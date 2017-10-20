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О силе человека

В ночь с 18 на 19 октября в Санкт-Петербурге умерла Тамара Владиславовна Петкевич

Общество

Фото из книги Анны Артемьевой и Елены Рачевой «58-я. Неизъятое»

Книга Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непарный», а потом и личное знакомство с Тамарой Владиславовной — важнейшие события моей жизни. Об ужасе сталинских лагерей я много читала и в самиздате в советское время, и когда открылись перестроечные «шлюзы». И когда мне в руки попала книга Петкевич, я приступала к ней со страхом, потому что знала, что она — о невыносимом. Но произошло чудо: книга была полна воздухом и светом.

Она помогала восстановить иерархию ценностей, она не отнимала силы и надежду, а давала их. Хотя звучит это дико, если вспомнить, о чем книга. И такое происходило со всеми, кому я давала читать эту книгу: люди, как и я, брали ее со страхом, а возвращали с благодарностью. Такова Тамара Владиславовна Петкевич, такой она оказалась и при встрече.

Лариса Миллер

P.S.

Два стихотворения, которые я посвятила Тамаре Владиславовне:

***

Побудьте еще, я вас очень прошу,

Побудьте еще, драгоценные люди.

Я знаю, что вас умоляю о чуде,

Но верой в него я с рожденья грешу.

 

Постойте, родные мои старики,

Постойте. Пока вы живете на свете,

Мы — ваши любимые малые дети

В одежках, которые нам велики.

* * *

И в черные годы блестели снега,

И в черные годы пестрели луга,

И птицы весенние пели,

И вешние страсти кипели.

Когда под конвоем невинных вели,

Деревья вишневые нежно цвели,

Качались озерные воды

В те черные, черные годы.

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