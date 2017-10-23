Наталия Солженицына: «Не следует потомкам хранить волчьи шрамы разъединения»
Во Владимирском драмтеатре — «Раковый корпус» по роману А.И. Солженицына
Фото предоставлено Владимирским театром драмы
Елена Дьяковаобозреватель
Слева тускло горит лампа в шесть свечей за белой ширмой. Справа бюст на очень высоком постаменте. Четкий профиль Сталина приглядывает за сценой неусыпно, как светило этой галактики. Меж негасимой лампой сестринского поста и вождем на мраморной вышке маются на койках прокурор Русанов, чабан Егенбергдиев, тракторист Прошка, школьник Дема, ссыльный Костоглотов.
В братстве ветхих наволочек и липких ложек. В братстве диагноза. И эпохи.
«Раковый корпус. Сосланные навечно» Владимирского театра драмы (режиссер — Владимир Кузнецов) — первая театральная версия романа Александра Солженицына.
— У нас на шестьдесят человек… три дежурных сестры днем. А ночью две.
— Я сама первая всегда за это: позвать человека и заплатить. Но мы же выяснили: эти врачи не ходят, денег не берут. И у них аппаратура.
— Какая рентгенотерапия! Еще боль у меня не прошла на месте операции, вот как сейчас у Ахмаджана, а я уже был на общих работах и бетон заливал. И не думал, что могу быть чем-то недоволен. Вы не знаете, сколько весит глубокий ящик с жидким бетоном, если его вдвоем поднимать?
Этот текст 1960-х прежде никогда и не пытались произносить со сцены.
Серый задник с широким черным треугольником — как распахнутый спуск в Аид под исхлестанными ненастьем небесами. Решетчатые скамьи приемного покоя Ташкентского онкодиспансера, помянутые в романе, стали в сценографии Дмитрия Дробышева главным символом. Здесь это койки общей палаты, фронтовые и лагерные теплушки, ларьки послевоенного города, щелястые «удобства на улице». И трибуны физкультпарада.
Те же грубо сколоченные лари, подвешенные вертикально, спускают из-под колосников. В каждом горит красноватым светом настольная лампа: коммунальные комнаты, кабинеты допросов… да гробы, наконец. В которых светятся бессмертные души.
«Раковый корпус» впитал жесткую хронику судьбы автора: от лагерного хирурга, взятого на этап сразу после операции, до сна вповалку в приемном покое под шинелью. Cосланный навечно в Кок-Терек Александр Солженицын ночевал именно так в Ташкентском онкодиспансере — на полу, за отсутствием коек,— 2 января 1954 года.
По предварительному диагнозу жить ему оставалось около трех недель.
32-летний режиссер Владимир Кузнецов и сузил, и расширил сюжет. В его спектакле ссыльный Костоглотов (Виктор Мотызлевский) — жесткий, ершистый бывший фронтовик и зэк (и явно бывший мальчишка 1920-х из очереди за хлебом) — похож не столь на 35-летнего писателя, словно предназначенного выжить и сказать, сколь на тысячи людей той же судьбы. Этот Костоглотов — из хора, из строя. Но его жизнь также единственна.
О хоре, о строе: «Раковый корпус» во Владимире дополнен текстами «Архипелага ГУЛАГ». Перекличкой людей в серых ватниках и расшифровкой их «статей»: АСА, КРД, ПШ, СОЭ, ЧСИР… Списком лагерей: Речлаг, Дубровлаг, Озерлаг, Степлаг, Камышлаг гроздьями возникают на карте страны, на заднике — как метастазы на рентгенограммах. И еще списком великих строек на костях зэков: он особо страшен. От Волгоканала до МГУ, от Норильска до Комсомольска-на-Амуре, от трассы БАМ до Куйбышевской ГЭС.
Список строек на сцене зачитывает товарищу Сталину (Владимир Горохов) министр госбезопасности СССР Абакумов (Анатолий Шалухин). Их диалоги в спектакле восходят к роману Солженицына «В круге первом». Живой генералиссимус во Владимирской драме под стать мраморному над сценой: так же значителен и зловещ. Особенно когда рассказывает о своем 70-летии: «С радостью именем моим были переназваны города и площади… рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли — и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну».
Сталин, Абакумов, строй зэков в ватниках кажутся здесь общим сном, наведенным на общую палату. Уходящим и всплывающим, кружащим над койками сном всей страны. Время тут — часть анамнеза для многих. Подавленная ярость и бессилие давят опухолью на тело и душу Костоглотова. Его антипод и сосед по палате, процветающий прокурор Русанов (Владимир Лаптев), болен страхом: Русанову снятся те, кто посажен им в 1930-х.
А пациенту Чалому — брошенные им бабы и зарубленные в Гражданскую контрики.
Но рядом со старшими, мучениками и грешниками, лежат в онкологии 16-летний Дема с костной саркомой и его первая любовь, физкультурница Ася. Рок (или Промысл?) в романе грознее замыслов вождя. Страшнее давней нищеты больницы, города и страны. Книга Солженицына и спектакль по ее мотивам — не памфлет и не «плач о погибели». Здесь пытаются любить, сражаются за жизнь, пробуют разгадать высший замысел о себе.
Белые легкие ширмы меж коек тут никому не защита. Но врачи и персонал всё ставят их… Подбирают дозу облучения. Учат ординаторов. Отскребают полы и ставят капельницы. Привычно лгут безнадежным: «Может, дома отдохнешь?» «Люди в белых одеждах», каждый со своей судьбой и своим горем, идут против рака и рока. Жестко и сильно сыгранная в спектакле доктор Донцова (Анна Зайцева) сурова, как диспетчер на узловой прифронтовой станции. Как часовой, всегда готовый сдерживать панику. За ее усталой и бесполой хваткой, твердыми приказами и привычкой вершить судьбы в масштабах отделения — воин в поле. С мечом рентгеновского луча устарелой установки.
Главный герой «Ракового корпуса» — один из тех, кого Донцова сумела отбить у смерти.
У спектакля почти открытый финал. Выписанный в ремиссии, ошалевший от скитаний по весеннему городу, вдруг услышавший от коменданта на вокзале «Вы… не горюйте. Скоро все это кончится» — ссыльный Костоглотов ждет поезда на жесткой лавке. Еще ничего не кончилось. И будущее упрямого фронтовика в ватнике темно для него и мира.
Зал Владимирской драмы на поклонах встает: премьера будит общий опыт. Это отделение — или иное, но с теми же убитыми койками и усталыми врачами; «сидоры» и ушанки, физкультпарады, стройки на костях, бабушкины рассказы о монументе над городом, Озерлаг и Степлаг, путь гурьбой и гуртом сквозь XX век… встают в память этого.
И за кулисами, празднуя эту премьеру, первую стопку пьют, не чокаясь. В память всех.
На стене актерского буфета, за плечами вставшей труппы‑2017 светится на черном фоне белый силуэт Золотых ворот Владимира. Символ одного из старейших городов России.
И эта арка 1164 года, перестоявшая все, от Батыева нашествия до коммуналок в северном крыле ворот в 1930-х, — вдруг замыкает спектакль. Делает историю Степлага и высотки МГУ, доктора Донцовой, школьника Демы и ссыльного Костоглотова частью тысячелетней истории. Со светом где-то впереди. И лампой в шесть свечей за спиной.
На спектакль «Раковый корпус. Сосланные навечно» во Владимирском драматическом театре корреспондент «Новой» ездила вместе с сотрудниками Гослитмузея и Русского общественного фонда Александра Солженицына.
Главным гостем премьеры во Владимире была президент фонда — Наталия Дмитриевна Солженицына.
Еще один день мы провели на краю Владимирской губернии, в бывшем поселке Торфопродукт. Здесь учитель математики и физики А.И. Солженицын преподавал в 1956/57 учебном году. Сюда, в поссовет, пришла справка о его реабилитации. Здесь он снимал горницу у Матрены Васильевны Захаровой. И об этом месте — «Матренин двор».
На обратном пути, в скоростном поезде «Ласточка», под стук колес — Наталия Дмитриевна говорила с «Новой газетой» о спектакле. О школьном музее в Мезиновке, бывшем Торфопродукте. О злобе нашего дня. И о том, что волчьи шрамы розни ХХ века нельзя нести в ХХI. Но и запудрить их забвением — не получится.
— Мы вернулись в Россию в 1994 году. В Москву — 21 июля. А уже 1 сентября 1994 года Александр Исаевич поехал во Владимирскую область, в Мезиновку, бывший поселок Торфопродукт. В школу, где преподавал. И на могилу к Матрене Васильевне.
Он прожил здесь первый год после ссылки. Этот год оставил глубокий след.
В Торфопродукте, у Матрены, в одиночестве, но и в покое, в очень глубоком покое этих мест и этого дома, — Солженицын окончил первую редакцию «В круге первом». Начат был роман еще в ссылке.
И был этот год — при всех недавних обстоятельствах его жизни (война — лагерь — ссылка — болезнь), при свежей памяти, при неясности будущего каким-то прозрачным. Ничем не обремененным.
И таких прозрачных, спокойных лет в жизни Александра Исаевича было не так много.
1 сентября 1994 года он провел в Мезиновской школе весь день. С учителями, со школьниками, с завучем и директором его времен. Со своими учениками. После этой встречи молодая учительница литературы Екатерина Петровна Колесникова со старшеклассниками начала собирать в Мезиновке школьный музей.
Оказалось, «солженицынских» вещей в Торфопродукте осталось немало. Классный журнал, заполненный его почерком. Листки с заданиями, которые он давал на контрольных по математике. Портрет Льва Толстого, наклеенный на картон, с самодельной подпоркой: портрет был привезен еще из Кок-Терека, он есть на ссыльных фотографиях. Радиоприемник Александра Исаевича. Потом школе подарили его фотоаппарат «Зоркий». Тот самый, на который в Торфопродукте в 1956 году «заработал, наконец» учитель Солженицын: это есть в рассказе.
Фотографиями Александра Исаевича, сделанными в Мезиновке, теперь завешаны стены музея. Да ведь и единственное фото Матрены Васильевны сделано им.
В 2012 году в деревне Мильцево сгорел дом Матрены. При неясных обстоятельствах. Дом был уже сто раз перебран по бревнышку. Так что и подлинным его назвать было трудно. Но стоял на том самом месте, что в «Матренином дворе» описано: «у высыхающей подпруженной речушки с мостиком». Это место стало пусто.
К тому времени было уже решено присвоить этой школе имя Солженицына. И местные власти помогли построить на школьном дворе… пожалуй — это макет дома Матрены в натуральную величину. Без ворот, без тына. Но внутри по возможности точно воспроизведена комната, которую делили Исаич с Матреной. Печь. Перегородка. Зеркало, ходики, утюг. Постепенно все это собирали, ставили на надлежащее место. Теперь все новые поколения старшеклассников Мезиновской школы знают рассказ наизусть — и с той же серьезностью водят экскурсии по музею.
Мы сюда приезжаем: я, сыновья, внуки Александра Исаевича. И для нас это место теплое. Свое.
А во Владимирской областной научной библиотеке — хорошей, большой, ставшей важным центром жизни в городе — открылась выставка «Швейцарские годы Александра Солженицына». Эти два года, первые после высылки, помнились ему очень ярко. Положили начало пониманию, какова разница между Россией и Западом. Какой опыт следует брать, а какой, может быть, нет.
Потому что мысль о том, «как нам обустроить Россию», как сделать жизнь на этой земле достойной… была с Солженицыным всегда. Очень глубоко и естественно.
Была встреча с читателями во Владимирской библиотеке. Под конец ее выступил некий молодой человек. Я привыкла к таким людям на встречах. Пожалуй, узнаю их лица в залах. Отчужденные. Заранее знающие ответ на вопрос, который они мне сейчас зададут.
Молодой человек спросил о будущем памятнике Солженицыну в Москве: не считаю ли я, что его установка «может внести только раскол в общество»? И упомянул о выступлении режиссера Губенко на заседании Мосгордумы, где было принято решение об установке памятника.
Николай Губенко — депутат Мосгордумы. От немногочисленной там фракции КПРФ.
Я уверенному юноше была благодарна: он дал возможность сказать во Владимире о невежестве — да и прямом подлоге. Губенко заявил в Мосгордуме, что Солженицын «в своей Гарвардской речи перед сенаторами США 30 июня 1975 года призывал нанести ядерный удар по СССР и сбросить 200 атомных бомб на головы своих соотечественников». И это ложь!
Ни в Гарвардской речи 1978 года, ни в речи 15 июня 1975 года перед американскими сенаторами (все давно опубликовано), нигде, никогда Солженицын к этому не призывал. В третьем томе «Архипелага ГУЛАГ», в пятой части «Каторга», — есть абзац: «…Жаркой ночью в Омске, когда нас, распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: «Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!» И надзиратели трусливо молчали. …Если этого не открыть — не будет полноты об Архипелаге 50-х годов».
К абзацу о вспышке отчаяния зэков в Омске, на пересылке, и восходит злоупорный миф «о бомбе».
…Но вопрос о том, что может сегодня внести раскол в наше общество, — он важен. На него и отвечала премьера во Владимирском академическом театре драмы. И то, как город эту премьеру встретил.
В зале не было раскола. Зал встал почти сразу после финала. И это, я думаю, была дань уважения спектаклю. Но и памяти тех тысяч и тысяч погибших, которые угадываются за спиной героя.
Владимир Кузнецов ввел в спектакль фрагменты «Архипелага ГУЛАГ» и «В круге первом». Это помогает увидеть за спиной ссыльного Олега Костоглотова (в спектакле он командир батареи, как Солженицын на фронте) — время и страну.
Тем достойней вышел «Раковый корпус» во Владимире, что на сцене 1940–1950-е не выглядят фарсом. Народный артист России Николай Горохов играет Сталина: эта роль трудна в любом спектакле. Особенно в России, сегодня, когда у каждого есть свое мнение об истории. Твердое до ожесточения. И не признающее никаких аргументов, кроме своих.
А в «Раковом корпусе» сыгран психологический портрет Сталина. Не карикатурный, что важно. Попытка проникнуть в психологию человека уже старого, уставшего, несущего в себе параноидальные черты. Но это крупный человек. И страшный.
Музыка Владимира Брусса к спектаклю — сдержанная, умная. Взмывает там, где надо, ведет и поддерживает действие.
Точно играет Владимир Лаптев прокурора Русанова: «персонального члена», как говорит в романе Костоглотов, доносчика 1930-х… такого же пациента «ракового корпуса», как все. «Тема Русанова» — тема личного выбора, сделанного под гнетом страха. Осознанной слепоты. И нового страха: скоро отвернуться от сделанного в 1930-х уже не позволят. И еще тема «новой элиты»: в спектакле — очень сегодняшний Русанов.
Люди, поставившие в 2017 году во Владимире «Раковый корпус» (а большинство из них очень молоды), заявили себя на сцене… как добросовестные оппоненты эпохи, описанной в романе. Их художественная честность, вдумчивость, спокойное достоинство… это и убеждает. Оттого и встал в финале зал.
Да, страна расколота. Но следует признать: все-таки она сегодня совсем другая! При всех недостатках нашего бытия, при всех — иногда вопиющих — чертах неравенства возврат на семьдесят лет назад уже невозможен. И, наверное, не следует потомкам хранить те волчьи шрамы разъединения, которые оставило то время.
Я надеюсь, помимо упертых людей все больше будет становиться добросовестных оппонентов. С позицией, замешанной не на ненависти к правнуку противников твоего прадеда. Не на отказе слышать другую точку зрения. Не на подложных цитатах. Но на спокойном и взвешенном осмыслении. На честно рассказанной хронике побед и поражений.
Такой — честно рассказанной — историю России XX века и будут уважать. А не ощериваться возмущением против истории, которую наспех, но настойчиво нарисовали волей победившей сегодня партии.
Только честно рассказанная история формирует нацию. И ведет к примирению правнуков. Но примирения невозможно достичь на основе забвения.