И выстроятся очереди

Верховный суд запретил предоставлять третьим лицам сведения о собственнике недвижимости, ссылаясь на закон о персональных данных. Станет или не станет это решение прецедентом — покажет время, пока же очевидно одно — решение Верховного суда вступает в противоречие с действующим законодательством, говорят опрошенные «Новой газетой» эксперты.

Решение судебной коллегии Верховного суда по административным делам было принято в конце сентября, а мотивировочную часть суд опубликовал только в середине октября. Коллегия рассматривала кассационную жалобу политика Алексея Навального. Он обжаловал решение Таганского суда Москвы, который отказался признать незаконными действия Росреестра, засекретившего сведения о владельцах объектов элитной недвижимости. Первоначально владельцами этой недвижимости были указаны сыновья генпрокурора России Юрия Чайки, но после публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) выписок из Росреестра, в которых фигурируют объекты, ведомство стало указывать вместо фамилий правообладателей зашифрованные аббревиатуры.

Комментарии экспертов

Роман Шлейнов региональный редактор Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP)

— Если Верховный суд согласился с тем, что можно засекретить данные о родственниках одного высокопоставленного владельца земли в Росреестре, то, по идее, к Росреестру и к налоговой службе может выстроиться очередь из желающих вычеркнуть свое имя из всех открытых баз. И все они будут утверждать, что нельзя раскрывать их «персональные данные». Никого не интересует, что по российским законам, информация о владельцах недвижимости и компаний (если это не анонимное общество) должна быть публичной. Суд и законы живут отдельно. Абсурд можно продолжить: на следующем этапе высокопоставленные родственники добьются, чтобы их имена не упоминались в едином государственном реестре среди владельцев компаний, в публичной отчетности акционерных обществ, да и вообще в СМИ. Мало ли, что есть законы, суды всегда пойдут им навстречу.

Георгий Албуров сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)

— Коллегия Верховного суда ради того, чтобы помочь сыновьям генпрокурора Чайки, выдала какую-то совершенно несусветную чушь. Все юридическое сообщество находится в шоке и возмущено тем, что произошло. Это полностью противоречит и букве закона, и духу закона, что гораздо важнее. Данные о владельцах недвижимости и компаний и в России, и во всем мире открыты.

Реестр недвижимости, который существует в России, да, не очень хороший, но, тем не менее, он работает. Он позволяет людям убедиться в добросовестности продавца квартиры. На этот реестр за много-много лет потратили миллиарды рублей. И сейчас несколько людей из Верховного суда ставят на всем этом жирный крест.

Непонятно, как это будет работать на практике. Наверняка, найдется какой-то умник, какой придет в Росреестр или суд и скажет: вот у нас есть решение Верховного суда, удалите, пожалуйста, мои данные. Что с этим будет дальше, пока трудно предсказать. Я склонен думать, что это связано с семьей Генпрокурора, это не похоже на одну большую кампанию по закрытию данных Росреестра.

Илья Шуманов заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл – Россия»

— Речь идет о конфликте между защитой персональных данных и раскрытием сведений об объектах недвижимости и иных публичных реестров. И этот конфликт Верховный суд по какой-то причине решает в пользу защиты персональных данных. Следуя этой логике, все данные из публичных реестров можно обнулить, если не получено согласие человека на размещение этих сведений.

Дальше может быть два пути. Либо это решение станет одним-единственным эпизодом, который не повлияет на всю систему раскрытия информации в публичных реестрах, либо оно превратится в некую масштабную кампанию по закрытию данных. И то, и другое возможно.

Закрытие сведений из публичных реестров приведет к коллапсу на девелоперском, риелторском и землеустроительном рынках. Десяток отраслей тем или иным образом завязаны на публичных данных. Можно будет забыть про инвестиционную привлекательность: если данные из реестров буду закрыты, никто не сможет проверить актуальность сведений, и, соответственно, защитить свои права.

Больше это, наверное, решение касается политического контекста этой истории в силу того, что решение Росреестра оспаривал Алексей Навальный с коллегами из ФБК. Естественно, любое судебное заседание с участием Навального не может существовать вне политического контекста.