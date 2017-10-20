След колхоза «Всходы коммунизма»

В среду в Мурманске оперативниками центрального аппарата ФСБ задержан бывший вице-губернатор Игорь Бабенко, контролировавший работу аппарата областного правительства.

Приставку «экс» вице-губернатор получил две недели назад, когда в местную прессу попала черная бухгалтерия региональной власти. Опубликованные блогером Александром Серебряниковым документы свидетельствуют о махинациях, проводившихся с участием «благо­творительных фондов», работу которых координировал Бабенко.

Экс-вице-губернатор Игорь Бабенко. Фото: severpost.ru

«Сливу» предшествовал арест двух чиновников аппарата, отвечавших за госзакупки: Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского. Их обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Задержанные ФСБ клерки в рамках досудебного соглашения прямо указали на Игоря Бабенко и губернатора Марину Ковтун как на интересантов коррупционных действий. Правда, из-под стражи их после этого не освободили, а, напротив, продлили арест. Тогда жена Благодельского написала обращение в адрес председателя СК Бастрыкина и обнародовала черную бухгалтерию, которую вел ее супруг с 2012 года. Документы он хранил дома.

Из них следует, что управление делами правительства Мурманской области было личным кошельком первых лиц региона, аккумулируя миллионы спонсорской помощи, или пожертвований на «благотворительные нужды», собиравшиеся с крупных предприятий, имевших интересы в области. Это не менее 40 компаний, руководители которых получали слезные письма с просьбами поделиться деньгами за личной подписью губернатора Ковтун.

Например, в письме гендиректору концерна «Росэнергоатом» г-жа Ковтун рассказывает об «остром бюджетном дефиците», в условиях которого так трудно проводить благотворительные елки для детей из малоимущих семей. А затем просит перечислить 10 миллионов рублей на «внебюджетный счет правительства Мурманской области».

В 2017 году, согласно документам Благодельского, по 20 миллионов на этот счет должны были перевести «Норильский Никель», «Роснефть», «Новатэк», «ЕвроХим» и «ФосАгро», по пять — Сбербанк, «Северсталь», «Мурманский морской торговый порт», по мелочи — миллион-полтора — еще 15 предприятий; дань собирали даже с сельского рыболовецкого колхоза «Всходы коммунизма». Общая сумма планируемых годовых сборов — 170 миллионов. Аппетиты росли — в 2014 году собрать удавалось вдвое меньше.

На нужды «малоимущих детей» шли, как следует из документов, отнюдь не все собираемые суммы. С этого счета оплачивались, например, новогодние корпоративы губернатора. А еще VIP-экипировка для рыбалки членов правительства, от сапог до «набора карабинчиков», а также эхолота, термоса за пять тысяч рублей «для ГМО» (так местные чиновники для краткости обозначают губернатора Мурманской области») и некоего «подарка для ГМО» стоимостью 44 тысячи рублей.

В черной бухгалтерии учтено все: воздушные шарики, экипировка для «визита Рогозина», «ужин Тюкавина» (первый вице-губернатор), еще один «ужин Тюкавина», уже «с иностранцами», некая ваза для цветов «для бабушки», «ужин со стрельбой» самого Бабенко, даже бумажный пакет из магазина электротоваров… Жили на широкую ногу, но деньги считали.

Есть в досье и письма Бабенко подчиненным, в которых прямо указывается, что решения, на что и сколько тратить, принимает лично Ковтун.

Еще один формально не принадлежащий правительству счет, на который собирались пожертвования, — счет фонда «Время добра», учрежденного близкой подругой Марины Ковтун бизнес-вумен Мариной Калмыковой для создания в Мурманске центра женского здоровья «Белая роза», патронируемого Светланой Медведевой. Закупка оборудования для «Белой розы» на благотворительные пожертвования крупного бизнеса прошла странно: из всех коммерческих предложений выбрали то, где цена была на пять миллионов выше, чем у конкурентов.

Черная бухгалтерия за пять лет безбрежна. Очевидно, ее изучение привело следствие к вице-губернатору. Впрочем, он в этом деле представляется лишь стрелочником рангом повыше. В прошлом морской офицер Игорь Бабенко всегда отличался точным исполнением приказов. Если аресты продолжатся, мурманский скандал станет новым «делом Гайзера».