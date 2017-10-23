Два колеса и одна корона

Инвалидная коляска. В среднестатистическом восприятии этот предмет стойко ассоциируется с немощью, депрессивностью и несчастьем. Но на конкурсе красоты, где все конкурсантки выезжали на сцену, толкая колеса сильными и изящными руками, зрители чувствовали все что угодно, кроме жалости к участницам.

Участница конкурса Ульяна Привалова перед выходом на конкурс в свадебных платьях. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Это был конкурс, где женская слабость трансформировалась в непобедимость и силу духа очень высокого полета. У инвалидной коляски два колеса. А одно из значений символа колеса — это жизненный цикл, перерождение и обновление.

Эти прекрасные феи перерождение в своей жизни срежиссировали бешеным упрямством и титаническим трудом. У них получилось.

Хотите доказательств?

Танец зажигательной кадрили от конкурсанток. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Татьяна Белоусова. Детский психолог. Четыре года проработала в глубинке волонтером, где занималась развитием детей из неблагополучных семей. Заканчивает киношколу для инвалидов «Без границ». Занимается танцами на инвалидных колясках. Готовится к свадьбе.

Анастасия Нечаева. Член клуба «Совет молодых людей» Тушино. Сотрудничала с дизайнером Галиной Волковой. Занимается верховой ездой, танцами, пением.

Дарья Кулакова станцевала «Татарочку» и получила титул «Мисс Позитив». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Дарья Кулакова. В 2017 году стала абсолютным чемпионом России по паралимпийской выездке. Мастер спорта. Учится по специальности «Графический дизайнер». В портфолио — ​две персональные выставки в Доме кино.

Мария Шабалина. В этом году окончила Экономический университет имени Плеханова. Занимается финансовой аналитикой. Играет на гавайской гитаре, поет, участвует в благотворительных концертах.

Елена Михалева. Окончила Академию внешней торговли с двумя дипломами. Работала переводчиком, репетитором, логистом.

Ирина Российская. Два высших образования — ​юрист, менеджер. Серебряный призер чемпионата мира по стрельбе из лука. Член паралимпийской сборной России. Мастер спорта международного класса.

Анастасия Василенко готовится к выходу на сцену. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Анастасия Василенко. Тренер по бальным танцам на колясках. Бронзовая чемпионка мира, трехкратная чемпионка России в этом виде спорта. Организовала интеграционную площадку «Симфония танца» для людей с ограниченными возможностями.

Ульяна Привалова. Пианистка, победительница международных конкурсов. Прыгает с парашютом, работает в отделе инклюзивного образования в общественной организации инвалидов.

Финальный этап – выход в свадебных платьях. Елена Михалева и Ирина Российская (слева – направо) в сопровождении кавалеров. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Светлана Гульцева. Четырехкратная чемпионка России по волейболу сидя среди женщин.

Татьяна Чочаева. Лингвист, ​переводчик.

…А красоты на конкурсе было много. Волнений, слез, дрожащих коленей, бьющих бешеный такт под шифоном платьев, распластанных по коляскам — ​тоже. Всё — по-настоящему. Всё — ​почти из последних сил. Победили все. А корона досталась Ульяне Приваловой.