Что происходит на Украине?

Вопрос этот многим покажется нелепым. Как это — «что происходит»? Ведь об Украине неустанно вещают российские телеканалы, а на политических телешоу приглашенные эксперты, обсуждая «украинский вопрос», иногда даже дерутся, выясняя, чья правда правдивее.

Однако плотная пропагандистская завеса действительно не дает возможности разглядеть, что же на самом деле происходит на Украине. Не на линии соприкосновения украинской армии и сепаратистов в Донбассе, не на переговорах в Контактной группе и в рамках «нормандского формата», а в сорокадвухмиллионной стране, переживающей трудный период не только борьбы за свой суверенитет, но и ломки привычного жизненного уклада и поиска пути в будущее. Военные сводки и отчеты о политических и дипломатических баталиях затмевают реальную повседневную жизнь этой страны, ее экономические и социальные проблемы, трансформацию ее политической системы, попытки реформ, ее успехи и промахи.

Ситуация информационной войны, которую ведут обе стороны, усугубляется тем, что почти разрушены связи между экспертными сообществами России и Украины. Поэтому сведены к минимуму возможности получения в России достоверной информации и качественной аналитики о происходящем на Украине.

А потому крайне важен и интересен тот исследовательский проект, который мы предлагаем вашему вниманию. Это бюллетень «Украина сегодня. Основные тенденции», первый выпуск которого уже можно прочитать, и который будет выходить на регулярной основе — раз в квартал.

Он ценен не только своим информационно насыщенным, качественным содержанием, но и тем, что подготовлен к выпуску совместными усилиями украинских и российских ученых.

Авторы статей — граждане Украины.

А подготовлен сборник к печати российским Институтом современного развития (ИНСОР), Киевским Центром содействия реформам (ЦСР) и экспертной группой «Европейский диалог», созданной в Москве, членом корой является, в частности, редактор сборника статей и руководитель исследовательских программ ЦСР Георгий Чижов.

Читайте, размышляйте и делайте выводы.