В Москве прошли пикеты в поддержку журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр

Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин во время пикета напротив входа на радиостанцию «Эхо Москвы». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Журналистка Deutsche Welle Юлия Вишневецкая во время пикета. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Журналист «Медузы» Евгений Берг во время пикета. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Журналист «Медиазоны» Егор Сковорода во время пикета. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

У редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате прошли пикеты журналистов в поддержку ведущей Татьяны Фельгенгауэр. Ее ранили ножом в здании радиостанции. 48-летний Борис Гриц ослепил газовым баллончиком охранника, потом ударил ножом в шею журналистку. По скорой журналистку доставили в НИИ им. Склифосовского, после операции Фельгенгауэр подключили к искусственной вентиляции легких и погрузили в коматозный сон. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».