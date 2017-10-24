Миссия ООН эвакуировалась из Малави из-за охоты на «вампиров»: 9 убитых

В африканской стране Малави в середине сентября начались расправы над «вампирами», в городе Виджиланте толпа убила троих человек, которых местные жители заподозрили в попытке высосать кровь.

Меньше, чем за две недели, о случаях линчевания стало известно в четырех районах страны. По информации Reuters, полиция уже задержала 200 подозреваемых в групповых убийствах, которые связаны с «охотой на вампиров». Массовые аресты начались после того, как разъяренные люди вступили в перепалку с полицией и блокировали главную дорогу, ведущую в город.

Сообщалось, что во втором крупнейшем городе страны, Блантире, толпа сожгла 22-летнего мужчину, возвращавшегося домой из больницы. Родственники убитого заявили, что молодой человек страдал приступами эпилепсии. В этом же городе толпа закидала камнями до смерти другого человека за вампиризм. Всего известно о девяти случаях нападения на «вампиров», которые закончилось смертями жертв.

Власти стараются справиться с ситуацией, для этого президент страны Питер Мутарика лично посетил те районы, в которых происходят вспышки насилия. На улицы городов выведены солдаты для предотвращения беспорядков и объявлен комендантский час.

Президент Малави Питер Мутарика выступает на 72-ой ассамблее ООН в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Ситуация вызывает беспокойство и у зарубежных организаций. Миссия ООН эвакуировала своих сотрудников из регионов, где происходят линчевания, и объявила эти части страны «опасными для посещения».

Как уточняет Malawi24, верящие в вампиров жители нападали на тех, у кого находили железные предметы, например, зарядные устройства.

Одной из причин распространения страха могло стало заявление местного политика Бона Калиндо. По его словам, ему жалко видеть, как власти отрицают существование вампиров, и он как представитель региона знает, что «кровососы» мешают местным жителям. Сами же граждане считают, что «вампиры» отправляются правительством или политиками из соседнего Мозамбика. Однако поймать мифических существ очень трудно, так как они «превращаются в собак».

Однако в правительстве считают, что оппозиционные партии и различные гражданские организации лишь «разжигают» проблему с вампирами, а в ООН предполагают — слухи пошли из соседнего Мозамбика, но что стало причиной появления слухов — не совсем ясно.

Мясная лавка в Блантире, Малави, 2017 год. Фото: Reuters

По словам старшего сотрудника института Африки РАН Ариадны Поздняковой, в Малави вампирами называют тех, кто непохож на других, а из-за распространенности суеверий и неграмотности в отдельных регионах, люди верят в эти сказки. Позднякова также напоминает о ситуации с альбиносами, которых отлавливали только из-за непохожести на других.

Согласно отчету «Международной Амнистии», опубликованному в 2016 году,

местные жители убили больше 70 альбиносов, начиная с ноября 2014 года. Малавийцы верят: кости «непохожих» людей приносят удачу,

а для изготовления амулетов и эликсиров их продают знахарям в Малави и Мозамбике.

Африканист Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Филатова рассказала «Новой газете», что альбиносы традиционно считались «странным элементом населения», поскольку любая «ненормальность» воспринимается как опасность.

«Во многих африканских обществах местные жители, если у них рождались близнецы, одного из них убивали», — добавляет Филатова. Эксперт также вспоминает способ борьбы со СПИДом в Южной Африке: согласно местным поверьям, чтобы избавиться от болезни, нужно совершить половой акт с невинной девушкой.

О случаях борьбы с колдовством сообщала Русская служба новостей «Би-би-си». В 2010 году детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, выявил рост случаев обвинения детей в колдовстве. По информации фонда, в группу наиболее уязвимых попадали сироты, альбиносы или умственно неполноценные дети. Эксперты организации подчеркивают, слухи о колдунах чаще всего распространялись местными проповедниками-евангелистами, чтобы взимать плату «за изгнание дьявола».

Филатова отмечает, что такие проблемы, как вампиры, охота на альбиносов, колдовство, часто освещаются когда, страна испытывает экономические и социальные трудности. «А страна явно испытывает их», — заключила эксперт.