Никакой он не чешский Трамп, хотя…

Для начала надо понять, кем Андрей Бабиш не является. Это поможет понять, кто он на самом деле.

Бабиш, прежде всего, не является чешским Дональдом Трампом. Да, оба миллиардеры и бизнесмены. Но Бабиш, в отличие от американского президента, не подает признаков некомпетентности и психической лабильности. Да, Бабиш владеет собственностью, сравнимой с собственностью Трампа. Но если учесть, что Чешская Республика в разы меньше, чем США, можно предположить, что Бабиш — более успешный, нежели Трамп, предприниматель. Победитель чешских выборов к тому же, в отличие от Трампа, не карабкался к власти с помощью партии, к которой не имел никакого отношения. Бабиш свою партию сам основал, сам выстроил, закачал в нее деньги и привел к впечатляющему триумфу, завоевав 78 из 200 мест в парламенте.

Еще один ярлык, искусственно приклеенный к Бабишу, — это ярлык убежденного евроскептика, что весьма спорно. Значительная часть доходов им основанного конгломерата фирм «Агроферт холдинг» зависит от дотаций Евросоюза. Выход Чехии из ЕС обернулся бы для его бизнеса настоящей катастрофой.

В ходе предвыборной кампании Бабиш заигрывал с евроскептицизмом, который популярен у чешских избирателей. Но сразу после голосования без промедления высказался за Евросоюз и НАТО.

И, наконец, последняя упрощенная параллель. Андрей Бабиш — это не чешский Качиньский или Виктор Орбан. В коммунистические времена он, в отличие от вышеупомянутых политиков из Польши и Венгрии, был менеджером, действовавшим в рамках режима. В досье коммунистической службы госбезопасности STB он значился секретным агентом. Бабиш не является идеологом, в его планы не входит построение в Чехии консервативного национального государства.

Но если и сравнивать Бабиша с каким-то заметным политиком, то, скорее всего, это будет бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони. Бабишу, как и Берлускони, принадлежат влиятельные СМИ. Бабиш, как и его итальянский коллега, использовал для достижения цели недовольство граждан коррумпированностью традиционных политических партий.

Для понимания «феномена» Бабиша сравним нынешние парламентские выборы, на которых его партия «АНО» завоевала 29,64% голосов избирателей, с выборами 2013 года (18,65%). Тогда партия Бабиша вступила в коалицию с победителем, а сам Бабиш стал министром финансов в новом кабинете.

Бабишу противостояла сильная Социал-демократическая партия, а партии правого центра, которые электорат увязал с экономическим застоем и коррупционными скандалами, провалились.

В этом году, напротив, выборы обернулись для социал-демократов катастрофой. Набрав 7%, они показали самый низкий результат за последние 25 лет. Хуже соцдеков выступили только коммунисты.

Вместе с тем нынешние выборы проходили в атмосфере неуверенности и опасений перед лицом миграционного кризиса. На эти настроения людей опиралась, прежде всего, экстремистская Партия свободы и прямой демократии (10% голосов). Но и Бабишу фобии электората были на руку. Впрочем, и сам Бабиш, и его окружение исключают коалицию и с экстремистами из Партии свободы и прямой демократии, и с коммунистами. Хотя депутаты от этих партий помогли бы движению «АНО» сформировать парламентское большинство.

Формирование правительства, таким образом, может затянуться надолго или вообще закончиться досрочными выборами.

Но нельзя недооценивать способности Бабиша-переговорщика, его умение убеждать. К тому же у него есть союзник — президент Чехии Милош Земан. Их сотрудничество началось давно, когда Земан возглавлял правительство, а Бабиш «работал» простым бизнесменом.

Михал Мусил, журнал «Репортер» — для «Новой»,

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