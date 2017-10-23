Звонок к солидарности. От редакции

Татьяна Фельгенгауэр, журналист «Эха Москвы», госпитализирована после покушения на ее жизнь. Наша коллега и друг получила удар ножом в горло, находясь на рабочем месте. Мы разделили с работниками «Эха» и всеми сотрудниками российских медиа чувство острой тревоги за судьбу Татьяны. Мы выражаем надежду, что она вернется к работе. И что никто из наших коллег не станет жертвой новых нападений.

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К этому моменту известно, что имя нападавшего Борис Гриц, он гражданин Израиля. Можно с уверенностью утверждать, что он искал именно Фельгенгауэр и его действия не были спонтанными. Преступнику нужно было пробраться мимо охраны здания, в котором размещается «Эхо Москвы», подняться на 14-й этаж и встретиться с Фельгенгауэр в гостевой комнате, где ведущие часто готовятся к эфиру. Утверждается, что Гриц дал показания о «телепатической связи» и «голосах», которые он слышал после эфиров Фельгенгауэр.

Говорить о возможных причинах случившегося преждевременно. И все же покушение на убийство журналиста «Эха Москвы» не может оцениваться вне политического и медийного контекста, сложившегося в России в последние годы.

Пропаганда сделала слишком много для того, чтобы поставить независимую журналистику и оппозиционных политиков вне закона, морально санкционировать охоту за ними.

Татьяна Фельгенгауэр. Фото: РИА Новости

Преступные нападения на людей любых взглядов, общественных деятелей, журналистов и политиков должны быть остановлены, «акции прямого действия» — от зеленки до ножей и пистолетов должны стать табу. Увы, но в последние годы мы наблюдаем противоположную тенденцию. Призывы к уничтожению политических оппонентов становятся нормой.

Государство систематически устраняется от обсуждения этой проблемы и попыток ее решения. Это значит, что единственная сила, способная остановить новое российское насилие, переломить нынешнюю тенденцию, — это граждане России, мы сами.

Покушение на убийство Татьяны Фельгенгауэр — это последний звонок к нашей солидарности. Личные амбиции и старые разногласия вторичны. Нам нужно прямо сейчас сообща защищать гражданский мир. Ответом на действия фанатиков должно стать гражданское единство.