В Москве прошли пикеты в поддержку журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр

Влад Докшинфотокорреспондент
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Алексей Венедиктов: «У него был рукописный план помещений редакции». Как напавший нашел Татьяну Фельгенгауэр и как Собянин развернул скорую в «Склиф»
У редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате прошли пикеты журналистов в поддержку ведущей Татьяны Фельгенгауэр. Ее ранили ножом в здании радиостанции. 48-летний Борис Гриц ослепил газовым баллончиком охранника, потом ударил ножом в шею журналистку. По скорой журналистку доставили в НИИ им. Склифосовского, после операции Фельгенгауэр подключили к искусственной вентиляции легких и погрузили в коматозный сон. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».