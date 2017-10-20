О силе человека

Фото из книги Анны Артемьевой и Елены Рачевой «58-я. Неизъятое»

Книга Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непарный», а потом и личное знакомство с Тамарой Владиславовной — важнейшие события моей жизни. Об ужасе сталинских лагерей я много читала и в самиздате в советское время, и когда открылись перестроечные «шлюзы». И когда мне в руки попала книга Петкевич, я приступала к ней со страхом, потому что знала, что она — о невыносимом. Но произошло чудо: книга была полна воздухом и светом.

Она помогала восстановить иерархию ценностей, она не отнимала силы и надежду, а давала их. Хотя звучит это дико, если вспомнить, о чем книга. И такое происходило со всеми, кому я давала читать эту книгу: люди, как и я, брали ее со страхом, а возвращали с благодарностью. Такова Тамара Владиславовна Петкевич, такой она оказалась и при встрече.

Лариса Миллер