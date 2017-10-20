Бузуновы из Бузунова

Бузунов Михаил Федорович

В рассказах очевидцев Большого террора нередко встречается формула «все». «Забрали всех мужчин в семье», «забрали всех мужчин в деревне». Какое-то время мы считали это преувеличением, но, когда разрозненные сведения собрались в базу данных, это оказалось фактом. В сельской местности нередко семьи уничтожались «под корень», оставались только женщины и дети. Мужское население в деревнях сильно поредело. По формуле, рожденной на июльском совещании у наркома внутренних дел Ежова, предлагалось на первом допросе составлять список знакомых и друзей — а в деревне все знали всех, поэтому план по приказу 00447 там выполнять было легко.

В Книге памяти жертв политических репрессий, бывает, много страниц занято одной и той же фамилией. Не говоря уже об Ивановых, Петровых или Поповых, это Рукосуевы, Смолины, Казанцевы, Потылицыны… И часто это не однофамильцы, а именно родственники. Оторопь берет, когда видишь, какой густой гребенкой проходили по семейному роду.

В архивно-следственном деле П-9882 — сорок три человека, из них двенадцать — Бузуновы из села Бузуново. Конечно, все друг другу дальняя и ближняя родня. Кто-то сбежал во время раскулачивания, кто-то остался… Но чекисты не поленились искать и найти Бузуновых по всему югу края и слепить из них контрреволюционную организацию. Все они 22 октября 1937 года приговорены к расстрелу «тройкой» УНКВД по Красноярскому краю.

Бузунов Афанасий Иванович, 1888 г.р., сторож на курорте «Шира».

Бузунов Егор Тимофеевич, 1901 г.р., член колхоза «Память Ленина».

Бузунов Иван Лаврентьевич, 1898 г.р., член колхоза «Память Ленина».

Бузунов Константин Михайлович, 1901 г.р., член колхоза «Память Ленина».

Бузунов Марк Никандрович, 1872 г.р., рабочий Усть-Абаканского лесозавода.

Бузунов Михаил Никандрович, 1883 г.р., охранник пункта «Заготзерно» в г. Абакане.

Бузунов Михаил Николаевич, 1907 г.р., член колхоза «Память Ленина».

Бузунов Михаил Федорович, 1903 г.р., член колхоза «Память Ленина».

Бузунов Степан Михайлович, 1885 г.р., рыбак в «Союззолоте».

Бузунов Степан Федорович, 1896 г.р., член колхоза «Память Ленина».

Бузунов Федот Иванович, 1897 г.р., член колхоза «Память Ленина».

Бузунов Яков Михайлович, 1874 г.р., уполномоченный союза «Заготкожа».

Их расстреляли 31 октября в Минусинске. Все эти Бузуновы легли в один ров…

А вообще в Минусинске в тот день (а точнее, в ту ночь), 31 октября 1937 года, расстреляли 230 человек. Если на человека тратить одну минуту, это надо стрелять четыре часа подряд. Даже железные чекисты давали сбои, пистолет «гулял» в руках. Начальник Минусинского оперсектора НКВД Андрей Алексеев распорядился пули беречь и раненых добивать ломами. Минусинский оперсектор вообще ходил в передовиках, но об этом надо рассказывать отдельно.