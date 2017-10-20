Предмет ужаса

Русская революция 1917 года стала поворотным моментом не только русской, но и мировой истории. Впервые был создан прочный террористический экспансионистский режим, силой уничтоживший частную собственность, религию и само право на жизнь как собственных подданных, так и всех иных людей, которых достигала его власть. За время своего существования этот режим лишил жизни различными способами во всем мире, прямо или косвенно (через созданные и поддерживаемые им аналогичные режимы), до ста миллионов человек.

Русская революция стала причиной прихода к власти в 1920—1950-х гг. во всем мире различных тоталитарных/авторитарных режимов — фашистского в Италии, нацистского в Германии, франкистского в Испании, кемалистского в Турции, баасистских на Переднем Востоке. Вторая мировая война во многом стала результатом победы большевиков в России в 1917—1922-х гг. Одновременно опасность захвата власти опирающимися на массовое недовольство радикальными силами заставила правившие в демократических государствах элиты пойти по пути широкой имплементации новой социальной политики, имевшей целью создание обществ с большим уровнем равенства в социальных правах, так называемых обществ всеобщего благоденствия. Что и было осуществлено в странах Европы и Северной Америки в 1960-е гг.

Возникшая в результате революции 1917-го и расширившаяся на треть земной суши к 1980-м мировая коммунистическая система рухнула в 1989—1991-х гг. из-за полной внутренней несостоятельности и неконкурентоспобности с иными сообществами. Тогда освободились от коммунизма страны Восточной и Центральной Европы, распалось коммунистическое государство на территории исторической России — СССР. Коммунистический режим сохраняется до сего дня только в нескольких государствах Азии (Китай, Вьетнам, Северная Корея) и на Кубе. Из бывших коммунистических сателлитов поныне существует, благодаря РФ, режим Асадов в Сирии.

После краха коммунистического режима в России и Европе две группы посткоммунистических государств развивались несходно. Бывшие коммунистические государства Европы вне СССР (включая и Балтийские страны) избрали путь системной декоммунизации — то есть восстановления элементов докоммунистической государственности, правопреемства с докоммунистической правовой системой, восстановления прав собственности, нарушенных в коммунистический период, люстрации лиц, активно участвовавших в деятельности коммунистических режимов, роспуска политической полиции и раскрытия ее партийных архивов, ликвидации символики коммунистического прошлого (топонимики, скульптуры, геральдики и т.п.). Эти страны успешно интегрировались в Европейский союз и НАТО и в настоящее время, несмотря на ряд проблем, стали органической частью демократического мира.

Иначе сложилась судьба 12 республик бывшего СССР. Они не пошли по пути системной декоммунизации. У власти в них сохранились или вскоре восстановились старые коммунистические элиты. Собственность была не возвращена потомкам бывших владельцев, а распределена между представителями этих элит. Ряд этих стран и не начинал экспериментов с демократией (Туркмения, Узбекистан), другие постепенно от них отказались (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Россия, Украина, Казахстан, Грузия). Коммунистическая идеология была заменена на националистическую, собственность была передана в руки доверенных лиц, фактически не являющихся ее собственниками, а только управляющими. Политическая же власть, соединенная с правом распоряжения всей приносящей доход собственностью, осталась или вернулась в руки авторитарного правителя, его личных друзей и слуг (условная частная собственность). Большинство общества в этих странах вновь лишилось политических, имущественных и гражданских прав, обретенных в результате краха коммунистического режима, и живет в бедности, побуждающей к эмиграции.

В результате революционных выступлений в Грузии и на Украине были сброшены посткоммунистические авторитарные режимы, однако и эти страны не обратились к опыту системной декоммунизации и остаются в промежуточном пространстве между успешными государствами Центральной Европы и авторитарными режимами иных стран — наследниц СССР, исключая Молдавию, которая по форме политического порядка близка к нынешним Грузии и Украине. Перед этими тремя странами ныне открыта возможность интеграции в Европу, и, очень вероятно, они этой возможностью воспользуются, хотя перспектива интеграции без системной декоммунизации остается проблематичной.

В Белоруссии и Российской Федерации в последние годы набирает силу противоположный процесс «большевицкого реваншизма». Сохраняя право условной частной собственности для своих друзей, правящие в этих странах режимы все более упрочивают авторитарную тенденцию политической власти, меняют для этого конституционные и иные правовые нормы, устанавливают полный контроль над СМИ, не останавливаясь и перед внезаконным насилием над инакомыслящими и политическими оппонентами. При этом преступления коммунистического периода замалчиваются, личности большевистских тиранов (Ленина, Сталина) и их приспешников (Дзержинского, Кирова, Берии) возвеличиваются и обеляются, нынешние службы безопасности всячески подчеркивают свое органическое продолжательство с аппаратом насилия коммунистического времени (20 декабря 2017 года ФСБ РФ готовится отмечать столетие своего существования, которое она ведет от созданного Лениным ВЧК).

При этом, как и в позднесталинское время (1943—1953 гг.), в идеологии коммунизм подменяется государственничеством. Русское царство, Петербургская империя и СССР считаются одним государством, а их правители — князья, цари, императоры, генеральные секретари — преемственным рядом правителей, завершающимся ныне правящим президентом Путиным.

Знаменательно, что в сентябре в Москве была открыта «аллея правителей», монументально прославляющая это преемство верховной власти от Владимира Святого до Владимира Путина. Из истории России вымарывается только то, что связано с борьбой общества за свободу и достоинство личности — движение декабристов 1825 года, Великие реформы Александра II, земское движение, парламентское предреволюционное десятилетие (1906—1917), антибольшевистское Белое движение 1917—1922 гг… и сама революция 1917 года, потому что это — захват власти и движение широких народных масс.

Массовое общественное движение и тем более захват власти в результате умелого использования какой-то политической силой общественного движения — предмет ужаса нынешних авторитарных правителей, контролирующих власть и собственность в большинстве стран — наследниц СССР. Они бы хотели, чтобы их подданные видели непрерывное преемство «богоданной» власти из древности до сего дня без каких-либо социальных потрясений и не соединяли его с положительным опытом массового революционного действа, обрушивающего «законную власть», все равно царскую или путинскую.

Поэтому столетие Русской революции, так или иначе отмечаемое во всем мире, игнорируют власти Российской Федерации, Белоруссии и иных авторитарных государств — наследниц СССР.