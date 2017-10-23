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В Москве прошли пикеты в поддержку журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр

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Влад Докшинфотокорреспондент

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Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин во время пикета напротив входа на радиостанцию «Эхо Москвы». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

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Журналистка Deutsche Welle Юлия Вишневецкая во время пикета. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Журналист «Медузы» Евгений Берг во время пикета. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Журналист «Медиазоны» Егор Сковорода во время пикета. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

У редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате прошли пикеты журналистов в поддержку ведущей Татьяны Фельгенгауэр. Ее ранили ножом в здании радиостанции. 48-летний Борис Гриц ослепил газовым баллончиком охранника, потом ударил ножом в шею журналистку. По скорой журналистку доставили в НИИ им. Склифосовского, после операции Фельгенгауэр подключили к искусственной вентиляции легких и погрузили в коматозный сон. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Теги:
нападение, эхо москвы, журналисты

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