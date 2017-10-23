Майские отказы

Правительство Карелии, как стало известно из письма республиканского Минфина, направило обращение Дмитрию Медведеву, в котором попросило у правительства РФ деньги на реализацию «майских указов» президента. Напомним: Владимир Путин в мае 2012 года, в день вступления в должность главы государства, подписал 11 указов, которые содержали 218 поручений российскому правительству, в том числе о повышении заработной платы медикам, учителям и работникам культуры в течение 2012—2020 годов.

Министерство финансов Карелии не стало дополнительно комментировать заявление о «майских указах» президента. Пресс-служба Минфина 20 октября отправила корреспонденту «Новой газеты» письмо, которое уже распространило большинство изданий. Менеджер по связям со СМИ в министерстве Светлана Шлыкова сказала, что других комментариев Минфин Карелии пока не дает.

По данным ведомства, сегодня на повышение зарплаты медикам не хватает 97,4 млн руб. Еще 97 млн недостает для этих же целей Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС). В заявлении Минфина, опубликованном 19 октября, говорится, что «майские указы» выполнить без федеральных денег невозможно, потому что мешают «проблемы несбалансированности бюджета Республики Карелия, связанные с выпадающими доходами по налогу на прибыль организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, ограничения по государственному долгу, превышающему 100 процентов собственных доходов, и бюджетному дефициту».

На заседании Законодательного собрания Карелии еще 20 апреля 2017 года премьер-министр республиканского правительства Александр Чепик отметил, что «майские указы» президента должны быть в приоритете: «Я тоже с удивлением увидел, что указы президента не выполнены, — заявил Чепик депутатам. — Могу вам так сказать: по итогам этого года мы указы президента выполним неукоснительно».

На том же заседании депутат карельского парламента Андрей Рогалевич попросил нового премьера взять под личный контроль исполнение «майских указов». Рогалевич признался «Новой газете», что для него теперь уже официальная позиция карельского правительства не стала новостью. О том, что «майские указы» президента в регионе не исполняют, он говорил с начала 2015 года. По словам депутата, больше всех от этого пострадали органы местного самоуправления.

Республиканские чиновники пытались убедить депутатов в обратном, правительство региона не раз заявляло о росте зарплаты и даже приводило данные статистики, которые, видимо, не соответствуют действительности. «В 2017 году на примере одного из муниципальных районов республики я доказал, что у работников культуры, допустим, зарплата не только не повысилась, а осталась на уровне 2012 года. Поэтому для большинства работников бюджетной сферы «добровольное признание» не вызвало какого-то удивления», — прокомментировал «Новой газете» заявление Минфина Андрей Рогалевич.

Депутат уверен, «признание», что средств не хватает, было вопросом времени, а ответ министерства согласован c российским Минфином — республиканское правительство самостоятельно не решит проблему дефицита бюджета, притом что новому главе региона Артуру Парфенчикову необходимо продемонстрировать центру максимальную эффективность на ответственном посту.

Депутат Законодательного собрания Ольга Залецкая вообще уверена, что реальную цифру узнать невозможно, потому что она складывается из разных показателей, но уверена, что зарплата рядового медработника или педагога в районах Карелии ниже 28 тыс. рублей. «Майские указы», по ее словам, все эти годы в регионе выполняли с помощью повышения оклада и одновременного сокращения всех стимулирующих выплат — в Москву чиновники отправляли красивые цифры, говорящие об увеличении зарплаты, а на руки люди получали меньше денег. Средств всем специалистам не хватало, уверяет Ольга Залецкая, и чтобы повысить зарплату, сокращались штаты: «Вспомните, сколько социальных учреждений закрылось в Карелии в последнее время. Но наступил момент, когда продолжать увольнять специалистов невозможно и закрывать нечего. Поэтому самое простое — попросить денег, — сказала Залецкая. — У нас очень плохая ситуация, а на бумаге все красиво. Но люди возмущаются: может, мы не будем выполнять «майские указы», потому что зарплату сокращать некуда?»

Сергей Маркелов —

специально для «Новой»,

Петрозаводск