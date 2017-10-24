Артем Чайка должен подсудимому 4,6 млрд руб?

В понедельник, 23 октября, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО экс-директора компании «НК Бердяуш» — 39-летнею Екатерину Краснихину, с 5 сентября находившуюся под домашним арестом. 15 сентября Краснихина родила сына. Поводом к изменению мер пресечения стало то, что 12 октября Екатерина с разрешения следователя повезла сына в перинатальный центр для сдачи анализов и медицинского осмотра. Но когда возвращались домой, попала в пробку и просрочила время, отведенное следователем на посещение лечебного учреждения.

Екатерина Краснихина — фигурант уголовного дела, возбужденного 28 июня по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц и в особо крупном размере). Кроме Краснихиной, обвинение предъявлено еще двум бывшим генеральным директорам ООО «Нерудная компания “Бердяуш”» — Дмитрию Супруну и Владимиру Гаце. Четвертый фигурант уголовного дела — заместитель гендиректора компании по экономике Елена Дорожевич.

Супрун, Гац и Дорожевич уже находятся в СИЗО.

При этом по сведениям наших источников в МВД, организатором растраты следствие считает Сергея Вильшенко, основателя ООО «Нерудная компания “Бердяуш”», контролировавшего компанию до февраля 2014 года (Вильшенко владел ООО «Омега», на которую были оформлены 95% доли в ООО «Нерудная компания “Бердяуш”» — И. М.). Следователи установили, что после возбуждения уголовного дела Вильшенко покинул Россию на автомобиле, выехав в Казахстан. В настоящее время он объявлен во всероссийский розыск.

По версии следствия, в 2012-2014 годах преступная группа под руководством Вильшенко, в которую входила в том числе и Екатерина Краснихина, похитила путем растраты около 150 миллионов рублей, переводя деньги по коммерческим договором о поставке товаров и оказании услуг со счетов НК «Бердяуш» на счета ООО «СтройКомплект», ООО Русская промышленная компания, ООО «ПТК «Уралснабкомплект».

При этом следствие не смущает, что Вильшенко де-факто «растратил» свои собственные деньги, поскольку на момент совершения деяния именно он контролировал компанию «Бердяуш».

В феврале 2014 года произошла смена собственник ООО «Нерудная компания «Бердяуш», единственным учредителем компании стал Артем Чайка, старший сын генерального прокурора России.

Сделке предшествовала аудиторская проверка, которая не выявила каких-либо серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности компании. Однако через три года, летом 2017 года, Аретем Чайка обнаружил в компании растрату, совершенную еще в 2012-2014 годах.

справка ООО «Нерудная компания “Бердяуш”» сегодня не существует. По данным ЕГРЮЛ, 19 мая 2016 года ООО «Нерудная компания «Бердяуш», работавшая с августа 2009 года, внесла изменения в уставные документы и стала называться ООО «ПНК УРАЛ». Уставной капитал компании — 352, 6 миллиона рублей. 100% долей в ООО принадлежат Артему Чайке, сыну генерального прокурора России. ООО «ПНК УРАЛ» — крупнейший поставщик щебня для нужд ОАО «РЖД». К примеру, в 2013 году компания заключила с РЖД девять контрактов на поставку щебня на общую сумму более 4 миллиардов рублей. В 2014 году — на такую же сумму.

В ходе судебного рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения Екатерине Краснихиной с домашнего ареста на содержании в СИЗО, получила огласку информация, что

сделка о приобретении Артемом Чайкой ООО «Нерудная компания «Бердяуш» не была закрыта.

Как показала суду Краснихина, 10 июля 2014 года Вильшенко и Чайка подписали соглашение, в соответствии с которым они определили реальную рыночную стоимость компании НК «Бердяуш» и обязательство Артема Чайки выплатить Сергею Вильшенко за его долю 80 миллионов долларов (около 4,6 миллиардов рублей по текущему курсу ЦБ — И. М.).

— Срок исполнения обязательств наступил в июле текущего года, — сообщила Краснихина в Тверском райнном суде. — «Потерпевший» Чайка не хочет платить, поэтому и было возбуждено это уголовное дело с целью избежать исполнения обязательств по соглашению. А меня хотят заключить под стражу потому, что именно я занималась согласованием и составлением соглашения, который был подписан в моем присутствии. Мне вменяется растрата. Причем вменяется текущим собственником, а у предыдущего, когда и происходили события, ко мне нет претензий. Каких либо вопросов по управлению обществом, растрат, хищений не было выявлено ни ревизиями, которые проводились регулярно, ни актами налоговых проверок, ни при проведении аудитов при продаже компании, когда Вильшенко продал компанию Чайке.

Федерального судью Марию Сизинцеву доводы Екатерины Краснихиной не убедили, и она вынесла решение о содержании женщины в СИЗО.

Ночью в понедельник Краснихина была доставлена в московский следственный изолятор №6.

Сергей Краснихин, родившийся 38 дней назад, остался с бабушкой, которой еще на прошлой неделе позвонили из органов из опеки и сообщили, какие необходимы предоставить документы для оформления опеки над внуком.

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