Бузуновы из Бузунова
Все они, 12 человек, расстрелянные 31 октября 1937 года в Минусинске, легли в один ров
Алексей Бабийпредседатель Красноярского общества «Мемориал»
В рассказах очевидцев Большого террора нередко встречается формула «все». «Забрали всех мужчин в семье», «забрали всех мужчин в деревне». Какое-то время мы считали это преувеличением, но, когда разрозненные сведения собрались в базу данных, это оказалось фактом. В сельской местности нередко семьи уничтожались «под корень», оставались только женщины и дети. Мужское население в деревнях сильно поредело. По формуле, рожденной на июльском совещании у наркома внутренних дел Ежова, предлагалось на первом допросе составлять список знакомых и друзей — а в деревне все знали всех, поэтому план по приказу 00447 там выполнять было легко.
В Книге памяти жертв политических репрессий, бывает, много страниц занято одной и той же фамилией. Не говоря уже об Ивановых, Петровых или Поповых, это Рукосуевы, Смолины, Казанцевы, Потылицыны… И часто это не однофамильцы, а именно родственники. Оторопь берет, когда видишь, какой густой гребенкой проходили по семейному роду.
В архивно-следственном деле П-9882 — сорок три человека, из них двенадцать — Бузуновы из села Бузуново. Конечно, все друг другу дальняя и ближняя родня. Кто-то сбежал во время раскулачивания, кто-то остался… Но чекисты не поленились искать и найти Бузуновых по всему югу края и слепить из них контрреволюционную организацию. Все они 22 октября 1937 года приговорены к расстрелу «тройкой» УНКВД по Красноярскому краю.
- Бузунов Афанасий Иванович, 1888 г.р., сторож на курорте «Шира».
- Бузунов Егор Тимофеевич, 1901 г.р., член колхоза «Память Ленина».
- Бузунов Иван Лаврентьевич, 1898 г.р., член колхоза «Память Ленина».
- Бузунов Константин Михайлович, 1901 г.р., член колхоза «Память Ленина».
- Бузунов Марк Никандрович, 1872 г.р., рабочий Усть-Абаканского лесозавода.
- Бузунов Михаил Никандрович, 1883 г.р., охранник пункта «Заготзерно» в г. Абакане.
- Бузунов Михаил Николаевич, 1907 г.р., член колхоза «Память Ленина».
- Бузунов Михаил Федорович, 1903 г.р., член колхоза «Память Ленина».
- Бузунов Степан Михайлович, 1885 г.р., рыбак в «Союззолоте».
- Бузунов Степан Федорович, 1896 г.р., член колхоза «Память Ленина».
- Бузунов Федот Иванович, 1897 г.р., член колхоза «Память Ленина».
- Бузунов Яков Михайлович, 1874 г.р., уполномоченный союза «Заготкожа».
Их расстреляли 31 октября в Минусинске. Все эти Бузуновы легли в один ров…
А вообще в Минусинске в тот день (а точнее, в ту ночь), 31 октября 1937 года, расстреляли 230 человек. Если на человека тратить одну минуту, это надо стрелять четыре часа подряд. Даже железные чекисты давали сбои, пистолет «гулял» в руках. Начальник Минусинского оперсектора НКВД Андрей Алексеев распорядился пули беречь и раненых добивать ломами. Минусинский оперсектор вообще ходил в передовиках, но об этом надо рассказывать отдельно.