими сведениями из открытых источников, гуляет по различным изданиям. Одна из последних книжек вышла в 2013 году и называется «Военно-морской шпионаж». Там, в частности, говорится: «Дерзкие подводные разведывательные операции проводили подлодки ВМС США «Хэлибат», «Сивулф», «Грейбек» и «Парче». Эти лодки подняли со дна Охотского моря некоторые элементы конструкции советских крылатых ракет, а в 1967 и 1976 гг. «украли» две мины у острова Русский и подняли две атомные бомбы с советского самолета, который упал в море». Авторы книги — бывший военно-морской атташе посольства США в Москве Питер Хухтхаузен и глава военно-исторического отдела ВМС Франции Александр Шелдон-Дюпле.

Впрочем, вся эта история с Ту-95, наверное, так и осталась бы в мемуарах. Но о событиях 1976-го узнали, наконец, и на Сахалине.

Вячеслав Федорченко — бывший директор ГУП «Сахалин-геоинформ», сейчас — частный предприниматель, первым из сахалинцев заявил, что Ту-95 с атомными бомбами на борту до сих пор лежит в заливе Терпения. По убеждению сахалинца, американцы, заполучив секретные документы и системы советского самолета, бомбы не поднимали.

Федорченко настаивает: вот координаты точки падения Ту-95, вот след излучения от «малоразмерных затопленных объектов, имеющих тепловой потенциал», вот надежный метод их поиска на основе дешифровки космических снимков.

Когда 4 года назад во время моей командировки на Сахалин по заданию «Комсомольской правды» мы познакомились с Федорченко, у него на руках уже была увесистая, в несколько килограммов, пачка бумаг — многолетняя переписка с Минобороны, Минприроды, Росатомом, Ростехнадзором и сахалинскими органами власти.

В бумагах мелькали фамилии Шойгу, начальника Генштаба Герасимова, бывшего министра обороны Сердюкова, бывшего губернатора Сахалина Хорошавина. К тому времени Федорченко уже обрел единомышленников в лице краевых депутатов и местных общественников. И прослыл известным борцом за радиационную безопасность дальневосточных морей, без устали повторяя, что две атомные бомбы в заливе Терпения — это, конечно, факт. Но если бы только это! Кроме них вокруг Сахалина, у берегов Приморья и в Охотоморье затоплены десятки принадлежавших флоту РИТЭГов («ядерных батареек»), отслуживших свой срок, списанных и варварски сброшенных в море.

Минобороны и ТОФ отвечали на все эти «происки», что никто ничего не топил, а все, что списано, находится где надо и под полным контролем, поэтому требования поднять со дна чреватый глобальной катастрофой утиль безосновательны.

Но настал момент, когда под давлением депутатов и рыбаков флот вынужден был признать, что кое-что все-таки «утонуло». Например, еще в 1987 году перевозили РИТЭГ вертолетом, да не довезли до места назначения — уронили в море у мыса Низкий (юго-восток Сахалина). А 10 лет спустя так же, с вертолета, близ мыса Марии на севере острова, уронили второй. Грянул скандал, и из переписки с ведомствами дальневосточники узнали, что суммарная радиоактивность двух утопленных РИТЭГов — 1,5 млн кюри (данные Росатомнадзора), а это в 4 раза превышает суммарный объем радиоактивных отходов, сброшенных всеми странами в Мировой океан.

РИТЭГ, утопленный 30 лет назад у мыса Низкий, не найден до сих пор. Второй, потерянный неподалеку от мыса Марии, гидрографическая служба ТОФ нашла лишь в 2007 году.

Но вернемся к Ту-95. Это ЧП в нашей стране никто пока официально так и не признал. «О местах нахождения стратегического бомбардировщика в заливе Терпения Охотского моря и космического аппарата в заливе Анива о. Сахалин (еще один обнаруженный Федорченко опасный объект. — Н. О.) информация в Минобороны РФ не поступала, — сообщил в своем ответе на запрос Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области первый заместитель министра обороны РФ В.В. Герасимов. — С поступлением конкретной информации о координатах нахождения указанных объектов будут спланированы работы по обследованию акваторий».

Пока МО и Тихоокеанский флот «планировали работы», сахалинцы без дела не сидели. Месяц назад группа единомышленников отправилась в самостоятельную экспедицию, правда, не в залив Терпения, а к предполагаемой точке затопления одного из бывших флотских РИТЭГов у самых южных берегов Сахалина. По возвращении в Южно-Сахалинск активисты дали пресс-конференцию, где заявили, что сходили не зря — нашли-таки опасный объект. Списанное и утопленное флотское имущество находится в районе бывшей погранзаставы Кириллово (Корсаковский район острова) на глубине 14 метров на небольшом расстоянии от берега — чуть более километра.

Говорили на пресс-конференции и о будущей экспедиции в залив Терпения, к месту падения Ту-95. Поисковики рассказали, что космические снимки района бухты Тихой (все тот же залив Терпения) дешифрованы — на них хорошо видны лежащие на дне моря три больших куска алюминия и характерный след от радиации.

Сами атомные бомбы будут предъявлены миру, как только на Сахалин придет заказанное спецоборудование, позволяющее вести подводную съемку на глубинах до 60 метров.

В ответ на такую активность проснулось, наконец, и Минобороны. В распоряжении «Новой» есть переписка начальника гидрографической службы ТОФ Г.Н. Непомилуева с В.Л. Федорченко и депутатом Сахалинской областной думы С.В. Ивановой.

«Уважаемый Вячеслав Леонидович! В соответствии с планом мероприятий на Тихоокеанском флоте запланированы гидрографические работы в заливе Терпения Охотского моря в период с сентября по октябрь 2017 года, — пишет Непомилуев. — Прошу Вас сообщить известные Вам координаты затопленных потенциально опасных объектов техногенного происхождения (ОТП) в заливе Терпения».

В письме депутату С.В. Ивановой начальник гидрографической службы ТОФ еще более откровенен:

«Уважаемая Светлана Васильевна! Прошу Вас изыскать возможность направить по электронной почте или средствам факсимильной связи координаты падения советского самолета Ту-95 с двумя атомными бомбами».

Я позвонила в пресс-службу ТОФ с просьбой о комментарии.

— Комментариев не будет! Все комментарии дадим только по возвращении «Пегаса» во Владивосток, — коротко откликнулся начальник пресс-службы, капитан 1-го ранга Матвеев.

Но и без пресс-службы ясно: никем официально не признаваемая авиакатастрофа переходит из области фантастики в реальность.

Правда, едва ли ГИС «Пегас» что-нибудь найдет в заливе Терпения. Судя по письмам Г.Н. Непомилуева, точные координаты падения самолета флоту до сих пор неизвестны. А В.Л. Федорченко, как его ни просили, данными не поделился, ответив отказом на отказ командования ТОФ взять на борт представителя сахалинцев для участия в историческом рейсе.

Наталья Островская —

специально для «Новой»,

Владивосток