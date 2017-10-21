Опять стачка

Правительство планирует повысить в четыре раза штрафы для автомобилей грузоподъемностью свыше 12 тонн за проезд без «Платона» по федеральным дорогам: с пяти до двадцати тысяч рублей. Соответствующий законопроект, подписанный Дмитрием Медведевым, 19 октября был внесен в Государственную думу.

Дальнобойщики, в свою очередь, уже объявили о новой всероссийской стачке, запланированной ими на конец декабря. Так, Андрей Бажутин, глава «Объединения перевозчиков России», созданного на базе знаменитого химкинского лагеря водителей, 20 октября предупредил, что если чиновники «не сядут за стол переговоров», его активисты будут готовы к самым решительным мерам.

Ранее Бажутин уже подверг планы правительства критике, предложив распространить действие системы «Платон» только на иностранных водителей, подчеркнув, что стихийный протест дальнобойщиков после провала весенней забастовки, не приведшей к заметным изменениям, принял «скрытый» характер. По его словам, несмотря на то, что на данный момент в системе «Платон» зарегистрированы более 900 тысяч большегрузов, около 600 тысяч машин так и не поставили счетчики и продолжают передвигаться по дорогам «под черным флагом».

«На данный момент рамки автоматической фотофиксации по факту работают только в пяти регионах страны: Московском, в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Татарстане, но и там большинство водителей, даже зарегистрировавшихся в «Платоне», включают прибор, только подъезжая к рамкам: за два километра до и на два километра после. Так что в итоге платят не за тысячу километров реального пробега, а за тридцать», — рассказывает мурманская активистка и координатор дальнобойщиков Мария Пазухина.

«Мы проводили собственное исследование, и, судя по цифрам, которые публикует «Платон», оплаченными оказывается не больше десятой части пути. Система фиксирует средний ежемесячный пробег грузового автомобиля в полторы тысячи километров, но фактически редкая машина проходит меньше восьми тысячи километров», — подчеркивает Мария. Точную цифру «уклонистов» назвать не может никто, отмечает она, поскольку чиновники сами затрудняются подсчитать реальное число автомобилей, участвующих в коммерческих перевозках, называя цифры то в два миллиона машин, то вдвое меньшие.

«Факт, что они уже не справляются с обработкой того количества штрафов, которое у них есть», — констатирует активистка. Именно поэтому вместе с ростом сумм государство собирается увеличить время, отводимое нормативами для обработки «квитанций».

Законопроект, внесенный в Думу, действительно предполагает увеличить и «срок давности» для подобного рода нарушений в два раза. Если проект будет принят парламентом, привлечь к ответственности водителя силовики смогут в течение шести месяцев (а не трех) после совершения нарушения, как установлено действующей нормой. «Что будет, если рамки реально включат в остальных регионах, — пока не знает никто», — добавляет дальнобойщица.

Отрицательно инициативу правительства оценил и глава Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов, чья организация пока не планирует крупных выступлений.

По словам Котова, многие из тех водителей, кто все-таки поставил «Платон» на машину и исправно выплачивает положенные суммы, уже столкнулись с проблемой в обжаловании неправомерных штрафов, вызванных сбоями системы. «Если камера неправильно распознала номер или просто компьютер дал осечку, штраф назначается автоматически, — объясняет профсоюзный лидер. — Но вот чтобы отменить штраф, водитель должен самостоятельно собрать доказательства собственной невиновности и подать в суд. В итоге владельцу транспортного средства проще заплатить деньги, сэкономив на зарплате водителя, на техническом обслуживании, что создает уже реальную угрозу безопасности движения».

Он констатирует, что водители, отчасти, успели приспособиться к «Платону»: «Кроме тех, кто выключает счетчики, есть случаи, когда перевозчик регистрирует в системе только одну из трех машин, например, взятую в кредит или лизинг, а остальные ходят без «Платона», — соглашается Котов. Если повышение штрафов и заставит дальнобойщиков «играть по правилам», по его мнению, от такого ужесточения будет больше вреда, нежели пользы. «Платить за «Платон» — означает отдавать часть прибыли. Водитель и так работает на пределе возможностей. Если вы у него отнимаете деньги, значит, что он вместо того, чтобы лишний раз отдохнуть, будет вынужден садиться за баранку. А уставший водитель, как у нас говорят, на дороге опаснее пьяного».