Это зверство

Высокая арка советских времен с надписью: «Племзверосовхоз Пряжинский». Ворота заперты на замок. В будке сторожа пусто — уволился. Подъезжает легковушка, из нее выскакивает суетливый человек, который представляется заместителем директора. За ворота не пускает: «Уже все, что можно было, написали. Преувеличили. Раздули. Не надо больше ничего снимать. Частная территория, полицию вызову. Звери накормлены». О том, что лисы и норки едят себя и друг друга, журналистам сообщили работники предприятия. В начале октября на соседней молочной ферме начали умирать коровы. «Люди спать не могут, в поселке слышно, как коровы не мычат, а воют от голода, — говорят местные жители. — Тяжело слышать».

Фото: Сергей Мареклов

Два больших комплекса животноводческого предприятия АО «Пряжинское» — молочная и звероводческая фермы — находятся рядом с федеральной трассой Санкт-Петербург — Мурманск, в 40 километрах от Петрозаводска. «Пряжинское» — одно из немногих советских сельхозпредприятий, которое осталось на карельском рынке и пережило кризисные времена. В 2015 году его купил эстонский бизнесмен Айво Халлист. В 2016-м молочную ферму из-за долгов отключили от электричества. Весной 2017 года стало не хватать кормов, начали задерживать зарплату. Осенью работники молочной фермы обратились за помощью к людям — на ферме, а потом и в зверохозяйстве от голода начали умирать животные.

НАТО в Пряже

О том, что на ферме «Пряжинское» коровы дохнут от голода, 29 сентября написала в соцсетях жительница Пряжи Ольга Иванова. На просьбу о помощи откликнулась руководитель пряжинского фонда «Мельница» Екатерина Ефремова и 1 октября объявила сбор средств. За сутки люди пожертвовали почти 400 тысяч рублей.

Работники молочной фермы 2 октября признались журналистам, что не получают зарплату месяцами. Они показали бычков, которые умерли минувшей ночью. Отвели в соседний ангар, где воют коровы. Ферма потеряла 15 телят и двух коров за две недели. И.о. прокурора Пряжинского района Богдан Словецкий, который тоже приехал на ферму, заметил, что предприятие частное и проблему раздувать не нужно. А мертвых бычков он «не видел». Двое ветеринаров отказались общаться с журналистами — сказали, что им запрещено.

Фото: Сергей Мареклов

К обеду 2 октября по грязной разъезженной дороге к ферме потянулись машины. Волонтеры привезли 12 тонн комбикорма, жители Пряжи — яблоки, картофель, морковь.

— Люди собирали всем поселком. За мной еще одна машина едет, — говорит водитель Эдуард. — Сегодня 12 тонн корма привезли. Всего закупили 30 тонн.

Новый директор ООО «Молочная ферма «Пряжинское» и ООО «Звероферма «Пряжинское» Сергей Вилков рассказал, что им пришлось остановить помощь, чтобы коровы не переедали после голодания.

Местные винят во всех бедах эстонского инвестора. А пряжинский депутат Светлана Хребтова так прямо и заявила: «НАТО пришло в Пряжу». Эстония ведь член НАТО.

Каннибализм на звероферме

На соседней звероферме тоже проблемы — лисы и норки от голода едят себя и друг друга. Директор предприятия Сергей Вилков признался в разговоре со мной, что три дня не работала мясорубка, поэтому звери голодали. Он не стал отрицать, что животные грызли себе лапы и хвосты. На территорию зверофермы директор меня не пустил, но заверил, что звери накормлены, и беспокоить их не нужно.

Днем 11 октября зоозащитники распространили информацию о том, что на звероферме продолжают массово умирать от голода норки и лисы. 16 октября зоозащитники вышли с одиночными пикетами к зданию республиканского правительства и потребовали отдать им животных. Карельская общественница Дарья Каликина сообщила, что две московские фирмы готовы усыпить зверей.

Фото: Сергей Мареклов

— На этой ферме нет средств, чтобы животных усыплять. И нет денег. Второй вариант — выпускать животных малыми мобильными группами по всей территории Карелии, — предлагает Каликина.

Вечером 17 октября на предприятие без предупреждения приехала комиссия правительства республики в составе министра сельского хозяйства Владимира Лабинова, его зама Ольги Гаврош, руководителя республиканской станции по борьбе с болезнями животных Оксаны Зайцевой и главного ветеринарного врача Пряжинского района Надежды Кузнецовой, которая взяла у мертвых животных пробы (результаты лабораторных анализов и вскрытия будут готовы через неделю). Чиновничий десант сопровождали журналисты.

…Идем по территории молочной фермы. На предприятии ни души, у холодильника сложены коровьи головы. Через некоторое время навстречу выходят трое — на вопросы не отвечают, отворачиваются от фотокамер и прячутся. На кухне еще четверо чинят погрузчик. Один из них признается, что из шести мясорубок работает только одна, остальные сломаны.

Владимир Лабинов признаков каннибализма не обнаружил. В «безобразии» он вновь обвинил руководство и персонал: работники саботировали подачу корма животным, и они начали умирать от истощения, потому что не были привиты.

Фото: Сергей Мареклов

Работники молочной фермы, которую тоже посетил министр, с ним не согласны.

Слесарь-молочник Алексей Ворсин ведет нас в коровник. Тощие коровы слабо жуют заплесневелое сено, пытаются лизнуть объектив фотоаппарата.

— На звероферме, говорят, такая же ситуация. Норки сидят по парам — сильный зверь может забить слабого и съесть. А лисы сидят по одной — так они себе хвосты и лапы задние отгрызают.

Работница зверофермы Анна Тарасова признает, что животные ели друг друга и раньше — норка зверь хищный. Но не в таких масштабах.

— Нечего жрать, они грызут столики, домики, куда корма попадали, видимо, запах есть. Свой умер — значит, можно и его пожрать. Сейчас начали нормально кормить. Конечно, не хватает рыбы, мяса в кормах. Но уже меньше подыхают, намного меньше мы стали выносить мертвых животных. И уже по зверю видно, что он стал более-менее на зверя похож. А то они ходили, как веревочки, шатались.

Где деньги?

Фото: Сергей Мареклов

Зоотехник молочной фермы Татьяна Раутонен не может понять, куда уходили деньги от продажи мяса и молока. Только от карельского молокозавода «Славмо» предприятие получало по три миллиона в месяц, говорит Раутонен.

— Я директору нашему звоню, спрашиваю: «Неужели наши коровы не заработали себе на машину комбикорма?», а он мне ничего ответить не может.

По информации из базы данных «За честный бизнес», директором ООО «Молочная ферма «Пряжинское» и ООО «Звероферма «Пряжинское» числится Сергей Вилков. Директором АО «Пряжинское», учредившего обе фермы, является эстонский бизнесмен Айво Халлист. По данным правительства Карелии, АО «Пряжинское» с 2014 по 2016 год получило 86 млн рублей субсидий из республиканского бюджета. Как минимум 15 млн в 2015 году получила звероферма.

— Мы ежегодно предусматривали такой объем субсидирования на содержание пушного зверя. В 2016 году они эту сумму полностью не получили в связи с тем, что перестали соответствовать условиям. А в 2015-м, конечно, они выбрали эту субсидию. Но это только по зверю. В этом году они вообще господдержки не получили, — объясняет заместитель министра Ольга Гаврош.

Прокуратура республики 17 октября подтвердила массовую гибель коров, норок и лис на фермах АО «Пряжинское». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из корыстных побуждений». В пресс-релизе сказано, что

руководство животноводческих хозяйств часто оставляло животных без еды, чтобы сэкономить средства, в результате погибли 15 коров и больше тысячи норок.

Фото: Сергей Мареклов

А 19 октября было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководства фермы — по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

По мнению надзорного ведомства, «указанные действия повлекли причинение ущерба предприятию на сумму более 34 млн рублей, его неспособность удовлетворять в полном объеме требования кредиторов, исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, выплате заработной платы работникам предприятия, прекращение сельскохозяйственных работ и закупок в необходимом объеме корма для животных».

Между тем зоозащитники и работники зверофермы убеждены, что в ноябре животных придется усыпить. Коровам повезло больше: часть поголовья забирает соседнее племенное хозяйство «Ильинское» (Олонецкий район).

Сергей Мареклов, специально для «Новой»,

Петрозаводск