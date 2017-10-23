Нападение на Татьяну Фельгенгауэр. Главное

23 октября неизвестный мужчина прорвался через охрану в здание редакции «Эха Москвы», распылил газовый баллончик в лицо охраннику, поднялся на 14 этаж (там находится редакция радиостанции) и ударил журналистку и заместителя главреда радиостанции Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло.

По словам главного редактора «Эха» Алексея Венедиктова, неизвестный сознательно напал на журналистку. После чего был задержан. Венедиктов будет просить «Газпром-Медиа» усилить охрану радиостанции.

обновлено 14:30. обращение алексея венедиктова к радиослушателям — В редакции идут следственные действия. Очень оперативно и всерьез занялась этим полиция. — Татьяна в операционной. 4 бригады скорой помощи оказывали помощь Татьяне и охраннику. — Спасибо коллегам, которые поддержали радиостанцию.

Состояние здоровья Татьяны Фельгенгауэр

Татьяна с ранениями в шею по скорой доставлена в НИИ им. Склифосовского, ее состояние стабильно тяжелое.

На момент написания этого текста она уже была в операционной.

Обновлено 16:47 Операция завершилась. Фельгенгауэр находится на искусственной вентиляции легких, она погружена в коматозный сон. Ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, угрозы жизни нет.

Нападавший

Мужчину задержала охрана радиостанции и передала полиции. Во время допроса стало понятно, что у мужчины могут быть проблемы с психикой.

«По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь. Полицией будут рассматриваться все версии случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия», — заявили в пресс-службе ведомства.

обновлено 14:35 МВД: Напавший на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» оказался иностранцем. Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале назвал имя мужчины. Его зовут Борис Гриц. Подробнее

Нападавший. Фото: фейсбук главного редактора сайта «Эха» Виталия Рувинского

Фото: фейсбук главного редактора сайта «Эха» Виталия Рувинского

Видео допроса напавшего на Фельгенгауэр.



«Потерпевшую я знал только по телепатическому контакту 5 лет». pic.twitter.com/qgWRkwfe8A — Лентач (@oldLentach) October 23, 2017

Борис Гриц имеет гражданство Израиля. Он получил степень кандидата физико-математических наук, в разное время работал в Иерусалимском университете и Калифорнийском университете. Как стало известно «Медузе», в 2009-м устроился на должность научного сотрудника российского Гидрометцентра и проработал там несколько лет. После этого, по данным издания, он изучал атмосферу в Тель-Авивском университете.

С 2012 года ему несколько раз отказывали в трудоустройстве в разных организациях.

Версии

Источник Интерфакса рассказал предварительные данные полиции о мотивах нападавшего.

Он якобы был знаком с ведущей, у него были личные мотивы. Нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр, рассказал источник агентства.

Пользователи нашли на сайте wordpress дневник мужчины по имени Борис Гриц. В записях он рассказывает о ненависти к Татьяне Фельгенгауэр. Она якобы «преследовала его телепатически». Последний пост в дневнике был 20 октября.

«Я обращаюсь к её коллегам по работе на «Эхе Москвы» с просьбой повлиять на поведение из сослуживицы. Я обращаюсь к её приёмному отцу, Павлу Фельгенгауэру: надеюсь вы обладаете каким-то авторитетом для своей дочери и сможете повлиять на неё. Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными», — запись из дневника Грица от 14 сентября 2017 года.

Официальная реакция

Генпрокуратура России назвала «вопиющим» инцидент с нападением на журналистку и взяла дело на свой контроль.

Обновлено 14:50 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Шокирован случившимся с Татьяной @t_felg. Делаем все, чтобы восстановить здоровье. Скорейшего выздоровления! Держу ситуацию на контроле — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 23, 2017

Реакция друзей

Фото: «Новая газета»

Узнав о нападении на Татьяну Фельгенгауэр, Михаил Горбачев выразил ей свою искреннюю поддержку.

Другие нападения

20 августа 2016 года прошлого года двое неизвестных подошли к журналистке Юлии Латыниной на Арбате, когда она направлялась в студию «Эха Москвы», и вылили на нее фекалии. Нападавшие скрылись на мотоцикле. 19 июля 2017 года неизвестные опрыскали загородный дом и автомобиль Латыниной едким химическим веществом. Как стало известно позднее, вещество содержало диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты. В сентябре этого года неизвестные сожгли машину обозревателя «Новой газеты» и «Эха Москвы». Это произошло рядом с ее загородным домом в подмосковном Переделкине.

В конце апреля активист SERB облил зеленкой главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Политик получил ожог глаза. В мае он ездил в Испанию, где ему сделали операцию на правом глазу. Уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои» было возбуждено спустя два дня после нападения. Однако позднее его приостановили, сославшись на невозможность установить личность нападавшего.

В Ставрополе 26 апреля 2017 года напали на блогера Илью Варламова. В аэропорту журналиста облили зеленкой, йодом и закидали тортами, потом нанесли несколько ударов. Вечером того же дня его второй раз облили зеленкой и попытались протаранить машину, на которой фотограф передвигался по городу. Варламов требовал возбудить дело по трем статьям Уголовного кодекса: хулиганство, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 213 УК); умышленное уничтожение имущества (часть 2 статьи 167 УК); воспрепятствование журналистской деятельности (часть 3 статьи 144 УК). Однако ему отказали.

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