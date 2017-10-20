О силе человека
В ночь с 18 на 19 октября в Санкт-Петербурге умерла Тамара Владиславовна Петкевич
Книга Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непарный», а потом и личное знакомство с Тамарой Владиславовной — важнейшие события моей жизни. Об ужасе сталинских лагерей я много читала и в самиздате в советское время, и когда открылись перестроечные «шлюзы». И когда мне в руки попала книга Петкевич, я приступала к ней со страхом, потому что знала, что она — о невыносимом. Но произошло чудо: книга была полна воздухом и светом.
Она помогала восстановить иерархию ценностей, она не отнимала силы и надежду, а давала их. Хотя звучит это дико, если вспомнить, о чем книга. И такое происходило со всеми, кому я давала читать эту книгу: люди, как и я, брали ее со страхом, а возвращали с благодарностью. Такова Тамара Владиславовна Петкевич, такой она оказалась и при встрече.
Лариса Миллер
P.S.
Два стихотворения, которые я посвятила Тамаре Владиславовне:
***
Побудьте еще, я вас очень прошу,
Побудьте еще, драгоценные люди.
Я знаю, что вас умоляю о чуде,
Но верой в него я с рожденья грешу.
Постойте, родные мои старики,
Постойте. Пока вы живете на свете,
Мы — ваши любимые малые дети
В одежках, которые нам велики.
* * *
И в черные годы блестели снега,
И в черные годы пестрели луга,
И птицы весенние пели,
И вешние страсти кипели.
Когда под конвоем невинных вели,
Деревья вишневые нежно цвели,
Качались озерные воды
В те черные, черные годы.