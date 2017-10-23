Два колеса и одна корона
В Москве прошел восьмой конкурс красоты для девушек на инвалидных колясках «Мисс Независимость- 2017»
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
Наталья ЧерноваВиктория Одиссонова«Новая газета»
Инвалидная коляска. В среднестатистическом восприятии этот предмет стойко ассоциируется с немощью, депрессивностью и несчастьем. Но на конкурсе красоты, где все конкурсантки выезжали на сцену, толкая колеса сильными и изящными руками, зрители чувствовали все что угодно, кроме жалости к участницам.
Это был конкурс, где женская слабость трансформировалась в непобедимость и силу духа очень высокого полета. У инвалидной коляски два колеса. А одно из значений символа колеса — это жизненный цикл, перерождение и обновление.
Эти прекрасные феи перерождение в своей жизни срежиссировали бешеным упрямством и титаническим трудом. У них получилось.
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Татьяна Белоусова. Детский психолог. Четыре года проработала в глубинке волонтером, где занималась развитием детей из неблагополучных семей. Заканчивает киношколу для инвалидов «Без границ». Занимается танцами на инвалидных колясках. Готовится к свадьбе.
Анастасия Нечаева. Член клуба «Совет молодых людей» Тушино. Сотрудничала с дизайнером Галиной Волковой. Занимается верховой ездой, танцами, пением.
Дарья Кулакова. В 2017 году стала абсолютным чемпионом России по паралимпийской выездке. Мастер спорта. Учится по специальности «Графический дизайнер». В портфолио — две персональные выставки в Доме кино.
Мария Шабалина. В этом году окончила Экономический университет имени Плеханова. Занимается финансовой аналитикой. Играет на гавайской гитаре, поет, участвует в благотворительных концертах.
Елена Михалева. Окончила Академию внешней торговли с двумя дипломами. Работала переводчиком, репетитором, логистом.
Ирина Российская. Два высших образования — юрист, менеджер. Серебряный призер чемпионата мира по стрельбе из лука. Член паралимпийской сборной России. Мастер спорта международного класса.
Анастасия Василенко. Тренер по бальным танцам на колясках. Бронзовая чемпионка мира, трехкратная чемпионка России в этом виде спорта. Организовала интеграционную площадку «Симфония танца» для людей с ограниченными возможностями.
Ульяна Привалова. Пианистка, победительница международных конкурсов. Прыгает с парашютом, работает в отделе инклюзивного образования в общественной организации инвалидов.
Светлана Гульцева. Четырехкратная чемпионка России по волейболу сидя среди женщин.
Татьяна Чочаева. Лингвист, переводчик.
…А красоты на конкурсе было много. Волнений, слез, дрожащих коленей, бьющих бешеный такт под шифоном платьев, распластанных по коляскам — тоже. Всё — по-настоящему. Всё — почти из последних сил. Победили все. А корона досталась Ульяне Приваловой.