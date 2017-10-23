Фонд страха

В июле 2017 года «Новая газета» рассказывала о шахтере Владимире Волосникове из Кемеровской области, ставшим первым в стране инвалидом труда, у которого Фонд социального страхования потребовал выплаты обратно. КС принял решение, которое должно остановить поток подобных исков.

Шахтер Волосников проработал на Таштагольском руднике 27 лет и ушел на пенсию с вибрационной болезнью II-й степени, став одним из нескольких тысяч инвалидов труда, которые усомнились в том, что назначенная соцстрахом выплата,— 25 тысяч рублей в месяц, справедлива.

Волосников подал иск к соцстраху и решением Таштагольского суда Кемеровской области выплаты увеличили до 49 тысяч рублей в месяц. Суд признал, что за тринадцать лет инвалиду не выплатили 3,3 млн рублей. Но Фонд социального страхования продолжил войну с инвалидом, и в марте 2015 года Верховный суд отказал Волосникову в выплатах. Так дело шахтера стало прецедентом, а Таштагольский суд обязал вернуть уже выплаченные 3,3 млн рублей обратно.

Как только это решение суда появилось на свет, Фонд социального страхования подал десятки аналогичных исков по всей России. Суммы, которые должны вернуть инвалиды, — ​от 200 тысяч до трех миллионов рублей.

Юристы, которым «Новая газета» рассказывала об этом, не верили своим ушам. Согласно Гражданскому кодексу РФ, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, возврату не подлежит. Но Верховный суд РФ это положение проигнорировал, а в определении указал, что пострадавшие получили не выплаты по возмещению ущерба жизни и здоровью, а выплаты по страховым взаимоотношениям, а значит требовать деньги с инвалидов можно. И после этого начался новый этап — ​пересмотр районными судами ранее вынесенных решений по всей России.

Речь идет не только о решениях последних двух лет. К примеру, в июне 2017 года Воронежский областной суд признал законным пересмотр по «новым» обстоятельствам решения суда о взыскании с соц­страха выплат в пользу пострадавшей на производстве, вынесенный в 2009 году (!).

В августе адвокаты юридического объединения «Гражданские компенсации» встретились с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, которая инициировала встречу с представителями Фонда социального страхования РФ, на которой представители ведомства заявили, что к обратному взысканию планируется более 4000 дел. Итогом встречи стало устное обещание со стороны Фонда приостановить подачу исков.

Семь инвалидов труда из Кемеровской области обратились в КС РФ с жалобой, в которой просили проверить на соответствие Конституции пункт 5 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса. Речь идет о возможности для судов пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам свои решения, если Верховный суд РФ в похожей ситуации занял другую позицию.

Заявители — ​жители города Прокопьевска Кемеровской области, в основном — ​шахтеры. С апреля 2016 года соцстрах стал обращаться с заявлениями в суд города Прокопьевска о пересмотре их дел. Вынесенные ранее решения были отменены, выплаты стали требовать обратно.

— Вы обосновали мотивы обращения, а в чем вы усматриваете неконституционность оспариваемого пункта Гражданского кодекса? — ​поинтересовался на заседании полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов. — ​Я правильно понимаю, что вы полагаете, будто Конституция РФ не защищает права граждан? — ​с иронией интересуется Кротов.

— Если мы здесь оказались, значит, защищает, — ​парировали адвокаты заявителей.

В итоге 17 октября Конституционный суд РФ постановил, что норма (ст. 392 ГПК РФ) является конституционной, но ее произвольное толкование, как это было в делах заявителей, недопустимо. КС предложил федеральному законодателю закрепить недопустимость придания обратной силы толкованию правовых норм, если это нарушает права социально незащищенных граждан в спорах с органами власти.

— По сути, КС РФ сделал больше, чем можно было ожидать, — ​комментирует решение адвокат Ирина Фаст, представлявшая интересы заявителей.

Если бы КС признал практику пересмотров соответствующей основному закону страны, то Фонд социального страхования подал бы более четырех тысяч исков к инвалидам.

Алиса Кустикова,

«Новая»,

Серафим Романов —

для «Новой»