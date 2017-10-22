«Это большевизм, разбой и грабеж»

обновлено Герои публикации «Новой» Александр Нориевский и его жена Елена связались в воскресенье утром с редакцией: на их ферму снова приехали мужчины, около 30 человек, сломали ворота телятника, накинули сторожевому псу на голову мешок, пытаются попасть внутрь помещения. Собаку убили.

Фермер Александр Нориевский. Фото: Екатерина Фомина

Александр Нориевский — не обычный фермер, он — как сапожник без сапог — фермер без коров. Нориевский приехал в Рузский район в 1994 году. Председатель совхоза «Старониколаевское» дал добро на разведение скота в простаивавшем пустом телятнике. Александру тогда было 24 года, на молодого выпускника Бауманки деревенские смотрели, как на инопланетянина. Но Нориевский с юношеским максимализмом тогда решил, что стране не нужны ракетостроители, а сельское хозяйство поднимать кто-то должен.

За телятником, который теперь стал камнем преткновения, Александр стал ухаживать 22 года назад. Он взял деньги в долг, чтобы завести коров, провел в телятник отопление, устроил транспортер для навоза. В общем, заботился о коровах, как о детях. Местные крутили пальцем у виска, но вскоре приняли этого чудака. Даже доверили ему возить свое молоко на продажу в Москву — у Александра была машина и свои покупатели.

В 1996 году по просьбе председателя совхоза Александр провел в соседний совхозный коровник водоснабжение, договорившись, что за свою работу получит в собственность телятник, где работает. Но председатель совхоза оттягивал оформление документов, и хотя на собрании правления совхоза большинство проголосовало за передачу телятника в собственность Нориевскому, официально он его так и не получил.

Только в августе этого года Рузский суд, наконец, узаконил право Нориевского на пользование телятником — передал его в собственность. Администрация Рузского района, которая в суде выступала ответчиком, не возражала. Однако чуть позже, в сентябре, почему-то подала апелляцию на решение суда.

Тем не менее все эти годы Нориевский успешно занимался молочным производством. Но в 2002 году Рузский район сотрясся от прихода инвестора — Василия Бойко (тогда он еще не был Великим). Василий Вадимович ходил по совхозам и скупал земельные паи фермеров (как позже выяснилось в Рузском суде, многие сделки были совершены обманным путем, протоколы заседаний совхозов были подделаны). Первое, что сделал Бойко и его люди, когда пришли в совхоз «Старониколаевский», — вывезли половину стада на бойню и распахали землю, где пасли скот. С 2004 года Нориевский не смог продолжать разводить коров: ему негде было их выпасать.

Важная деталь: рядом с телятником Нориевского находятся два старых коровника, которые принадлежали «Старониколаевскому» совхозу и перешли во владение «Рузского молока» Бойко-Великого. По словам Нориевского, оба давно не используются, заросли горами мусора и трехметровым борщевиком. На эти коровники Александр не претендует, только говорит, что иногда гоняет оттуда наркоманов и хулиганов.

15 октября Нориевский и его жена Лена не должны были оказаться рядом с телятником. На этот день в 30 км от него было назначено собрание по согласованию спорного участка вокруг телятника. Но по дороге туда Нориевские решили заехать в телятник покормить сторожевого пса.

Каково же было их удивление, когда они увидели, что дорогу к нему перегородили два трактора с наклейками «За святую Русь», один из них оттаскивал ЗИЛ Нориевского, стоявшего на подъезде в телятник. Вокруг собралось человек десять, часть — с нашивками «Рузского молока». Нориевский узнал юриста компании Василия Масалова.

— Они знали, что в это время нас не может быть на ферме, — говорит жена Нориевского Лена — Мы поняли, что это спланированный силовой захват.

Женщина встала на дороге перед тракторами, один из сопровождавших их человек ударил ее по руке, выбил видеокамеру. По вызову Нориевского приехали полицейские, допросили обе стороны, посочувствовали Александру, посетовали, что не могут установить пост у его телятника: у них всего три машины на весь район. Не дожидаясь отъезда полиции, к телятнику подъехал кран «Ивановец» (также с наклейкой «За святую Русь»). Не обращая внимания ни на Нориевских, ни на полицию, крановщик перегородил подъезд к телятнику бетонными плитами. Рядом поставил бытовку, в которую сели два охранника. Вечером того же дня к телятнику снова приехал КамАЗ, который попытался оттащить ЗИЛ Нориевского и освободить проезд к телятнику.

— Я встала перед КамАЗом, из него вышел водитель и начал жаловаться, что его подняли, ничего не объяснили, — рассказала «Новой» Елена. — Сказал: «У вас тут война, я под войну не подписывался». Я спросила, как его зовут. «Жора, а фамилию я забыл». Другие работники тоже по-человечески извинялись, говорили:

«Вы же понимаете, мы за деньги это делаем, больше в районе пойти работать некуда».

Нориевские уверены: «Рузское молоко» ведет рейдерский захват их собственности. В свою очередь, «Рузское молоко» называет рейдерами Нориевских. Как заявила «Новой» пресс-служба «Рузского молока», фермер «предпринял попытку физического захвата коровника», при этом «использовал спецсредства, собак-волкодавов» и даже кинул биту в одного из охранников. При этом глава пресс-службы Мария Бойко (дочь Бойко-Великого) призналась, что зданий вообще не видела, про телятник не знает, но уверена, что Нориевский — «захватчик».

— Это большевизм, разбой и грабеж! — возмутилась она в телефонном разговоре. — В той или иной мере мы используем все помещения, планируется модернизация…

Охранники, присланные «Рузским молоком», по-прежнему дежурят на неразграниченном муниципальном участке, рядом с телятником. Им отгрузили еду и воду, так что видно, что охранники будут там долго.

Хотя участок, на котором стоит телятник и коровники, сейчас находится в муниципальной собственности, «Старониколавевское» (то есть юридическая служба «Рузского молока») подало иск о предоставлении им участка в собственность. Первое (предварительное) заседание состоялось 9 октября, Александру Нориевскому разрешили вступить в процесс в качестве третьего лица.

Параллельно в Рузском суде идет процесс по делу о хищении 1,2 тысячи гектаров земли, возбужденному еще в 2006 году, согласно которому Бойко и его сообщникам поначалу вменили мошенническое хищение 25 тысяч гектаров земли, легализацию преступных доходов, создание ОПГ. Но потом дело закрыли «за отсутствием состава преступления», оставив лишь один эпизод по хищению 1,2 тысячи гектаров земли. В деле более 600 потерпевших, а в обвинительном заключении больше 25 тысяч страниц.

В одном из ближайших номеров «Новой»— репортаж о том, как выживают частные фермеры в Рузском районе и как их выживают с их земли.

Рузский район, Московская область